Bạo gan nuôi hổ Bengal làm thú cưng trong nhà

Victor Hugo Cuevas đã nuôi con hổ 9 tháng tuổi Bengal trong nhà nhưng sau đó vợ của anh Giorgiana Cuevas đã giao nộp cảnh sát sau bị tố giác. Người đàn ông 26 tuổi này là người xuất hiện trong các video trên mạng xã hội tuần qua với hành động hôn con hổ trước khi đưa nó lên ô tô riêng và chở đi.

Cảnh sát Houston Cmdr. Ron Borza cho biết Giorgiana Cuevas, vợ của chủ nuôi hổ đã giao nộp con hổ 9 tháng tuổi.

Con hổ có tên India sau đó đã chuyến đến khu bảo tồn động vật Cleveland Amory Black Beauty Ranch tại Murchison, bang Texas, Mỹ.

Phụ trách khu bảo tồn cho biết con hổ này sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe khoảng 30 ngày trước khi được thả vào môi trường sống mới.

Noelle Almrud, giám đốc khu bảo tồn động vật cho biết: "Các nhà chức trách Houston đã cố gắng nhiều ngày qua để xác định vị trí của con hổ và đảm bảo an toàn cho người dân địa phương. Khi đưa về khu bảo tồn, con hổ sẽ có một chế độ ăn thích hợp, môi tường sống rộng lớn với nhiều cây cối tự nhiên. Tại đó nó có thể tự do đi lại một cách an toàn. Khu bảo tồn sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết để có thể trở thành một con hổ hoang khỏe mạnh".

India là con hổ thứ ba mà khu bảo tồn đã nhận nuôi trong những năm gần đây. Tháng 2/2019, khu bảo tồn đã nhận nuôi Loki, con hổ mà người ta tìm thấy trong một ngôi nhà bỏ hoang ở Houston, Mỹ. Đầu năm nay, con hổ tên Elsa chuyển đến khu bảo tồn, được tìm thấy gần San Antonio trong cơn bão mùa đông.

Trang trại cho biết bác sĩ thú y kiểm tra và cách ly con hổ India trong 30 ngày.

Hoàng Dung (lược dịch)