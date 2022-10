Cha mẹ đỏ mặt biết con tiếp cận những vấn đề nhạy cảm, 'vẽ đường cho hươu chạy' thế nào?

Cũng với sự phát triển của công nghệ, lượng thông tin trẻ có thể tiếp cận về mọi lĩnh vực ngày càng nhiều. Trong đó có nhiều thông tin xấu, độc, hoặc có những thông tin mà cha mẹ không định hướng cho con thì sẽ trở thành thông tin có hại. Nội dung khiêu dâm là một trong những nội dung như vậy. Thật không may, thế giới bây giờ trông khác so với khi chúng ta lớn lên.

Trước đây, việc tiếp cận nội dung khiêu dâm rất khác so với bây giờ. Đó là thứ bạn cần phải chủ động tìm kiếm, không phải thứ có thể vô tình xuất hiện trên các thiết bị điện tử và chỉ cần một cái bấm nút là rất nhiều thông tin như vậy có thể xuất hiện.

Với sự tiếp cận dễ dàng như vậy, một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng xem những nội dung như vậy. Vì vậy, bên cạnh giáo dục giới tính, cha mẹ cần phải thẳng thắn nói chuyện với con về những nội dung nhạy cảm tràn lan trên internet này.

Ảnh minh họa

Bắt đầu là vô tình thấy các nội dung nhảy cảm, sau đó là tò mò, cuối cùng là trẻ sẽ tìm hiểu những nội dung này theo thói quen và theo nhu cầu. Vì vậy, cha mẹ phải nói chuyện với con về những nội dung này càng sớm càng tốt, định hướng cho con có cái nhìn đúng đắn về vấn đề này.

Mặc dù cuộc thảo luận này có vẻ sẽ không dễ dàng, nhưng nó cũng không phải quá khó nếu biết tìm đúng biện pháp. Hãy tìm hiểu một số nội dung liên quan đến vấn đề này cũng như biện pháp cha mẹ có thể áp dụng để định hướng cho con.

Con có thực sự thích xem nội dung khiêu dâm không?

Bạn có thể rất nghiêm khắc với con về vấn đề này, kiểm soát chặt chẽ các nội dung mà con có thể tiếp cận. Bạn muốn chắc chắn rằng con bạn sẽ không thể gặp những nội dung nhạy cảm này, và bạn yên tâm về điều đó.

Thực tế là con bạn có thể sẽ gặp phải nội dung khiêu dâm (có thể bao gồm video hoặc ảnh) vào một thời điểm nào đó trong quá trình trưởng thành của chúng, nhất là vào giai đoạn dậy thì, khi những tò mò về giới bước vào giai đoạn mới – giai đoạn trẻ có thay đổi lớn về tâm sinh lý.

Nội dung khiêu dâm phổ biến trên Internet đến nỗi ngay cả những kiểm soát kỹ thuật số tốt nhất của phụ huynh không phải lúc nào cũng có thể lọc được. Bởi vì, những trang web chứa nội dung độc hại có thể xuất hiện khi con bạn bấm vào một trang web bình thường khác.

Những đứa trẻ có thể nhận được một tin nhắn văn bản hoặc liên kết video không mong muốn. Và thực tế là, khi con bạn lớn hơn và hứng thú với những nội dung này, chúng rất có thể chủ động tìm kiếm nội dung khiêu dâm hoặc chia sẻ nội dung đó qua các kênh kết nối xã hội của chúng.

Việc trẻ em xem nội dung khiêu dâm có thể là tình cờ và cố ý, nhưng chủ yếu là thông qua các con đường sau: Nhập sai địa chỉ web; thực hiện tìm kiếm trên web cho một thuật ngữ vô nghĩa có thể dẫn đến nội dung nhạy cảm; bấm vào quảng cáo…

Bạn cũng không phải lúc nào cũng sát bên cạnh con, nên không thể kiểm soát hoàn toàn nội dung trẻ tiếp cận.

