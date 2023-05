Bắt giam người chồng hành hạ vợ mang thai 7 tháng ở Hải Dương

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành (Hải Dương) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã tiến hành bắt Trần Văn Luân (sinh năm 1986, trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên) vì hành hạ vợ.

Hiện, bị can Luân đang bị tạm giam (thời hạn 3 tháng) tại Nhà tạm giữ Công an huyện Kim thành để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2021, Trần Văn Luân và chị Bùi Thị Tuyết Giao (sinh năm 1987, HKTT ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đăng ký kết hôn và sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành.

Luân và chị Giao đã có một con chung. Hiện, chị Giao đang mang thai đứa con thứ hai khoảng 7 tháng tuổi.

Theo lời khai của chị Giao, cách đây khoảng 2 - 3 tháng, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Luân nhiều lần đánh đập, hành hạ chị Giao. Luân dùng tay, chân, lược chải tóc, thắt lưng da một đầu có khóa bằng kim loại, dây nồi cơm điện, móc treo quần áo bằng kim loại hơ qua lửa để đánh chị Giao.

Công an huyện Kim Thành đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc. Vào ngày 17, 18 và 21/5, Công an huyện Kim Thành đã mời Trần Văn Luân đến cơ quan Công an làm việc.

Ngày 21/5 chị Giao cũng đã đến Công an huyện Kim Thành làm việc và được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đưa đến Trung tâm y tế huyện để khám bệnh. Công an huyện Kim Thành cũng đã trưng cầu giám định để xác định tỷ lệ thương tích trên cơ thể chị Giao. Kết luận giám định nêu: chị Giao có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29%.

Hoài Anh