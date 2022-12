4 dấu hiệu nốt ruồi đang biến đổi thành ung thư

Đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, ông Đỗ Văn Hữu (Thường Tín, Hà Nội) bất ngờ khi bác sĩ thông báo ông bị ung thư da. Theo ông Hữu, ông có một nốt ruồi ở gần đường sống mũi. Ba năm nay nốt ruồi này bắt đầu phát triển và từ màu đen sang thành màu nâu đỏ.

Ban đầu nốt ruồi có gây ngứa, ông cho rằng nó phát triển to hơn là do ông gãi, tróc da nên nhiễm trùng và phát triển to hơn. Nốt ruồi cứ lớn dần dần, gần đây con ông mới cho đi kiểm tra.

Vừa khám lâm sàng bác sĩ nghi ngờ ung thư da nên cho kiểm tra sinh thiết giải phẫu bệnh. Kết quả chẩn đoán ung thư da.

Theo bác sĩ Hà Vũ Thành – Bệnh viện K Trung ương các nốt ruồi là nốt tự nhiên trên cơ thể nhưng cũng có nguy cơ thành ác tính.

Nốt ruồi là các hạt màu từ thịt, sẩn, nốt sần là các tổ của tế bào hắc tố. Nốt ruồi phát triển trên tất cả cơ thể mọi người và nó có khả năng loạn sản chuyển thành ác tính.

Trên cơ thể có nhiều loại nốt ruồi khác nhau, nó xuất hiện từ lúc còn bé. Nguy cơ ác tính với nốt ruồi từ 1/3.000, những người có nhiều nốt ruồi (trên 50 cái) nguy cơ phát triển ác tính nhiều hơn.

Bác sĩ Thành cho biết các loại nốt ruồi hay gặp trên cơ thể như nốt ruồi màu xanh. Nốt ruồi này lành tính xuất hiện dưới dạng màu xanh, xám hoặc các sẩn mỏng. Độ sâu và mật độ sắc tố trong da tạo nên màu xanh rõ ràng.

Còn các nốt ruồi không điển hình là tế bào hắc tố lành tính có bờ không đều, không rõ ràng, màu sắc đa dạng như nâu, rám, tạo thành mảng, sẩn. Khi có nốt ruồi này có nguy cơ thành u tế bào hắc tố.

Dấu hiệu nhận biết tế bào ác tính:



Thứ nhất, là các nốt ruồi có đường kính lớn, phát triển nhanh, bờ không đối xứng. Bạn vẽ nốt ruồi ra hai nửa nếu hai nửa này không giống nhau là nốt ruồi không đối xứng. Nốt ruồi không đối xứng vì tế bào ác tính phát triển khác nhau nên nhìn mắt thường cũng thấy nốt ruồi đó bất thường.

Thứ hai, đường viền của nốt ruồi bình thường nó được xác định rõ. Nhưng khi đường viền nốt ruồi lem màu đây cũng là dấu hiệu cảnh báo nốt ruồi có thể thành ác tính.

Thứ ba, màu sắc khác thường: Nốt ruồi thường có màu đồng nhất như xám, đỏ, đen, xanh nhưng khi nốt ruồi có nhiều màu pha trộn thì đó là dấu hiệu cảnh báo có tế bào ác tính ở đó.

Thứ tư, đường kính nốt ruồi bình thường có kích thước 6 mm, giữ nguyên hình dạng trong suốt cuộc đời nhưng nếu nốt ruồi lớn hơn 6 mm hoặc nốt ruồi vẫn phát triển nhanh thì cần đi khám ngay.

Ngoài ra, các nốt ruồi còn có dấu hiệu ngứa, chảy máu, đau. Một số trường hợp nốt ruồi bất thường dưới móng chân, móng tay, vết bầm không lành trên da.



Tiếp xúc nhiều với cực tím UVB là yếu tố môi trường có thể góp phần làm tăng nguy cơ phát triển khối u hắc tố ác tính. Những người tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời như người thường làm việc bên ngoài, thường phơi nắng, tắm nắng hoặc bị cháy nắng có nguy cơ phát triển ung thư hắc tố cao hơn.

Để phòng ung thư da, bác sĩ Thành cho biết tránh tia cực tím, giảm phơi nắng, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, sử dụng kem chống nắng phổ rộng trên 30 SPF, kiểm tra da thường xuyên để phát hiện nốt ruồi bất thường.

Nếu bạn có nốt ruồi bất thường cần quan sát thường xuyên để theo dõi sự thay đổi. Bạn có thể kiểm tra hình ảnh nốt ruồi ung thư trên làn da bằng gương hoặc nhờ ai đó kiểm tra giúp.

Đặc biệt, hãy chú ý đến các vùng da thường phơi nắng như tay, cánh tay, ngực, cổ, mặt, tai, chân và lưng.

Để kiểm tra ác tính của nốt ruồi, bác sĩ Thành khuyến cáo người dân có thể khám da liễu hoặc khám tại các phòng khám chuyên khoa ung thư.

