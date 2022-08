13 người lùn nhất thế giới mọi thời đại

Nhiều người trưởng thành nhưng vẫn mang dáng dấp của một em bé. Tuy nhiên, kích thước bề ngoài không ảnh hưởng đến trí tuệ. Họ có thể trở thành những người thành công hoặc nổi tiếng.

Sau đây là những người được cho là thấp nhất thế giới:

1. Chandra Bahadur Dangi (cao 54,6 cm)

Chandra Bahadur Dangi (30/11/1939-3/9/2015) là một người đàn ông Nepal, người đàn ông thấp nhất trong lịch sử được ghi lại với kích thước 54,6 cm. Ông đã phá kỷ lục do Gul Mohammed (1957–1997) lập trước đó, với chiều cao 57 cm.

Dangi thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi một chủ thầu gỗ nhìn thấy ông tại ngôi làng ở huyện Dang, Nepal. Dangi đã được trao danh hiệu người trưởng thành lùn nhất từng được ghi nhận sau khi chiều cao của ông được đo vào tháng 2/2012.

Sau đó, Dangi được đưa vào Kỷ lục Guinness thế giới. Ba trong số năm anh trai của ông cao chưa đầy 1,22 m, trong khi 2 chị gái và 2 anh trai khác của Dangi có chiều cao trung bình.

Dangi sinh ngày 30/11/1939, sống ở một ngôi làng hẻo lánh, Reemkholi, cách thủ đô Kathmandu của Nepal khoảng 400 km.

Trước khi được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người đàn ông lùn nhất thế giới vào năm 2012, Dangi chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng quê hương. Sau khi được trao danh hiệu, ông cho biết mình luôn ước ao được đi đến mọi miền của đất nước mình và thế giới.

Năm 2012, ở tuổi 72, Dangi gặp người phụ nữ lùn nhất thế giới, Jyoti Amge ở Nagpur, Ấn Độ. Cặp đôi này cùng nhau chụp ảnh kỷ lục Guinness ấn bản lần thứ 57 vào năm 2013.

Dangi qua đời tại American Samoa vào ngày 3/9/2015 ở tuổi 75, tại Trung tâm Y tế Nhiệt đới Lyndon B. Johnson ở Pago Pago. Nguyên nhân chính xác của cái chết của Dangi không được tiết lộ, mặc dù tờ Kathmandu Post đưa tin rằng ông trước đó đã bị viêm phổi. Dangi đã lưu diễn ở Nam Thái Bình Dương trong nhiều năm với Rạp xiếc ảo thuật Tupa'l Bruno của Samoa.

2. Lin Yu-chih (cao 67,5 cm)

Lin Yu-chih là cựu người đàn ông lùn nhất thế giới theo Kỷ lục Guinness thế giới. Lin cư trú tại Đài Bắc, Đài Loan, nơi anh hoạt động với tư cách là một tác giả và nhà hoạt động xã hội. Tên của anh đôi khi bị viết sai chính tả thành Lin Yih-chih. Vào tháng 5/2008, anh xuất hiện trong bộ phim tài liệu của Kênh 4 (Anh) có tên "The World"s Smallest Manitoba and Maine do Mark Dolan dẫn chương trình.

Lin mắc chứng bệnh khiếm khuyết tạo xương, một chứng rối loạn xương di truyền cản trở sự phát triển bình thường của xương và chiều cao cơ thể.

Theo Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, anh cao 67,5 cm.

3. Khagendra Thapa Magar (cao 67cm)

Khagendra Thapa Magar (4/10/1992-17/1/2020) là một người Nepal từng được mệnh danh là người đàn ông lùn nhất thế giới, với chiều cao 67 cm. Magar đã giành được danh hiệu người lùn nhất từ ​​Edward Niño Hernández.

Magar qua đời tại bệnh viện Pokhara vào ngày 17/1/2020 sau biến chứng viêm phổi ở tuổi 27.

4. Bridgette Jordan (cao 69 cm)

Bridgette Marie Jordan (9/6/1989-12/6/2019) là người phụ nữ nhỏ nhất theo Kỷ lục Guinness thế giới với chiều cao 69 cm. Jordan cũng là một trong những cặp chị em thấp nhất theo Kỷ lục Guinness thế giới với người em trai Brad cao 96 cm năm 20 tuổi (năm 2011). Bridgette Marie Jordan mắc bệnh lùn nguyên sinh dạng xương đầu nhỏ loại II.

Bridgette Jordan là người phụ nữ nhỏ nhất ở Mỹ. Cô sống ở Sandoval, Illinois, đã học đại học tại Kaskaskia College. Jordan thích khiêu vũ và hoạt náo. Cô đã có mặt trong đội cổ vũ cho Kaskaskia. Cô đi một đôi giày cỡ 2 dành cho trẻ sơ sinh.

