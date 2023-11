30 hành khách 'ngã ngửa' khi bị hãng hàng không bỏ rơi tại sân bay

Theo Airporthaber đưa tin, sự cố hy hữu xảy ra vào ngày 18/11 vừa qua, trên chuyến bay số hiệu XQ917 của hãng hàng không SunExpress khởi hành từ Paris, Pháp đến Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết, chuyến bay XQ917 dự kiến cất cánh từ Paris vào lúc 17:00 giờ địa phương, nhưng sau đó SunExpress thông báo chuyến bay bị hoãn thêm 3 tiếng và sẽ khởi hành lúc 20h. Tuy nhiên, 30 hành khách chờ tại sân bay cho biết dù đã đến giờ bay nhưng họ vẫn không nhận được thông tin nào về việc làm thủ tục để lên máy bay.

Sau khi kiểm tra trạng thái chuyến bay của mình trong ứng dụng, những hành khách này mới ngã ngửa vì phát hiện ra máy bay đã khởi hành từ lâu. Họ cũng không thể liên lạc với đại diện hãng hàng không để xem chuyện gì đang xảy ra.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, chuyến bay của SunExpress cất cánh từ Paris đã hạ cánh an toàn xuống Izmir.

Đại diện của SunExpress sau đó đã liên lạc với 30 hành khách bị bỏ quên, đưa họ vào khách sạn nghỉ ngơi và sắp xếp chỗ ngồi cho nhóm hành khách này trên chuyến bay tiếp theo tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào đầu năm nay, sự cố tương tự cũng xảy ra trên chuyến bay của Go First Airways khởi hành từ Bengaluru đến New Delhi, Ấn Độ đã bỏ quên 55 hành khách.