Mặc dù khám phá tình dục là bình thường và lành mạnh, nhưng điều quan trọng là trẻ em phải biết rằng tình dục được mô tả trong nội dung khiêu dâm thường là không lành mạnh.

Tại sao cuộc nói chuyện với trẻ về chủ đề này là lại quan trọng?

Cha mẹ có thể nói với con chủ đề giới tính. Nhưng chủ đề nhạy cảm - nội dung khiêu dâm chưa chắc cha mẹ có thể “mở lời”. Điểm mấu chốt là: “Chúng ta không thể tránh khỏi thực tế rằng con cái rất có thể gặp phải nội dung khiêu dâm. Do đó, việc thảo luận về cảm xúc, nỗi sợ hãi và sự bối rối của con về điều đó là rất quan trọng”.

Chúng ta cũng cần giáo dục con cái về cách mô tả tình dục trong nội dung khiêu dâm để một ngày nào đó chúng có thể học cách phân biệt những hình ảnh này với việc tìm hiểu về giới tính. Chúng ta cần giáo dục con trẻ cách quan hệ tình dục an toàn và có trách nhiệm.

Cuối cùng, cần tạo ra sự gần gũi với con để con có thể thoải mái tâm sự về vấn đề nhạy cảm nhất, và khi có vấn đề cần tâm sự, con có thể tự tin tâm sự cùng cha mẹ.

Cách nói chuyện với con bạn về nội dung nhạy cảm

Cha mẹ là người hiểu rõ con nhất, nên bạn mới là người biết rõ cần phải nói với con như thế nào. Nhưng nhìn chung có một số biện pháp tiếp cận đối với lứa tuổi khác nhau như sau:

- Đối với trẻ em dưới 10 tuổi

Đối với trẻ nhỏ, thường sẽ không cần thiết phải thảo luận chi tiết cụ thể về nội dung khiêu dâm. Tuy nhiên, nên nói về tình dục theo nghĩa chung và đưa ra ý tưởng về nội dung khiêu dâm như một thứ mà con có thể gặp phải. Tuy nhiên, những cuộc thảo luận này không cần phải chứa đựng những chi tiết phức tạp.

Dưới đây là những điều cần nhấn mạnh trong cuộc thảo luận về tình dục và nội dung khiêu dâm với trẻ nhỏ:

Bình thường hóa các trao đổi lành mạnh về tình cảm: Tất cả trẻ em đều có thể hiểu khái niệm rằng ôm và gần gũi thể xác là điều thú vị. Bạn có thể giải thích rằng quan hệ tình dục, cụ thể là giữa hai người lớn chỉ đơn giản là đưa điều đó tiến thêm một bước. Điều này sẽ giúp con bạn bớt sợ hãi hoặc khó hiểu về tình dục.

Nói về tình dục một cách đơn giản và trực tiếp: Khi bạn nói về quan hệ tình dục với con mình, hãy sử dụng các thuật ngữ chính xác cho các bộ phận cơ thể (“dương vật” và “âm đạo”) và giải thích một cách trực tiếp những gì liên quan đến quan hệ tình dục. Con có thể sẽ có câu hỏi và có thể bày tỏ cảm giác sốc hoặc ghê tởm. Giúp con hiểu rằng cảm xúc của con là bình thường và trả lời các câu hỏi một cách trung thực.

Nói về những gì con có thể gặp trên Internet: Đối với trẻ nhỏ, bạn không cần phải thảo luận chi tiết về nội dung khiêu dâm. Tuy nhiên, con cái bạn cần biết rằng người lớn đôi khi chia sẻ hình ảnh quan hệ tình dục trên Internet và vô tình có thể bị trẻ em nhìn thấy. Nhiều hình ảnh trong số này gây sợ hãi hoặc khó chịu cho trẻ em.