Mặc dù vậy, việc trở thành người phụ nữ lùn nhất thế giới đã không ngăn Jordan sống cuộc sống đầy đủ nhất - cô là một hoạt náo viên ở trường đại học.

5. Jyoti Kisange Amge (cao 62,8 cm)

Theo Kỷ lục Guiness thế giới, Jyoti Kisange Amge người Ấn Độ, sinh ngày 16/12/1993 giữ kỷ lục "người phụ nữ còn sống nhỏ nhất thế giới". Cô chính thức được công nhận là "Người phụ nữ còn sống nhỏ nhất thế giới" vào sinh nhật lần thứ 18 với chiều cao 62,8 cm.

Amge mắc chứng rối loạn di truyền có tên là achondriaplasia. Amge đã có nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, xuất hiện trong bộ phim tài liệu năm 2009 mang tên "Body Shock".

Ngoài ra, với tư cách khách mời tham gia một chương trình truyền hình Ấn Độ mang tên Bigg Boss 6. Cô cũng góp mặt trong dàn diễn viên của American Horror Story mùa thứ 4 với vai Ma cưng vào năm 2014.

Tượng sáp của cô cũng có mặt ở Bảo tàng Sáp Người nổi tiếng, Lonavala.

6. He Pingping (cao 74,6 cm)

He Pingping (Trung Quốc, sinh năm 1988 - mất năm 2010), cao 74 cm và là con thứ 3 trong một gia đình ở quận Huade, thành phố Ulanqab ở Khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc. Anh có 2 chị gái, cả 2 đều phát triển ở mức bình thường.

Theo lời của cha, khi mới sinh ra, anh đủ nhỏ để nằm gọn trong lòng bàn tay của cha mẹ. Khi thấy Pingping phát triển rất chậm, các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là do dị dạng xương không hoàn hảo, cản trở sự phát triển bình thường của xương và chiều cao cơ thể.

Tháng 1/2007, Pingping được mời tham gia một chương trình truyền hình ở Tokyo, Nhật Bản. Quê hương của Pingping ở Nội Mông cũng là quê hương của Bao Xishun, người cao 2,36 mét đã được Guinness công nhận là người đàn ông cao nhất thế giới cho đến tháng 9/2009.

Cuộc gặp trên truyền hình của họ vào tháng 7/2007 đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu. Vào tháng 5/2008, anh xuất hiện trong bộ phim tài liệu của Kênh 4 (Anh) mang tên Người đàn ông và tôi nhỏ nhất thế giới do Mark Dolan dẫn chương trình.

Vào tháng 9/2008, anh xuất hiện cùng với người phụ nữ chân dài nhất thế giới, Svetlana Pankratova, tại Quảng trường Trafalgar của London, để công khai việc phát hành ấn bản năm 2009 của Sách Kỷ lục Guinness Thế giới.

Vào tháng 9/2007, Pingping đã đến Mỹ để giúp ra mắt ấn bản năm 2008 của Sách Kỷ lục Guinness Thế giới tại thành phố New York, nơi đã chứng nhận anh là người đàn ông nhỏ nhất thế giới.

Vào ngày 25/4/2010, anh đã xuất hiện trong tập thứ 10 của mùa thứ 16 của chương trình thực tế Mỹ Cuộc đua kỳ thú, được quay trước đó tại Thượng Hải. Tập phim đã được dành để tưởng nhớ anh.

Pingping được đưa vào bệnh viện vào ngày 3/3/2010 tại Rome, sau khi kêu đau ngực. Sau đó, qua đời vào ngày 13/3/2010 vì biến chứng tim ở tuổi 21. Tổng biên tập Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, Craig Glenday, nói rằng Pingping là “nguồn cảm hứng cho bất kỳ ai được coi là khác biệt hoặc bất thường”.

7. Pauline Musters (cao 61cm)

Trong lịch sử thế giới, Pauline Musters là người phụ nữ trưởng thành nhỏ nhất từng được chính thức ghi nhận. Pauline đã được ghi vào sách Kỷ lục Guinness Thế giới vì chỉ cao 61 cm.

Pauline bắt đầu sự nghiệp khi còn là một đứa trẻ nhỏ. Vào thời điểm đó, công chúng chỉ đơn giản là ngạc nhiên về tỷ lệ nhỏ bé của cô, nhưng khi cô lớn hơn, Pauline cũng tham gia biểu diễn.

Cuối cùng cô được biết đến là một diễn viên nhào lộn lão luyện và khiêu vũ điêu luyện với các đối tác thu hút từ khán giả. Khi màn trình diễn của cô ngày càng tiến bộ về chất lượng, Pauline đã có nhiều nghệ danh độc đáo.

Cô có lẽ được biết đến nhiều nhất với cái tên Công chúa Pauline và được mặc những bộ váy sang trọng đáng chú ý trên sân khấu, với các chi tiết và đường khâu tỉ mỉ đến mức bản thân những bộ quần áo đã là một điều kỳ diệu.

