Chú chó nhanh trí ngăn không cho người phụ nữ nhảy cầu tự tử

Một người phụ nữ đang định tự kết liễu đời mình đứng trên cây cầu gần Exeter, ở Anh nhưng Digby, chú chó trị liệu đã được đưa đến hiện trường và nhanh chóng đến ngăn cản ý định của cô gái. Digby thường giúp nhân viên cứu hỏa trong các buổi trị liệu phục hồi khỏi chấn thương.

Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Devon và Somerset chia sẻ câu chuyện về chú chó Digby 3 tuổi trên mạng xã hội, họ viết rằng: "Đây là Digby. Hôm nay chú chó này đã làm một hành động vô cùng ý nghĩa. Nó đã ngăn chặn thành công một người phụ nữ trẻ đang nghĩ đến việc tự tử trên cây cầu bắc qua M5 gần Exeter. Trước đó, một số cảnh sát đã cố gắng thuyết phục người phụ nữ nhưng tình hình ngày càng trở nên đáng lo ngại".

Cảnh sát cho biết khi Digby đến hiện trường, người phụ nữ trẻ lập tức quay đầu lại và mỉm cười. Họ hỏi liệu cô có muốn đến gần Digby hay không và may mắn cô gái đã suy nghĩ lại, bước qua lan can và lại gần chú chó. Cảnh sát nói: "Chúng tôi mong rằng người phụ nữ sẽ sớm phục hồi".

Chó trị liệu là những chú chó được huấn luyện làm nhiệm vụ cung cấp tình cảm, sự thoải mái và hỗ trợ cho mọi người, thường xuyên hoạt động trong môi trường như bệnh viện, nhà dưỡng lão, trường học hoặc khu vực thảm họa .

Việc sử dụng chó trị liệu để giúp con người trong quá trình phục hồi chấn thương ngày càng phổ biến. Ở Mỹ, trong đợi đại dịch vừa qua, những chú chó trị liệu đã giúp đỡ bác sĩ, nhân viên ý tế rất nhiều.

Ví dụ như chú chó Loki, giống Rottweiler, hai tuổi, trở thành nhân viên trị liệu giúp đỡ mọi người tại Trung tâm ý tế Đại học Maryland vào tháng 12/2019. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, các y bác sĩ ở trung tâm y tế có thể trò chuyện, vuốt ve chú chó trị liệu để giảm căng thẳng, áp lực tinh thần.

Hay như chú chó trị liệu có tên Wynn thuộc giống Labrador, được bác sĩ đưa đến Trung tâm y tế Rose, Denver, Mỹ để động viên, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho đồng nghiệp.

Phương pháp sử dụng những chú chó trị liệu được xây dựng dựa trên mối liên hệ đã tồn tại sẵn có giữa con người và động vật. Sự tương tác với một thú cưng thân thiện có thể mang đến hiệu quả tích cực với các vấn đề sức khỏe và tâm lý của con người.