Con bạn cần biết rằng nếu chúng gặp những hình ảnh khiêu dâm, chúng có thể tìm đến bạn để chia sẻ và tìm lời khuyên. Chúng cũng cần cảm thấy thoải mái khi nói với bạn nếu bất kỳ người lớn hoặc trẻ lớn hơn cố tình cho chúng xem nội dung khiêu dâm.

Chia sẻ tài liệu phù hợp với lứa tuổi về tình dục: Có rất nhiều cuốn sách hay về tình dục dành cho trẻ nhỏ, hãy tìm một hoặc hai cuốn sách mà bạn nghĩ rằng sẽ hỗ trợ cho bạn trong việc giải thích cho con.

- Đối với trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên:

Con bạn càng gần đến tuổi dậy thì, chúng càng có nhiều khả năng gặp phải nội dung khiêu dâm, do vô tình, do chính chúng, hoặc do bạn bè cùng trang lứa đã chia sẻ. Cha mẹ hãy cung cấp thông tin cho con bằng những cách dưới đây:

Nói chuyện theo cách bình thường nhất: Cuộc nói chuyện càng “bình thường” càng tốt. Bạn có thể muốn thử trò chuyện trong xe hơi (điều này cũng có nghĩa là con bạn không cần nhìn thẳng vào mắt bạn, điều này có thể giúp giảm thiểu sự bối rối), trong khi đi dạo hoặc đi bộ đường dài hoặc vào ban đêm. Khi đó con sẽ cởi mở hơn với bạn.

Không phán xét: Con bạn cần biết rằng không có sự phán xét nào ở đây. Bạn không buộc tội bọn trẻ khi xem nội dung khiêu dâm, bạn cũng không cảnh báo về hình phạt trong tương lai nếu bị phát hiện làm như vậy. Nếu bạn sắp đặt mọi thứ theo cách trừng phạt hoặc phán xét, con bạn sẽ không cởi mở với cha mẹ nữa.

Đặt câu hỏi mở: Thanh thiếu niên thích nghĩ rằng họ “biết tất cả” và bạn có thể cho phép điều này, ở một mức độ nào đó. Đừng cung cấp cho con một danh sách thông tin và không nhất thiết phải hỏi họ quá nhiều câu hỏi thăm dò. Hãy để họ định hướng cuộc trò chuyện khi có thể.

Nói về nội dung khiêu dâm và tình dục thực sự: Trong cuộc thảo luận với thanh thiếu niên về nội dung khiêu dâm, điều quan trọng là bạn phải giúp họ hiểu những cách thức của nội dung khiêu dâm khác với quan hệ tình dục ngoài đời thực; nếu không, con có thể mong đợi những lần quan hệ tình dục đầu tiên giống với nội dung khiêu dâm, điều này sẽ không tốt đối với tư tưởng của con.

Bình thường hóa cảm giác kích thích tình dục: Trong cuộc thảo luận của bạn về nội dung khiêu dâm, điều quan trọng là con bạn phải biết rằng những phản ứng kích thích của chúng đối với nội dung khiêu dâm là bình thường. Nếu bạn làm con mình xấu hổ vì những cảm giác này, chúng sẽ ít có khả năng sẵn sàng thảo luận về các vấn đề khác xung quanh nội dung khiêu dâm.

Hãy hướng dẫn cho con bạn về tình dục an toàn: Hầu hết nội dung khiêu dâm không bao gồm các biện pháp phòng ngừa tình dục an toàn hơn như bao cao su hoặc các biện pháp tránh thai khác. Hãy ghi nhớ điều này với con bạn và sử dụng điều này làm bàn đạp để thảo luận về các cách giúp quan hệ tình dục an toàn, bao gồm các phương pháp ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn.

Chủ đề nhạy cảm có thể rất khó để thảo luận. Cha mẹ hãy tham khảo các biện pháp trên đây để có thể cung cấp cho trẻ một cách phù hợp và đầy đủ nhất về nội dung này nhé.

Hạ Thảo (theo Health)