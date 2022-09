Chú chó nghiệp vụ có kinh nghiệm 10 năm làm việc, đáng yêu nhất nước Mỹ

Chỉ vài tuần sau khi chiến thắng cuộc thi chú chó dễ thương nhất của Cục an ninh vận tải Mỹ, chú chó Eebbers được nghỉ hưu.

Chú chó đáng yêu nhất 10 năm phục vụ trong Cục an ninh vận tải Mỹ

Eebbers là chú chó đánh hơi lâu đời nhất làm việc tại Cục an ninh vận tải Mỹ. Nhiệm vụ hàng ngày của chú chó 11 tuổi này là đánh hơi, sàng lọc khách hàng tại Sân bay quốc tế Minneapolis-St. Paul.

Theo Cục an ninh vận tải Mỹ, Eebbers vẫn là một chú chó đánh hơi tốt nhưng tính chất công việc đòi hỏi một sức khỏe tốt, thể chất vượt trội và tình thần thép. Nhưng điều này dường như đã vượt quá khả năng của một chú chó 11 tuổi làm việc bền bỉ suốt gần 10 năm qua. Eebbers là chú chó làm việc lâu đời nhất tại cơ quan này.

Cục an ninh vận tải Mỹ đã tuyển dụng nhiều chú chó làm việc ở các sân bay khác nhau, những chú chó ưu tú nhất sẽ hợp tác với nhân viên kiểm tra an ninh để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an toàn sân bay.

Giống như những chú chó đánh hơi kiểm tra hành khách khác, Eebbers được đào tạo, huấn luyện để phát hiện mùi thuốc nổ tại sân bay, nhà ga và trong va li hành khách. Tên của nó đặt theo tên của binh nhì James Ebbers trong quân đội Mỹ, người đã hi sinh ở Djibouti năm 2002. Eebbers nhận danh hiệu chú chó đáng yêu nhất sau một cuộc thi trên mạng xã hội.

"Chúng tôi rất tự hào vì có Eebbers làm việc trong những năm qua. Chú chó và người quản lý Jean đã cống hiến hết mình để giữ an toàn cho hành khách, cho cả sân bay quốc tế Minneapolis-St. Paul. Danh hiệu chú chó đáng yêu nhất hoàn toàn xứng đáng với Eebbers, như một lời chia tay đầy ngọt ngào với chúng tôi. Giờ đây, chú chó sẽ được hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời", đại diện Cục an ninh vận tải Mỹ chia sẻ.

Ngoài chuyên môn làm việc tại sân bay quốc tế Minneapolis-St. Paul, chú chó Eebbers còn được ca ngợi khi tham gia nhận nhiệm vụ đánh hơi tại nhiều giải thể thao lớn như Super Bowl, Thế vận hội đặc biệt, Giải vô địch Quốc gia NCAA, Indianapolis 500. Sau khi nghỉ hưu, chú chó Eebbers tiếp tục sống cùng ngươi quản lý trong suốt quãng đời còn lại.

“Những người quản lý sẽ sống và làm việc với chú chó của mình trong suốt sự nghiệp. Sự gắn bó chặt chẽ, thân tình giúp cả hai làm việc hiệu quả hơn, thành công hơn”, đại diện cơ quan cho biết.

