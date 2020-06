Bí ẩn về 'thác máu Nam Cực' và những giải mã bất ngờ

Vào những năm 1911, nhà địa chất học người Anh Griffith Taylor đã phát hiện ra một thung lũng băng ở Đông Nam Cực với dòng nước chảy ra có màu đỏ ý như máu. Nơi đây đã nhanh chóng trở thành sự quan tâm lớn nhất của các nhà thám hiểm và khoa học lúc bấy giờ. Thác máu Nam Cực này có tên gọi là Taylor theo tên của người phát hiện ra nó.

Dòng thác chảy ra màu nước đỏ rực như máu

Lý giải về hiện tượng này, ban đầu người ta cho rằng đó là do một loại tảo tạo ra. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu lại họ đã thấy rằng đây là ý kiến hoàn toàn sai lầm. Về sau các nhà khoa học thám hiểm cho rằng, cách đây khoảng 1,5 triệu năm trước, có một hồ nước mặn chứa các chất sắt, hồ nước này bị băng bao phủ. Nhiệt độ nước trung bình của thác máu Nam Cực luôn ở mức -17 độ C, độ mặn cao gấp 2-3 lần so với nước biển thông thường nên không thể đóng băng.Vào mùa hè, khi nhiệt độ ở Nam Cực ấm lên khiến nước hồ trồi lên khiến “Thác máu” kỳ lạ tuôn chảy.

Màu đỏ của "Thác máu" là kết quả của sự kết tủa oxit sắt khi nước muối mang oxit sắt kém bền tiếp xúc với oxy trong không khí.

Trong những năm gần đây cũng có thêm nhiều phát hiện mới về sự kỳ dị của thung lũng băng này. Nhà nghiên cứu Jessica Badgeley (thuộc trường Đại học Colorado) cùng nhà sông băng học Erin Pettit và cộng sự (thuộc trường Alaska Fairbanks) đã lý giải: "Dòng nước mặn đỏ màu máu là một hệ sinh thái của loài vi khuẩn cổ mắc kẹt hàng triệu năm dưới lòng đất. Không ánh sáng Mặt trời, nhiệt độ chạm ngưỡng âm 5 độ C và độ mặn gấp 3 lần nước biển vẫn không giết nổi chúng. Chúng là những vi khuẩn tự dưỡng hiếm có trên Trái Đất."

Ngày nay, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều lý giải cho bí ẩn của dòng sông này

Thật không ngờ bên bên dưới những tảng băng cực lạnh này lại vẫn còn có cả một hệ sinh thái gồm các loại vi khuẩn sinh sống tại đó từ thiên niên kỷ trước trong điều kiện khắc nghiệt với nhiệt độ cực thấp, ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua lớp băng dày nhiều tầng của sông băng Taylor.

Theo Thu Thủy/Tạp chí Vietnam Traveller