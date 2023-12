Ca sĩ Tố My bị tiền đột quỵ, may cấp cứu kịp thời

Chiều 21/12, ca sĩ Tố My ra mắt album Tomy’s Secret. Cô vui vì sức khỏe kịp hồi phục để gặp gỡ đồng nghiệp, giới truyền thông sau khi bị tiền đột quỵ trước đó.

Chia sẻ với VietNamNet, ngày 10/12, Tố My về Việt Nam sau chuyến lưu diễn Mỹ, bị đau đầu suốt chuyến bay. 23h cùng ngày, cô đau đầu nặng kèm buồn nôn, linh cảm không lành nên nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM.

Bác sĩ chẩn đoán cô có dấu hiệu tiền đột quỵ, mạch máu não bị tổn thương. Nguyên do có thể vì ca sĩ suy nhược sau chuyến lưu diễn kéo dài và sự chênh lệch múi giờ, nhiệt độ lớn giữa 2 quốc gia.

Tố My chia sẻ đêm nhập viện cấp cứu vì bị tiền đột quỵ

"Bác sĩ nói nếu nhập viện chậm trễ có thể nguy hiểm. Sau đêm kinh hoàng, tôi nằm viện thêm 4 ngày, được dì ruột và trợ lý chăm sóc", ca sĩ tâm sự.

Tố My giấu bố mẹ và em gái vì sợ gia đình lo lắng. Những ngày sau, cô sinh hoạt điều độ hơn, chọn ăn các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, ngủ trước 23h thay vì 1-2h sáng và hạn chế tắm đêm.

Khi được hỏi bạn trai chăm sóc thế nào, Tố My xin giữ bí mật vì "chỉ công khai khi mọi thứ chắc chắn". Ca sĩ thấy may mắn vì được bác sĩ cho xuất viện sớm, có khoảng 5 ngày chuẩn bị cho buổi giới thiệu dự án tâm huyết Tomy’s Secret.

Ca sĩ Tố My xinh đẹp rạng rỡ, sức khỏe hiện ổn định.

Dự án gồm 8 MV nhạc bolero, ballad và trữ tình. Ba MV đầu tiên sắp ra mắt gồm Phố đêm, Duyên kiếp (kết hợp Bạch Công Khanh) và Nàng thơ trong tranh. Trong đó, bài ballad Nàng thơ trong tranh được ca sĩ Nguyên Vũ, Mai Thiên Vân đánh giá cao.

Chuỗi MV được quay bằng công nghệ virtual production (phim trường ảo). Cụ thể, Tố My đầu tư 30 bối cảnh thật trên phim trường kết hợp kỹ xảo 3D tạo nên hình ảnh chân thật, sống động trong MV.

Ca sĩ phải thay 24 lớp trang điểm và nhiều bộ trang phục được thực hiện bởi 15 thợ may lành nghề trong 1 tháng. Để tiết kiệm chi phí, Tố My và ê-kíp quay 8 MV trong vỏn vẹn 3 ngày.

Cô tranh thủ ăn lúc trang điểm và ngủ chỉ 2 tiếng/ngày. Dù vậy, tổng chi phí vẫn tương đương "giá mua 1 căn hộ chung cư".

Tố My và em gái - ca sĩ Tố Ny.

Tố My không tiếc tiền vì tự thấy may mắn, luôn được khán giả yêu thương, ủng hộ. "Người ta đồn tôi giàu lắm, thực tế chỉ may mắn thôi. Tôi có show đều đặn, công việc kinh doanh lĩnh vực làm đẹp cũng khá ổn định mới đảm bảo tài chính làm dự án tốn kém như vậy ở thời buổi khó khăn", theo người đẹp.

Bên cạnh đó, Tố My tự tin hơn, không muốn bỏ lỡ thời điểm chín muồi trong sự nghiệp. Tomy’s Secret như thước phim lưu lại tuổi xuân - lúc nhan sắc và giọng hát cô đẹp nhất. Ngoài ra, ca sĩ cũng mong làm mới nhạc xưa, tiếp cận thêm nhiều khán giả trẻ.

Tố My chính thức phát hành MV đầu tiên Phố đêm vào tối 21/12, 2 MV kế tiếp trước Tết Nguyên đán, sau đó lần lượt 6 MV còn lại. Năm 2024, cô hy vọng đủ khả năng thực hiện chuỗi liveshow 3 miền Bắc, Trung và Nam.