Hi hữu: Đóng đường băng sân bay để đuổi bắt chó

Chú chó lông trắng Crystal sau khi được cứu khỏi đường băng sân bay

Sự việc hi hữu xảy ra ở Toronto Pearson là sân bay bận rộn nhất của Canada, với hơn 50 triệu hành khách qua lại vào năm ngoái.

Ban quản lý sân bay đã phải tạm đóng một trong hai đường băng hoạt động của sân bay bận rộn này sau khi phát hiện một con chó đi lạc vào khu vực.

Chris Stubbs, nhân viên an toàn hàng không tại Toronto Pearson cho biết: "Thực sự, có một sự hơi hỗn loạn tại đây".

Chú chó Crystal và nhân viên sân bay Chris Stubbs

Con chó tên là Crystal, một con chó giống podenco lông trắng, được đưa từ Tây Ban Nha đến Canada cùng 3 con chó khác. Nhóm các chuyên gia từ Nova Scotia chuyên giúp người Canada giải cứu chó ở Tây Ban Nha đã đưa chúng đến.

Nhưng khi nhân viên mở cửa khoang hàng trên chiếc máy bay British Airways chở Crystal hôm đó, chú chó đã chạy ra ngoài sân bay do chiếc chuồng của nó không được buộc chặt.

Theo Hope for Podencos, một tổ chức cứu hộ chó của Tây Ban Nha, Podencos là một giống chó nổi tiếng với tốc độ, sức bền và sự nhanh nhẹn. Do vậy, bắt con chó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Chú chó được đưa về nhà mới an toàn ở New Brunswick

Rhonda Martins, một thành viên của nhóm cứu hộ chó, cho biết phải mất khoảng 13 giờ đồng hồ mới có thể tóm gọn Crystal.

Rhonda Martins nói: "Trời mưa lớn. Chúng tôi hi vọng nó sẽ trú mưa nhưng không con chó vẫn tiếp tục chạy khắp đường băng".

Bằng việc sử dụng hệ thống camera, thậm chí sử dụng cả camera nhiệt lực lượng an ninh sân bay mới kiểm tra được vị trí của chú chó Crystal ở phía đông của sân bay. Chris Stubbs và đội kiểm soát động vật hoang dã của sân bay, vốn thường sử dụng chim săn mồi để xua đuổi những con chim khác xuất hiện trên đường băng, phải trực tiếp ra ngoài để bắt chú chó.

Crystal được phát hiện đến gần đường băng khi một chiếc máy bay đang hạ cánh. Kiểm soát không lưu ngay lập tức đóng cửa đường băng này để đề phòng sự cố.

Chris Stubbs cho biết: "Con chó chạy vòng quanh. Từ phía đông sang phía tây sân bay, chạy xuống một trong những con mương rồi quay trở lại và cuối cùng do đã thấm mệt, nó chui xuống dưới một trong những chiếc xe tải chở động vật hoang dã đang đậu ở đó".

Lực lượng an ninh sân bay đã cố gắng giúp con vật bình tĩnh và đưa đến nơi an toàn. Chris Stubbs cho con chó ăn. Crystal được đưa về nhà mới ở New Brunswick.

Rhonda Martins khen ngợi với các nhân viên của sân bay và chia sẻ rằng họ đã làm một công việc phi thường. Cô cho biết: "Họ thật tuyệt vời. Đây không phải lỗi của họ và họ đã chạy suốt 13 tiếng để tìm con vật".

HD (lược dịch)