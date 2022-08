Một con rùa 'khổng lồ' trốn thoát khỏi trung tâm động vật hoang dã địa phương rồi nằm chình ình giữa đường ray khiến tàu bị chậm 1,5 giờ đồng hồ.

Công ty đường sắt Greater Anglia chia sẻ câu chuyện hi hữu xảy ra với các chuyến tàu đi từ thành phố Norwich tới Sân bay Stansted.

Rùa 'khổng lồ' nằm chình ình giữa đường sắt gây ách tắc giao thông

Vì một con rùa nằm trên đường ray nên các chuyến tàu bị dừng trong khoảng 1,5 giờ đồng hồ.

Nhà điều hành đường sắt cho biết không rõ vì nguyên nhân gì nhưng con rùa đã xuất hiện ở đó từ đầu giờ chiều, ngăn cản sự hoạt động của các chuyến tàu.

Diane Akers, một hành khách trên chuyến tàu Norwick chia sẻ bức ảnh chụp con rùa trên đường ray, cho biết con rùa vẫn còn sống nhưng bị thương. Trên mai rùa có một vết nứt lớn.

"Tôi không thể tin vào những gì đang diễn ra trong mắt mình. Một con rùa nằm trên đường sắt khiến tàu không thể đi qua", Diane Akers cho biết.

Được biết, con rùa có tên là Clyde đã trốn khỏi nơi cư trú của mình tại trung tâm chăm sóc động vật hoang dã Swallow Aquatics ở East Harling, Anh. Con rùa dài khoảng hơn 80 cm, hiện bị một vết thương ở trên mai rùa cần được phẫu thuật.

Georgie, nhân viên tư vấn khách hàng của công ty đường sắt Greater Anglia cho biết họ gửi con rùa bị thương gửi đến một nhóm chuyên gia về bò sát ở địa phương để điều trị với hi vọng sẽ sớm phục hồi hoàn toàn.

Georgie chia sẻ: "Sau ca phẫu thuật, con rùa đã qua thời gian nguy hiểm. Nó sẽ được chăm sóc cho đến khi phục hồi và đưa về nơi cư trú ban đầu".

Lydia Jane White, hành khách khác trên tàu cho biết: "Chuyến tàu bị trì hoãn vì một con rùa khổng lồ. Kích thước của nó quá to và nặng để đưa ra khỏi đường ray".

Vụ chậm trễ hi hữu xảy ra vào mùa hè năm nay sau khi ở Anh nhiều chuyến tàu đối mặt với tình trạng chậm trễ giờ khởi hành do nhân viên đường sắt đình công yêu cầu tăng lương do lạm phát. Tỷ lệ lạm phát của nước này đạt mức cao nhất trong 40 năm.

Động vật gây ùn tắc giao thông từng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Hồi tháng 5/2022, đàn sư tử thản nhiên nằm giữa đường gây ùn tắc giao thông trên đường vào khu bảo tồn tự nhiên tại Tanzania. Những phương tiện di chuyển qua đoạn đường này buộc phải dừng lại, xếp hàng dài chờ đợi cho đến khi chúng rời đi.

Hoàng Dung (lược dịch)