Trong sự nghiệp của mình, Công chúa Pauline đã đi lưu diễn ở Bỉ, Đức, Pháp và Anh trước khi được mời biểu diễn tại Mỹ vào năm 1894. Cô ra mắt tại Nhà hát Proctor của New York.

8. Lucia Zarate (cao 67 cm)

Lucía Zaráte (2/1/1864-15/1/1890) là một nghệ sĩ giải trí người Mexico mắc chứng bệnh lùn. Zaráte là người đầu tiên được xác định mắc chứng lùn nguyên sinh thiếu xương Majewski loại II. Cô đã được ghi vào Kỷ lục Guinness Thế giới với tư cách là "người trưởng thành nhẹ nhất được ghi nhận", chỉ nặng 2,1 kg khi mới 17 tuổi.

Zaráte sinh ra ở Veracruz, Mexico, và định cư tại Agostadero, (sau này là Cempoala), Veracruz.

Hiện nay, ngôi nhà của gia đình cô được mở cửa cho công chúng như một bảo tàng.

Ở tuổi 12, Zaráte chuyển từ Mexico sang Mỹ, nơi cô được triển lãm vì vóc dáng nhỏ bé của mình. Lần đầu tiên cô tham gia vào một chương trình được quảng cáo là "Fairy Sisters", sau đó hợp tác với Francis Joseph Flynn (được gọi dưới nghệ danh "General Mite") để triển lãm quốc tế.

Năm 1889, cô được tờ Washington Post gọi là "cô gái lùn kỳ diệu của Mexico" và được mô tả là "một thỏi nam châm cực nhỏ nhưng có sức hút mạnh mẽ để thu hút công chúng”.

9. Edith Barlow (cao 78,7 cm)

Edith Barlow sinh ra tại Bramley, Rotherham, vào năm 1925 và qua đời ở tuổi 25 khi chỉ cao 55,8 cm và nặng 7,72 kg.

Lên 6 tháng tuổi, Edith được quấn trong bông gòn tẩm dầu ô liu. Edith bị viêm phế quản và bị khớp đôi ở cả tay và chân. Tuy nhiên, Edith phát triển bình thường về thể chất và tinh thần. Cha mẹ của cô là những người có thân hình bình thường.

Được biết, Edith đã cố gắng đi học thêm. Khi ở lại Bolton trong năm 1947, Edith bắt đầu quan tâm đến kinh doanh chương trình và tham gia hội chợ du lịch, thăm Newcastle, Bradford và các thị trấn khác.

Năm 1948, Edith lại xuất hiện tại các hội chợ trong sema show, chủ yếu là ở các khu vực trung du và đông Bắc.

10. Junrey Balawing (cao 59,9 cm)

Junrey Balawing (sinh ngày 12/6/1993-28/7/2020) là người Philippines giữ kỷ lục tại Kỷ lục Guinness Thế giới về người đàn ông thấp nhất thế giới còn sống với chiều cao 60 cm. Tuyên bố được đưa ra trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18 của Balawing. Quan chức của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness cho biết Balawing đã phá kỷ lục của Khagendra Thapa Magar người Nepal, cao 67 cm.

Anh ngừng phát triển ở 1 tuổi. Balawing là con trai của một thợ rèn nghèo, sinh ra và sống ở Sindangan, Zamboanga del Norte, cách thủ đô Manila khoảng 865 km về phía Nam.

Mặc dù được ghi nhận là người đàn ông thấp nhất còn sống, nhưng Balawing đã bỏ lỡ danh hiệu người đàn ông lùn nhất trong lịch sử, được giữ cho đến năm 2012 bởi Gul Mohammed của Ấn Độ, người cao 57 cm và qua đời vào ngày 1/10/1997.

Vào tháng 2/2012, Chandra Bahadur Dangi ở Nepal, cao 54,6 cm được tuyên bố là người đàn ông còn sống thấp nhất thế giới từ trước đến nay. Kết quả là Junrey giữ kỷ lục trong vòng chưa đầy một năm.

Sau cái chết của Chandra Bahadur Dangi vào ngày 3/9/2015, Balawing đã giữ danh hiệu người đàn ông còn sống thấp nhất cho đến khi qua đời ở tuổi 27 vào ngày 28/7/2020. Trước khi qua đời, Balawing sống ở Thành phố Dapitan cùng gia đình.

Hạ Thảo (lược dịch)

Hãy làm thám tử với 5 bí ẩn chưa được giải đáp từ khắp nơi trên thế giới Nếu bạn cho rằng các kim tự tháp Ai Cập là bí ẩn lớn nhất của thế giới cổ đại thì bạn đã nhầm, vì còn rất nhiều bí ẩn trên thế giới chưa được giải đáp.