Bản sao tàu Titanic 155 triệu USD bên trong công viên giải trí

Titanic, một con tàu to lớn, sang trọng bậc nhất vào thời điểm ra đời, được gắn nhãn 'không thể chìm' nhưng bất ngờ gặp nạn sau khi đâm trúng tảng băng trôi trong đêm tối. Con tàu khổng lồ đã mãi mãi nằm lại dưới đáy biển Đại Tây Dương từ năm 1912 khiến hơn 1.500 hành khách thiệt mạng.

Kể từ thời điểm đó, câu chuyện về con tàu đã trở thành huyền thoại. Đến năm 1997, đạo diễn James Cameron thực hiện bộ phim bom tấn với sự tham gia của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet về con tàu Titanic.

Hơn 100 năm sau khi xảy ra tai nạn kinh hoàng về tàu Titanic, câu chuyện vẫn thu hút được sự quan tâm của nhiều người và các nhà thám hiểm, chuyên gia nghiên cứu vẫn thực hiện các cuộc điều tra về xác tàu dưới đáy đại dương.

Hình ảnh con tàu Titanic huyền thoại năm 1912

Gần đây, Công viên giải trí ở Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc mạnh tay chi khoảng 155 USD để thực hiện ý tưởng táo bạo xây dựng bản sao kích thước giống hệt con tàu Titanic huyền thoại.

Dự án bắt đầu khởi công xây dựng, lắp đặt từ năm 2014. Su Shaojun, một trong những nhà đầu tư vào dự án chia sẻ rằng họ kỳ vọng sẽ thu hút từ 2-5 triệu khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm.

Khi mới xuất hiện ý tưởng xây dựng tàu Titanic, trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện nhiều bình luận. Có người chỉ trích cho rằng ý tưởng này nhằm mục đích kiếm tiền từ thảm họa đau lòng nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử thế giới. 'Tái tạo con tàu trong thảm họa đắm tàu chết người, quả là một kế hoạch kinh doanh không tưởng', cư dân mạng bình luận.

Bản sao tàu Titanic có kích thước như tàu thật bên trong công viên giải trí

Tuy nhiên, đến nay, con tàu đã gần hoàn thiện. Bản sao cũng sẽ có động cơ hơi nước như bản chính nhưng sẽ không đủ khả năng di chuyển trên biển. Dự kiến sẽ đưa vào khai thác vào cuối năm nay.

Bên cạnh việc chiêm ngưỡng bản sao kích thước thật như tàu Titanic, Su Shaojun cung cấp một số trải nghiệm khác cho du khách. Ví dụ như xe buýt đưa đón khách sẽ phát bài hát 'My Heart Will Go On' của Celine Dion, bài hát chủ đề của bộ phim Titanic ăn khách. Ngoài ra, du khách có thể nghỉ lại một đêm trên tàu bên trong công viên giải trí với giá 2.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,2 triệu đồng.

Hoàng Dung (lược dịch)