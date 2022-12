Cháy lớn ở Hà Nội, các chiến sĩ PCCC khẩn trương dập lửa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng ngày 1/12, xảy ra vụ cháy nhà tại địa chỉ số 144, phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, người dân liền thông báo tới lực lượng PCCC.

Khu vực xảy ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, xin chi viện 2 xe chữa cháy, 1 xe tec của Công an quân Hoàng Mai, Hà Nội, 1 xe chữa cháy, 1 xe thang của Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với Công an phường Minh Khai, UBND phường Minh Khai tổ chức chữa cháy.

Lực lượng PCCC khẩn trương đập lửa.

Đến 7h30 phút cùng ngày đám cháy được khống chế. Các lực lượng tiếp tục phun nước làm mát, chống sụp đổ cấu kiện. Hiện trường ghi nhận cháy xảy ra tại khu vực tầng 3, tầng 4 của nhà số 144 minh khai (ông quách đình hải là chủ hộ) và khu vực tầng 3 của nhà số 2 ngõ 146 minh khai do ông Hoàng Chí Đạt làm chủ (tiếp giáp với nhà 144), diện tích cháy khoảng 30m2.

Người dân hiếu kỳ đừng xem vụ cháy, khiến giao thông ùn ứ.

Rất may không thiệt hại về người còn thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê làm rõ.

Sông Yên