Những con vẹt cánh đỏ ở Australia có hành động kỳ lạ, say xỉn sau khi ăn quá nhiều xoài bị hỏng.

Ăn nhiều xoài bị hỏng, vẹt say xỉn đi lại loạng choạng

Khoảng thời gian cuối năm cũng là thời điểm kết thúc mùa xoài ở vùng Kimberley, Australia vì vậy có rất nhiều xoài chín rơi rụng xuống mặt đất. Những con vẹt cánh đỏ, loài chim nổi tiếng của khu vực rất thích ăn xoài, không muốn bỏ lỡ trái cây mà tận dụng những quả cuối cùng.

Chúng tìm ăn những quả xoài rơi rụng xuống đất. Nhưng do xoài chín chứa nhiều đường, khi gặp ánh nắng mặt trời, chúng sẽ lên men. Dù chỉ có nộng độ ethanol rất ít nhưng cũng khiến những con vẹt bị say xỉn.

Michael Considine, phó giáo sư về thực vật sinh học tại Đại học Tây Australia cho biết: "Khi trái cây chín, giai đoạn tiếp theo sẽ là quá trình lên men, đường sẽ chuyển hóa thành rượu và quá trình đó làm cho các hợp chất tạo mùi thơm dễ bay hơi, thu hút các loài chim và động vật khác".

Những quả xoài chín mọng cuối mùa rơi rụng xuống đất

Bác sĩ thú y Paul Murphy, có ít nhất 6 con vẹt có các triệu chứng ngộ độc ethanol được đưa đến Bệnh viện Thú y Broome, ở thị trấn Broome. Ông nói : "Thông thường, chúng phải chịu đựng vài ngày … Chúng khá mê man và đang ở các giai đoạn suy dinh dưỡng khác nhau".

Đây là những trường hợp may mắn được cứu vì có nhiều con vẹt khác đã chết hoặc vì say xỉn mà bay vào chướng ngại vật, đâm vào ô tô hoặc quá say không thể thoát khỏi kẻ săn mồi.

"Chúng tôi có nghe một số báo cáo về trường hợp chúng bay vào cửa sổ rồi ngồi luôn trên sàn nhà, không thể bay nên dễ bị mèo và những kẻ săn mồi khác tấn công", Paul Murphy nói.

Theo ông Michael Considine, xoài chín là nguyên nhân gây ra hành vi say rượu của vẹt cánh đỏ, đây cũng là loài chim duy nhất bị ảnh hưởng nặng nề vì xoài lên men. Một số nhà khoa học cho rằng, có thể do xoài là loại trái cây hoang dã duy nhất ở khắp Kimberley lên men mạnh.

Vài năm trước, các nhóm vẹt nghiện thuốc phiện đột kích vào các cánh đồng anh túc ở Ấn Độ mặc dù đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn. Năm 2018, những con chim say rượu 'tàn phá' ở một thành phố Minnesota, Mỹ.

Cảnh sát ở Thành phố Gilbert, Minnesota nhận được báo cáo về những con chim hoạt động thất thường như bay vào cửa sổ, xe ô tô đang di chuyển trên đường và nhiều hành động bối rối. Chúng bị say xỉn sau khi ăn quá nhiều trái cây lên men.

Hoàng Dung (lược dịch)