Cơn mưa cá xuất hiện trên bầu trời San Francisco, Mỹ khiến cư dân địa phương hoang mang.

Cư dân ở thành phố San Francisco, Mỹ chia sẻ nhiều hình ảnh, video về hiện tượng lạ mới xuất hiện trong khu vực. Sau khi nghe thấy tiếng nước lớn trên mái nhà, họ phát hiện ra những con cá cơm nhỏ lẫn trong nước.

Cá rơi từ trên trời xuống bất thường ở Mỹ

Theo người dân địa phương, những con cá này là do các loài chim biển lớn như mòng biển, bồ nông đã thả ở một địa điểm trên khắp thành phố.

Cá cơm là loài cá nhỏ, thường xuất hiện ở các vùng biển. Nó thường dạt vào bờ biển sau những đợt triều cường lớn. Mòng biển, bồ nông rất thích loài cá này.

Được biết, trong cơn mưa cá bất thường ở thành phố San Francisco, Mỹ trùng hợp với việc xuất hiện nhiều mòng biển, bồ nông với những chiếc bụng no căng. Do chúng quá no nên đã nhả cá ra khi đang bay trên trời lẫn trong cơn mưa.

Jim Ervinm, nhà phân tích số liệu từng làm việc ở phòng thí nghiệm Sở dịch vụ môi trường San Jose đã ghi lại sự gia tăng bất thường trong quần thể cá cơm.

Jim Ervinm cho biết: "Trong tháng 4 và tháng 5, lần lượt có 29 và 52 con cá. Tuy nhiên, con số này tăng vọt lên hơn 2.600".

Số lượng cá cơm lớn bất thường liên quan đến quá trình tự nhiên, gọi là quá trình dậy sóng, đặc trưng bởi nước lạnh, giàu chất dinh dưỡng dâng lên từ độ sâu để thay thế nước ấm hơn ở bề mặt.

Adam Ratner, phó giám đốc phụ trách bảo tồn tại Trung tâm động vật có vú biển cho biết: “Nhiệt độ nước hiện tại lạnh hơn bình thường. Điều này cung cấp một số thức ăn cần thiết cho các loài động vật như cá cơm, chim biển và động vật có vú biển".

Hoàng Dung (lược dịch)