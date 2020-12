Cầu Vàng - sức hút và sự lan tỏa của một tuyệt tác du lịch.

Lễ hội âm nhạc tại Cầu Vàng.

Từ công trình kiến trúc đến điểm hẹn của nghệ thuật

Tháng 6/2018, khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) cho ra mắt một sản phẩm du lịch mới: Cầu Vàng, với ước mong làm đầy thêm những trải nghiệm của du khách khi tới vùng Núi Chúa. Nhưng vượt khỏi mong đợi của những người làm du lịch, Cầu Vàng khi ấy đã làm nên một "cơn sốt" không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hàng loạt cơ quan báo chí vàhãng thông tấn tên tuổi trên thế giới như CNN, BBC, The New York Times, Reuters, The Guardian, AFP, The Mirror…đồng loạt nhắc tên Cầu Vàng như một "hiện tượng" kiến trúc của Việt Nam. Archdaily – trang web kiến trúc uy tín bậc nhất thế giới đã gọi Cầu Vàng là “cây cầu có thiết kế táo bạo của Việt Nam” với sự trầm trồ không giấu giếm. Trong khi đó, những thông tin và hình ảnh về cây cầu đặc biệt nhất Đà Nẵng này cũng phủ sóng kín các tờ báo trong nước, thậm chí khiến Fanpage du lịch Amazing Things in Vietnam trở nên quá tải khi lập kỉ lục 19 triệu view trong vòng 1 tháng đăng tải clip.

Và đương nhiên, Cầu Vàng đã tạo nên một cơn sốt du lịch Đà Nẵng. Thế nhưng, lại một lần nữa gây bất ngờ, Cầu Vàng vượt khỏi giới hạn là một điểm đến tham quan, check-in như nó vốn gây tiếng vang ban đầu để trở thành điểm hẹn của nghệ thuật, nơi sự sáng tạo và những xúc cảm thăng hoa không giới hạn.

Show diễn "Dạo bước trên mây" của đạo diễn nổi tiếng Long Kan cùng hàng loạt tên tuổi nổi tiếng trong làng thời trang như nhà thiết kế Chung Thanh Phong, Lê Ngọc Lâm, Lê Thanh Hòa và các ngôi sao hàng đầu như siêu mẫu Thanh Hằng, hoa hậu Kỳ Duyên,... diễn ra tại Cầu Vàng ngay trong năm đó đã gây một ấn tượng mạnh mẽ, trở thành show trình diễn đặc biệt nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Mới đây, lại một lần nữa nghệ thuật hội ngộ trên "đài vọng cảnh" của thành phố ven sông Hàn. Lễ hội âm nhạc trực tuyến quốc tế United We Stream Asia với những khoảnh khắc phiêu linh trong không gian Cầu Vàng đã khiến giới mộ điệu khắp nơi trên thế giới phải trầm trồ. Giữa những âu lo phủ lên khắp nơi trong đại dịch, hình ảnh về một Việt Nam an toàn và cuốn hút, âm thanh của nghệ thuật âm nhạc phiêu cùng nghệ thuật kiến trúc, sự sắp đặt kì diệu với thiên nhiên hùng vỹ… như làn gió tươi mát thổi tới khắp nơi, lan tỏa nhịp đập lạc quan, trẻ trung tới mỗi trái tim.

Cầu Vàng - sức hút và sự lan tỏa của một tuyệt tác du lịch.

“Thỏi nam châm mới” của Đà Nẵng

Tháng 8/2018, Cầu Vàng bất ngờ lọt Top 100 địa điểm tuyệt vời nhất trên thế giới năm 2018 do Time - Tạp chí tin tức hàng tuần của Mỹ bình chọn khi “phá vỡ giới hạn mới, dẫn đầu các xu thế trong ngành và đem lại trải nghiệm phi thường cho người xem”. Tháng 10/2018, Top 5 Giải thưởng đặc biệt của năm xướng tên Cầu Vàng trong Lễ trao giải thưởng “The Guide Awards 2018”. Tháng 8/2019, Cầu Vàng tiếp tục được trao tặng Chứng nhận đặc biệt cho công trình xuất sắc nhất, trong lễ trao giải thưởng Property Guru Vietnam Property Awards.

Đó là sự ghi nhận đầy thuyết phục cho sức hút của cây cầu đã được những người của khu du lịch Sun World Ba Na Hills tạo nên "như một món quà vô cùng quý giá mà khu du lịch trân quý dành tặng cho du khách” – như ông Nguyễn Lâm An, giám đốc khu du lịch này chia sẻ. Nhưng chưa cần đến khi có những sự ghi nhận từ các giải thưởng uy tín đó, Cầu Vàng đã tự chứng minh sức hấp dẫn và lan tỏa của mình khi trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt các công trình và các sản phẩm trong mọi lĩnh vực ở khắp nơi. Cầu Vàng là ý tưởng cho trang phục dự thi tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe, Cầu Vàng trên vỏ lon các nhãn đồ uống, trên nhiều sản phẩm lưu niệm, đồ dùng sinh hoạt khác như phin pha café, chặn giấy, móc chìa khóa, hay bể cá… tạo thành một trào lưu đầy cảm hứng trong cộng đồng.

Năng lượng tích cực ấy đã vượt xa khỏi đất nước Việt Nam, để trở thành một thỏi nam châm cực mạnh hút dòng khách quốc tế và nội địa đổ về Đà Nẵng. Giai đoạn sau khi đi vào hoạt động, cứ 3 khách quốc tế liên hệ đặt tour thì tới 2 khách yêu cầu check-in Cầu Vàng ở Ba Na Hills. Đến nay sức hút của tuyệt phẩm này vẫn chưa phai nhạt. Cầu Vàng đã chứng minh đó không chỉ là hiện tượng, mà thực sự trở thành nhân tố tích cực của du lịch Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần không nhỏ đưa khu du lịch Sun World Ba Na Hills 2 năm liên tiếp bước lên bục vinh quang trở thành Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam do giải thưởng danh giá World Travel Awards trao tặng.

Từ tâm huyết của những người nỗ lực làm nên dấu ấn cho du lịch Việt, Cầu Vàng đã trở thành điểm đến xứng tầm quốc tế. Cây cầu cũng là một minh chứng rõ nét cho trí tuệ, sức mạnh sáng tạo của người Việt Nam. Và tin rằng, cơn sốt cũng như những giải thưởng mới cho Cầu Vàng sẽ không chỉ dừng lại ở những gì mà nó đã có.

Phương Dung