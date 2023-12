Bảo hiểm OPES tăng trải nghiệm số cho người dùng

Tiên phong số hóa nâng cao trải nghiệm khách hàng

Bảo hiểm số đang trở thành xu thế tất yếu được khách hàng ưa chuộng. Một khảo sát tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chỉ ra rằng có tới 66% khách hàng quan tâm đến các loại bảo hiểm tích hợp số hóa. Đón đầu xu thế đó, Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES tiên phong đầu tư công nghệ tạo nên giá trị khác biệt và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Sự kiện OPES bắt tay hợp tác cùng ông lớn Mircosoft triển khai dự án hạ tầng Azure Cloud vào tháng 10 vừa qua cho thấy doanh nghiệp đang quyết liệt đẩy mạnh công nghệ tiên tiến nhất nhằm củng cố hạ tầng, nâng cao hiệu quả vận hành, tạo ra nhiều sản phẩm bảo hiểm thông minh, an toàn, minh bạch, gia tăng giá trị thịnh vượng cho khách hàng.

Trước đó, OPES đã hợp tác với Sapiens, nhà cung cấp giải pháp Core bảo hiểm hàng đầu trên thị trường, triển khai hệ thống lõi bảo hiểm của mình, một bước vững chắc trong việc nâng cao năng lực công nghệ vận hành, tiến đến mục tiêu chiến lược - trở thành nhà bảo hiểm số tiên phong và sáng tạo tại Việt Nam.

Công nghệ đã và đang từng bước được đưa vào các điểm, từ xây dựng sản phẩm, tính phí, quyền lợi cũng như chi trả bồi thường giúp khách hàng có thể dễ dàng tiếp nhận dịch vụ ở bất kỳ thời điểm nào. Sản phẩm OCAR mới được OPES triển khai là dòng bảo hiểm vật chất ô tô đầu tiên tại Việt Nam tích hợp tính năng Telematics, đo lường hành vi lái xe của khách hàng, từ đó thúc đẩy hành vi lái xe tốt, tăng độ an toàn của các chuyến đi và mang lại nhiều giá trị vượt trội cho khách hàng.

Việc tích hợp sâu giải pháp đánh giá tổn thất thông qua hình ảnh dựa trên nền tảng AI vào các hành trình cấp đơn và xử lý bồi thường của OPES cũng giúp việc thẩm định rủi ro được thực hiện nhanh chóng, chính xác và minh bạch, vừa tăng sự hài lòng của khách hàng, vừa góp phần tối ưu hóa hoạt động của OPES.

Đặc biệt, OCAR cũng mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm dịch vụ đơn giản và an toàn, chỉ với một chạm trên nền tảng trực tuyến thông minh như Chứng nhận Bảo hiểm online tiện gọn trên mọi hành trình; Bồi thường nhanh chóng và thủ tục đơn giản trên nền tảng trực tuyến ứng dụng OPES; cùng nhiều tiện ích như hỗ trợ 24/7, tra cứu nhanh chóng với danh sách gara ô tô, trạm xăng, cứu hộ ... trên cả nước.

OPES đã và đang nỗ lực để phát triển các sản phẩm mới, đẩy mạnh số hóa để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

OPES còn có các sản phẩm tích hợp công nghệ trong danh mục Trải nghiệm mới đáp ứng những nhu cầu hàng ngày của khách hàng trong thời đại 4.0 như: bảo hiểm trễ chuyến bay, bảo hiểm rơi vỡ màn hình đối với thiết bị điện tử, bảo hiểm trên các chuyến xe công nghệ, … với các cách thức mua vô cùng đơn giản, chi phí thấp và bồi thường nhanh chóng.

Đẩy mạnh ứng dụng số hóa đã giúp OPES có hệ thống công nghệ với năng lực vượt trội, vừa tối ưu nguồn lực, tinh gọn quy trình mà vẫn đem tới hài lòng tối đa cho khách hàng. Nhờ đó, sau 5 năm hoạt động, OPES đã đạt được sự tăng trưởng ấn tượng với hơn 180 triệu đơn bảo hiểm đã được cấp phát theo hình thức trực tuyến, phục vụ hơn 11 triệu khách hàng.

Hiện tại, hệ thống giao dịch trực tuyến của OPES đang cấp trung bình khoảng 500 nghìn đơn bảo hiểm mỗi ngày và dự kiến sẽ còn tăng trưởng mạnh trong thời gian sắp tới. Trong tương lai gần, với các ứng dụng công nghệ mới, OPES dự kiến sẽ áp dụng số hóa toàn diện cho những sản phẩm bảo hiểm mua bán trực tuyến và tích hợp trên nhiều nền tảng công nghệ đem đến cho khách hàng trải nghiệm tối ưu, trọn vẹn, mang tính cá nhân hóa nhiều hơn.

Đa dạng trải nghiệm khách hàng

Sau 5 năm có mặt trên thị trường, OPES đang từng bước khẳng định vị thế là nhà bảo hiểm hàng đầu mang lại giải pháp bảo vệ toàn diện cho cộng đồng cũng như tiên phong với sản phẩm chuyên biệt để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Các sản phẩm đều được nghiên cứu, thiết kế đo ni đóng giày nhằm bảo vệ khách hàng và tài sản giá trị vượt qua bất trắc của cuộc sống. Bảo hiểm Sống vui khỏe có bảo hiểm tai nạn bảo toàn OLIFE; Lái chu toàn liên quan đến xe cơ giới gồm: Bảo hiểm vật chất ô tô OCAR, bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy toàn diện Obike plus, bảo hiểm bắt buộc TNDS xe máy OBIKE, bảo hiểm bắt buộc TNDS xe ô tô ODRIVE. Lĩnh vực Ở an nhiên liên quan đến nhà ở, gia đình với sản phẩm bảo hiểm An gia OHOUSE…

Vô tình gặp sự cố khi đang sử dụng dịch vụ xe công nghệ, chị N.H (TP.HCM) đã được OPES hỗ trợ chi trả bảo hiểm nhanh chóng, thuận lợi.

“Tôi rất ấn tượng với chất lượng dịch vụ của OPES. Chỉ cần vài cú click chuột, sau vài giờ là tôi đã được nhà bảo hiểm chi trả thiệt hại do sự cố gây ra. Có OPES tôi hoàn toàn an tâm tuyệt đối trên mọi hành trình của mình”, chị N. H chia sẻ.

Trên 94% khách hàng hài lòng với trải nghiệm dịch vụ của OPES

Ông Đặng Hoàng Tùng - CEO Công ty CP Bảo hiểm số OPES chia sẻ: “Những trải nghiệm thực tế và phản hồi tích cực của khách hàng đã khẳng định rằng OPES đang đi đúng hướng, đáp ứng được sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng - ưa chuộng các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích trên đa nền tảng số, bằng những trải nghiệm mới mẻ và chất lượng. Mỗi người OPES, dù ở bất cứ vị trí công việc nào, đều hết sức nỗ lực và tận tâm để OPES có thể trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong mọi hành trình, cuộc sống của khách hàng”.

Với chiến lược đầu tư phát triển công nghệ, không ngừng tạo ra nhiều sản phẩm mang tính cá nhân hóa cao, OPES sẽ sớm hoàn thành được mục tiêu trở thành nhà bảo hiểm số tiên phong và sáng tạo nhất, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Thanh Hà