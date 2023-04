Vụ nữ sinh trường chuyên tự tử: Yêu cầu báo cáo có hay không nhóm tẩy chay

Tối 18/4, ông Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cho biết, liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 Trường Chuyên ĐH Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường, Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh đã làm việc với nhà trường.

Theo ông Bằng, sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội về nữ sinh N. tự tử nghi do bạo lực học đường, lãnh đạo trường ĐH này đã mời công an vào cuộc điều tra

"Chúng tôi cũng đã họp, rà soát và yêu cầu phía trường chuyên báo cáo cụ thể vụ việc. Trường chuyên đang làm báo cáo. Hiện không có hồ sơ, giấy tờ liên quan đến vấn đề bạo lực xảy ra trong trường. Tôi yêu cầu trường chuyên làm việc cụ thể, để các thông tin được chính xác và khách quan", ông Bằng nói.

Ông Bằng cũng cho biết, phía Trường ĐH Vinh cũng đã đến thăm hỏi gia đình nữ sinh xấu số.

"Tôi đã chia sẻ với bố mẹ nữ sinh nếu gia đình có vấn đề gì khúc mắc có thể trao đổi với nhà trường. Gia đình nữ sinh đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên gia đình đề nghị đến thời điểm sự việc nguôi ngoai mới lên làm việc với nhà trường", ông Bằng cho hay.

Trường Chuyên ĐH Vinh nơi nữ sinh N. theo học. Ảnh Trần Hoàn



Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cũng cho biết thêm: "Chúng tôi yêu cầu trường chuyên báo cáo liệu có nhóm lập ra để tẩy chay học sinh không và yêu cầu công an hỗ trợ xác minh các thông tin trên không gian mạng".

Liên quan đến câu hỏi: "Liệu giáo viên chủ nhiệm và Trường Chuyên ĐH Vinh có gây khó dễ cho nữ sinh trong nguyện vọng được chuyển lớp?", ông Bằng cho hay: "Đó là công việc chung của hệ thống, không phải của riêng nhà trường. Trường chuyên rà soát, phân luồng lớp học ngay từ đầu vì liên quan đến định hướng các khối, các ngành và báo cáo việc chuyển lớp, chuyển ngành... Việc chuyển lớp, chuyển ngành của các em cũng phải làm từ đầu năm học".

Đại diện Trường THPT Chuyên ĐH Vinh thông tin sự việc. Ảnh Trần Tuyên



Trước đó, ngày 15/4, em N.T.Y.N (SN 2007, học sinh lớp 10A15, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh) đã tự tử tại nhà riêng.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của một tài khoản Facebook tự nhận là người thân của nữ sinh N.T.Y.N. đăng tải thông tin với nội dung: "Gia đình mất con, chúng tôi mất cháu. Thương tiếc bao nhiêu công lao dưỡng dục chăm bẵm. Đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn, xinh đẹp biết bao nhiêu, làm hết việc nhà cho mẹ, thương yêu các em và lấy chăm sóc gia đình làm niềm vui… Cuối cùng lại bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là bạo lực học đường".

Người đăng tải bài viết cho biết, nữ sinh N. học lực tốt nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với mẹ "con sợ đi học, sợ đến trường". Khi người mẹ tìm hiểu mới biết con là nạn nhân của bạo lực học đường.

Thiện Lương