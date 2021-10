Rà soát, chi 6.000 tỷ đồng từ quỹ BHTN hỗ trợ người lao động tại TP.HCM

Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong những ngày đầu tháng 10 này, cơ quan BHXH 63 tỉnh, thành phố đã huy động lực lượng, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức tích cực rà soát dữ liệu, lập danh sách NLĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN để gửi đến các doanh nghiệp (DN) cho NLĐ kịp thời rà soát, bổ sung thông tin. Theo quy trình, khi nhận được danh sách NLĐ đề nghị nhận hỗ trợ đã được bổ sung thông tin, trong đó có thông tin về số tài khoản ngân hàng do DN gửi, cơ quan BHXH sẽ nhanh chóng chuyển tiền hỗ trợ đến NLĐ theo các mức hưởng tương ứng với thời gian tham gia BHTN của NLĐ.

Tại Tỉnh Phú Yên, theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến hết ngày 07/10/2021, toàn tỉnh đã có 1.336 lao động đã được đơn vị, DN đăng ký thủ tục nhận hỗ trợ; riêng lao động dừng đóng BHTN đã có 1.008 người đăng ký. Với quyết tâm cao đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ NLĐ, người SDLĐ của BHXH tỉnh, dự kiến, số người được hưởng chính sách hỗ trợ lần này sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới…

Cũng theo ghi nhận tại TP.HCM, dù là những ngày cuối tuần nhưng nhiều quận, huyện trên địa bàn TP vẫn đang rất nỗ lực rà soát, tiến hành triển khai gửi danh sách NLĐ tham gia BHTN cho các DN để thực hiện đối chiếu, xác nhận thông tin để kịp thời chi hỗ trợ, giúp NLĐ sớm có thêm chi phí vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp này.

Ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TP cho biết, địa phương là nơi bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nên số lao động thất nghiệp cũng lớn nhất cả nước. BHXH TP đã sơ bộ thống kê, hiện TP có khoảng gần 3 triệu lao động, bao gồm lao động làm việc tại 84.000 DN và lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHTN được hưởng gói hỗ trợ từ Quỹ BHTN lần này, với kinh phí hơn 6.000 tỷ đồng, chiếm 23% so với toàn quốc.

NLĐ liên hệ giải quyết chính sách hỗ trợ tại Bộ phận 1 cửa BHXH tỉnh Phú Yên. Ảnh BHXH tỉnh Phú Yên cung cấp.

Anh Hồ Xuân Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Trang (tỉnh Phú Yên) không giấu hết được sự phấn khởi khi chứng kiến NLĐ đang đóng BHTN của Công ty anh đã nhận được tiền chi trả hỗ trợ từ Quỹ BHTN do cơ quan BHXH chuyển tới. Chia sẻ qua điện thoại với chuyên viên cơ quan BHXH tỉnh, anh Nam cho biết: “Tất cả công nhân Công ty đã nhận được tiền hỗ trợ lúc 17h rồi anh. Cho mình gửi lời cảm ơn anh em BHXH tỉnh đã nhiệt tình hướng dẫn công ty hoàn thiện hồ sơ cho NLĐ, thủ tục hồ sơ đơn giản và nhận tiền như vậy là quá nhanh đấy anh. Anh em công nhân rất phấn khởi”.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, trước đây làm việc tại Công ty CP An Hưng (tỉnh Phú Yên), chị nghỉ việc từ tháng 11/2020 và có thời gian đóng BHTN còn bảo lưu là 11 tháng. Chị cho biết, chị làm thủ tục đề nghị hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN qua giao dịch điện tử vào lúc 21h43’ ngày 03/10/2021, đến khoảng 17h ngày 07/10/2021, tài khoản chị đã thông báo nhận được 1,8 triệu đồng tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN mà chị được hưởng. Hiện chị chưa tìm được việc làm mới, nên khoản hỗ trợ này được chi trả kịp thời đã giúp chị có thêm khoản tiền trang trải, phần nào vơi bớt đi những khó khăn do dịch bệnh kéo dài mấy tháng qua.

Không chỉ anh Nam, chị Hằng mà rất nhiều NLĐ đều có chung niềm vui và bất ngờ khi nhận được tin nhắn thông báo đã nhận được số tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN.

Chị Nguyễn Thị Phương Nga - nhân viên kế toán Công ty CP Tư vấn đầu tư Nguyên Đức (tỉnh Nghệ An) cho biết, chị tiếp cận chính sách này thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và cả trực tiếp từ cán bộ chuyên quản của cơ quan BHXH tỉnh. Là kế toán của Công ty, ngay sau khi nhận được danh sách do BHXH tỉnh gửi, trên cơ sở thông tin kê khai, cập nhật của NLĐ, chị Nga đã thực hiện đối chiếu, rà soát cẩn thận lại thông tin của từng NLĐ trong Công ty, rồi gửi lại cho cơ quan BHXH.

Trong một thời gian ngắn, tất cả NLĐ của Công ty Nguyên Đức đã nhận được tiền hỗ trợ. “Bản thân tôi có thời gian tham gia BHTN là 134 tháng, được nhận số tiền hỗ trợ tương ứng 3,3 triệu đồng. Thật sự tôi không nghĩ là được nhận tiền sớm như thế này. Đây thật sự là nguồn động viên lớn cho bản thân tôi cũng như những NLĐ trong Công ty”- chị Nga chia sẻ.

Chị Trần Thị Huệ (phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) trước đây làm công nhân cho một DN có trụ sở tại Khu công nghiệp Bắc Vinh. Tháng 8/2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chị Huệ nghỉ việc tại công ty. Sau khi nhận được thông tin về chính sách hỗ trợ này, ngày 4/10, chị Huệ đến BHXH tỉnh nộp hồ sơ hưởng chế độ. Trong chiều ngày 7/10, chị đã nhận được tiền hỗ trợ vào tài khoản cá nhân. “Số tiền hỗ trợ đến với tôi lúc này rất quý, chính sách của Đảng và Nhà nước quá kịp thời, thủ tục nhanh gọn. Tôi vui quá, bất ngờ quá”- chị Huệ cho biết.

Từ những ghi nhận thực tế trên, có thể thấy Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện rõ sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước với NLĐ trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh; góp phần hỗ trợ NLĐ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống,… Qua đây càng thấy rõ được lợi ích từ việc tham gia BHXH, BHTN đối với NLĐ, chính sách an sinh này đã giúp NLĐ có thêm nguồn chi phí chia sẻ khó khăn và củng cố thêm niềm tin vào hệ thống an sinh của đất nước.

