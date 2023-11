8X đau lòng nghe chồng nói 'tôi phải lén lút ngủ với cô'

Cuộc gặp của cặp đôi tại chương trình Hẹn ăn trưa tập 402 để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Đó là cuộc gặp giữa anh Hà Văn Vũ (SN 1975) và chị Nguyễn Thanh Quyên (SN 1989), cùng quê Tiền Giang, đang làm việc tại TP.HCM.

Anh Hà Văn Vũ và chị Nguyễn Thanh Quyên tại chương trình.

Anh Vũ là công chức Nhà nước tại TP.HCM. Khi con gái lên 9 tuổi, không hiểu vì lý do gì mà người vợ xinh đẹp ngoan hiền của anh bỏ nhà ra đi mang theo toàn bộ tài sản tiền vàng, sổ đỏ… Anh Vũ sống cảnh gà trống nuôi con gần 17 năm.

Hiện con gái anh đã lớn, đang học thạc sĩ ở nước ngoài. “Từ khi vợ bỏ đi, có nhiều người tìm đến nhưng nhìn con còn nhỏ dại tôi không nỡ gật đầu đón nhận người mới. Tôi muốn tập trung lo cho con”, anh Vũ tâm sự.

Tới nay, khi con gái sắp tốt nghiệp và mẹ già mong anh yên bề gia thất nên người đàn ông 48 tuổi đi tìm vợ mới. Anh mong tìm được người sẽ cùng mình đi hết quãng đường đời còn lại.

Thanh Quyên là giáo viên dạy trung học phổ thông tại TP.HCM. Cô quen chồng năm 20 tuổi. Sau 3 năm yêu xa, 2 người quyết định kết hôn. Nhưng 7 năm hôn nhân sau đó cả 2 vẫn không cùng chung sống dưới một mái nhà. Lý giải cho cuộc hôn nhân kỳ lạ của mình, Quyên cho biết: “Tất cả là do mâu thuẫn giữa em và gia đình nhà chồng”.

Quyên kể, khi đang yêu, cô và gia đình hỗ trợ để anh học Đại học Luật TP.HCM. Dự định học xong, chồng sẽ ở lại thành phố lập nghiệp, còn Quyên tiếp tục học lên thạc sĩ.

Khi đó, bố mẹ chồng còn nói với bố mẹ Quyên: “Tụi nó lập nghiệp đâu cũng được, miễn sao đừng quên gia đình”. Nhưng sau khi kết hôn 2 năm, chồng học đại học xong thì bố mẹ chồng lại “lật kèo” muốn cô về Long An an phận làm vợ, làm dâu. “Họ nói với bố mẹ em là số phận của con dâu là do họ quyết định”.

“Họ nói con gái không cần học cao, không muốn cho em học lên nữa. Hai chúng em cứ dùng dằng đi đi về về. Anh ấy không chịu lên TP. HCM lập nghiệp vì gia đình anh không muốn”, Quyên kể.

Vậy là Quyên cùng con trai hàng tuần đi lại giữa hai nơi, vừa đi làm vừa về quê thăm chồng và gia đình chồng. Chồng cô nhất quyết không chịu chuyển công tác lên TP.HCM. Dù con trai bị tật ở chân, tự kỷ nhưng chồng cũng không cùng Quyên chăm sóc con và luôn tính toán thiệt hơn với vợ.

Nhiều lần, anh ta nói với Quyên “Tôi phải lén lút lên ngủ với cô”. Câu nói của anh khiến 8X đau lòng.

“Em cố chấp trong tình yêu, vì em yêu quá nhiều. Em cứ nghĩ rằng em cố gắng làm để chăm lo cho con, không để ảnh hưởng tới chồng thì chồng sẽ tập trung công việc và chuyển lên sống cùng vợ con”. Vì thế, Quyên chờ đợi chồng 7 năm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ấy lại đi đến kết cục không như cô mong đợi.

Trong một lần tranh cãi, Quyên bảo chồng ký vào đơn ly hôn. Không ngờ anh ta bỏ đi luôn, dù cô cố gắng níu kéo, xin lỗi và dằn vặt vì lời nói lúc nóng giận của mình. Hơn 1 năm sau cô mới phát hiện chồng mình có người thứ 3 từ trước trận cãi vã đó. Để nảy sinh mâu thuẫn và ký đơn ly hôn chỉ là cái cớ của anh ta. Cô lâm vào trầm cảm thời gian dài khi một mình nuôi con.

Sau 4 năm ly thân, giữa năm nay, chồng cũ đơn phương làm đơn ly hôn với Quyên.

Quyên như bừng tỉnh, muốn cho bản thân một cơ hội mới để không phải sống trong quá khứ đen tối.

Nghe những chia sẻ của 8X, MC Tô Nhi A bức xúc nói: “Vợ hợp pháp mà mình phải lén lút đi ngủ cùng? Một cuộc hôn nhân không đối thoại, không gần gũi, không chung sống, không đồng hành thì cơ sở ở đâu để phát triển”.

Tiến sĩ tâm lý động viên Quyên đã can đảm để bước qua một cuộc hôn nhân không có nội dung hãy mạnh dạn bước tiếp để xây lại một cuộc đời mới tích cực hơn, ý nghĩa hơn.

Hai người chơi sau khi cùng nhau ăn trưa đã có những chia sẻ thêm về quan điểm sống, về tính cách và những mong đợi ở một người bạn đồng hành sau này.

Cả anh Vũ và chị Quyên đều nhận thấy có sự chênh lệch nhau về tuổi tác. "Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hai người sống và tìm được tiếng nói chung", anh Vũ nói. Chị Quyên cũng lên tiếng: “Tình yêu không quan trọng tuổi tác, quan trọng là sự chân thành và thực sự 2 người là mảnh ghép của nhau".

Cuối cùng, cả hai cùng bấm nút đồng ý cho nhau cơ hội tìm hiểu để đồng hành, bù đắp cho nhau khỏi những tổn thương của cuộc hôn nhân trước đó.