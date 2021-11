Cô gái chạy marathon 42km trong 95 ngày liên tiếp lập kỷ lục thế giới

Hãy tưởng tượng bạn đang chạy marathon cự ly 42km. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn chạy quãng đường đó mỗi ngày và duy trì đều đặn trong 95 ngày liên tục.

Đó là những gì một người phụ nữ 28 tuổi dến từ Burlington đã hoàn thành để lập kỷ lục thế giới.

Alyssa Clark, 28 tuổi sinh sống ở Italia cho biết cô quyết định chạy marathon cự ly 42km mỗi ngày trong thời gian khoảng 15 ngày. Tuy nhiên, sau khi chạy được vài ngày cô đã quyết định nâng số ngày thực hiện lên tận 95 ngày.

Alyssa Clark nói: "Tôi chưa bao giờ bắt đầu hành trình chạy 95 ngày với suy nghĩ sẽ lập kỷ lục thế giới. Tôi tâm niệm rằng mỗi ngày là một món quà và muốn kết thúc nó một cách tốt nhất. Thành tích bản thân lập được cũng khiến tôi bị sốc. Tôi trân trọng và biết ơn về điều đó. Tôi tự hào khi có được kỷ lục này, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có ai đó vượt qua, thiết lập kỷ lục mới".

Alyssa Clark đã chăm chỉ luyện tập để tham gia một cuộc đua siêu dài, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, cuộc thi đã bị huỷ bỏ. Thay vào đó, Alyssa Clark tự lên kế hoạch và hoàn thành cuộc đua của chính mình để thử thách bản thân.

Trong 95 ngày chạy marathon của mình, Clark gần như không bao giờ thực hiện quá hai lần cùng một tuyến đường. Lấy cảm hứng từ cuốn sách Ultramarathon Man của Dean Karanazes và cô gái trẻ quyết tâm để duy trì hoạt động mỗi ngày hướng tới thành công.

Kỉ lục trước đó của nữ do Alice Burch của Anh thiết lập vào năm 2015, người đã chạy cự ly 42km trong 60 ngày liên tục. Clark cuối cùng đã chạy marathon trong 95 ngày liên tiếp, vượt xa kỷ lục cũ 35 ngày.

Sau khi hoàn thành chặng đường chạy vào ngày thứ 95, Alyssa Clark không thể tiếp tục thử thách vì bản thân bị ốm.

Clark chia sẻ: "Chạy là công việc tôi làm thường xuyên của tôi. Tôi thấy tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình khi chạy bộ".

Mặc dù đã đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ, Clark luôn nói rằng thành công của cô là do may mắn. "Tôi thường được hỏi liệu tôi sẽ tiếp tục lập kỷ lục chạy bộ như này lần nữa không. Tôi luôn nói không vì tôi nghĩ rằng mình đã có rất nhiều may mắn… Tôi nghĩ phần lớn chỉ là may mắn khi mình đã không bị thương sau mỗi chặng đường dài".

Hoàng Dung (lược dịch)