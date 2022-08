Thấy gì từ sức hút của Quảng Ninh với hàng loạt sự kiện hè sôi động?

Được nhắc tới như một “điểm nóng du lịch” mùa hè 2022, Quảng Ninh không chỉ ghi dấu ấn hồi phục ngoạn mục bằng những con số tăng trưởng ngoạn mục mà còn với hàng loạt sự kiện, hoạt động hè sôi động, hấp dẫn.

Khách tăng 107% so với kịch bản

Liên tục từ khi mở cửa toàn diện ngày 15/3, du lịch Quảng Ninh không ngừng đón những tin vui. Chỉ riêng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Quảng Ninh phục vụ 340.000 lượt khách, trong đó số lượt khách lưu trú đạt 102.000 lượt; công suất phòng trung bình với khối 3 sao là 65%, khối cao cấp (4-5 sao) đạt trên 90%.

6 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 5 triệu lượt, tăng 107% so với kịch bản tăng trưởng; doanh thu du lịch đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 122% so với kịch bản. Lượng khách du lịch tăng theo ngày, các dịp cuối tuần, ngày lễ, tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang trên địa bàn tỉnh đạt từ 90-100%; tàu đưa khách tham quan và ngủ đêm trên vịnh Hạ Long luôn ở tình trạng kín khách...

Trong đó, riêng TP Hạ Long đã đón 3,35 triệu lượt du khách, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách quốc tế 40.600 lượt; tổng thu từ du lịch 5.830 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Những tâm điểm du lịch của Quảng Ninh đều ghi nhận sự tăng trưởng hết sức tích cực. “Lượng khách đến với Sun World Ha Long 6 tháng qua tăng gần 300% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương khoảng 51% so với cùng kỳ năm 2019- thời điểm hoàng kim của du lịch Hạ Long. Riêng lượng khách đến Sun World Ha Long trong tháng 6 & 7 ngang bằng năm 2019, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút” - đại diện Sun World Ha Long nói.

Ông Phạm Văn Hiệp- Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết: “Bảy tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch Vịnh thông qua Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đạt hơn 630 ngàn lượt, lớn nhất kể từ khi Cảng tàu đi vào hoạt động. Ngày cao điểm, chúng tôi đón 12 ngàn lượt khách”.

Ngoài ra, các khu du lịch trọng điểm, điểm du lịch biển đảo ở Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) hay Trà Cổ (thành phố Móng Cái), huyện đảo Cô Tô, được nhiều du khách lựa chọn. Riêng tại Cô Tô, tổng lượng khách du lịch trong 6 tháng đầu năm ước đạt 82.000 lượt, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Không mới, nhưng luôn hút khách - vì đâu?

Quảng Ninh là điểm đến không mới nhưng luôn hút khách du lịch. Lý do rất dễ hiểu, bởi đây có lẽ là tỉnh năng động bậc nhất cả nước, trong việc cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn kiến tạo sản phẩm và sự kiện, lễ hội để đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Tính riêng từ khi mở cửa trở lại đến nay, hàng loạt sản phẩm mới đã được Quảng Ninh ra mắt như: Phố đêm du thuyền hay Sân khấu Đêm Nhạc Trên Thông tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long; Bay trực thăng ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao; Thử nghiệm chuyến bay thủy phi cơ từ đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long đi đảo du lịch Cô Tô… Các sản phẩm đều tạo dấu ấn tích cực và được du khách đón nhận nhiệt tình.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa và Guitarist Vũ Văn Hà - Ban nhạc Bức Tường.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch, tỉnh đã xây dựng triển khai chuỗi 65 sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch trong năm 2022, tập trung vào cao điểm mùa hè với các sự kiện tiêu biểu như: Lễ hội Carnaval Hạ Long 2022, lễ hội áo dài, liên hoan ẩm thực, liên hoan xiếc quốc tế...

Cùng với đó, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng không ngừng mang đến cho Quảng Ninh sức hút mới mẻ từ chuỗi các sự kiện sôi động, hoành tráng. Cụ thể, Tập đoàn Sun Group đã đồng hành tài trợ, mang tới Hạ Long Đại nhạc hội âm nhạc điện tử EDM “Huyền thoại rồng thiêng” ngày 9/7, với sự tham dự của nhiều DJ top đầu thế giới.

EDM Huyền thoại rồng thiêng.

Ngay sau đó, Sun Group cũng chung tay cùng các doanh nghiệp và báo điện tử VnExpress đưa Giải chạy Marathon Amazing Halong về thành phố biển, thu hút hơn 10.000 vận động viên tham dự. Cung đường chạy “đẹp như mơ” qua đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, qua cầu Bài Thơ, đường Kỳ Quan, cầu Bãi Cháy, Quảng trường Mặt trời… đã khiến các vận động viên và du khách không ngừng trầm trồ về một Hạ Long, Quảng Ninh đẹp như một bài thơ.

Giải chạy Vnexpress Marathon Amazing Halong.

Mùa hè bất tận ở xứ rồng thiêng còn tiếp tục bừng sức sống bởi Đại nhạc hội Rock & Motor Show Ride 2 Rock - Take me to Ha Long, cũng do Sun Group đồng hành tài trợ, diễn ra ngày 06/08/2022 tại quảng trường Sun Carnival. Đây dự kiến sẽ là sự kiện “đốt cháy” mùa hè bên vịnh biển, với sự xuất hiện của những Ban nhạc Rock đình đám như Bức Tường, Ngũ Cung, Metanoia, Nevermind cùng các ca sĩ khách mời Phạm Anh Khoa và ca sĩ Ngọc Anh... Cùng với đó là dàn motor ấn tượng diễu hành trên các cung đường đẹp nhất tại Hạ Long vào sáng 06/08/2022 và phần trình diễn kỹ thuật điều khiển xe motor trong sa hình tại quảng trường Sun Carnival vào chiều cùng ngày.

Các điểm đến trong hệ sinh thái của Sun Group tại Quảng Ninh cũng không ngừng tổ chức các sự kiện, lễ hội riêng, mang tới cho du khách thêm nhiều trải nghiệm bên cạnh nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh ghi dấu ấn dịp 30/4-1/5 với Lễ hội mùa hè Natsu Matsui, mang đến những nét văn hóa Nhật Bản độc đáo như biểu diễn Yosakoi, nghệ thuật cắm hoa Ikebana…

Trong tháng 8/2022, Sun World Ha Long cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật nằm trong chuỗi sự kiện Take me to the Sun. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết: “Từ giờ tới cuối năm, mỗi thời điểm đều có các chương trình văn hoá, thể thao, du lịch để thu hút du khách đến, giảm tải việc khách tập trung vào mùa hè và mùa thu, đông vẫn tiếp tục hút khách”.

Với định hướng này, cùng đa dạng sự kiện của các doanh nghiệp, điểm đến trên địa bàn, chắc chắn mục tiêu thu hút khoảng 5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng của tỉnh Quảng Ninh sẽ cán đích ngoạn mục.

Phạm Trang