Top 10 ga tàu đẹp và cổ nhất thế giới

Nhìn vào cách xây dựng, và kiến ​​trúc bên trong nhà ga, chúng ta có thể biết được một phần lịch sử và văn hóa của thành phố nơi nó tọa lạc. Hãy cùng chiêm ngưỡng kiến ​​trúc độc đáo của 10 nhà ga cổ nhất và đẹp nhất thế giới dưới đây.

1. Nhà ga trung tâm Grand, New York, Mỹ

Được coi là một trong những ga xe lửa đẹp nhất thế giới, ga Grand Central là một địa danh nổi tiếng ở thành phố New York. Nhà ga với kiến ​​trúc theo phong cách Beaux-Arts đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood.

Được xây dựng vào thế kỷ 20, nhà ga nổi tiếng với bức tranh tường về chòm sao được vẽ trên trần hình vòm màu xanh lá cây. Du khách không thể bỏ lỡ chiếc đồng hồ bốn mặt mang tính biểu tượng trong sảnh khách chính, một thiết kế cổ điển của Henry Edward Bedford.

Đây là nhà ga đường sắt lớn nhất thế giới, với 44 sân ga và 67 đường ray. Tòa nhà điều hành chính, được thiết kế theo phong cách Beau-Arts, được hoàn thành vào năm 1913.

Tòa nhà chính của nhà ga từng được sử dụng để chứa các phòng trưng bày nghệ thuật và hoạt động như một viện bảo tàng. Grand Central Terminal đã xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng, bao gồm "The Godfather" và "The Man in Black".

2. Ga xe lửa Liège-Guillemins, Bỉ

Được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng người Tây Ban Nha Santiago Caltrava, nhà ga có cấu trúc tuyệt đẹp bằng thép và kính, vừa được khánh thành vào năm 2009. Đây là công trình nổi tiếng với vẻ đẹp kiến ​​trúc tinh xảo, vốn nổi tiếng về vẻ đẹp kiến ​​trúc.

Trước khi thiết kế ga Liège, Calatrave đã thiết kế ga Saint Exupéry ở Lyon, ga Oriente ở Lisbon, và đang tiếp tục xây dựng ga Mons (Bỉ), sẽ mở cửa trước khi thành phố trở thành Thủ đô Văn hóa Châu Âu trong năm 2015.

Ga Liège đẹp tinh tế từ mái kính cao 35 mét đến kiến ​​trúc nhẹ nhàng của các cửa hàng và quán cà phê trên sân ga chính cho đến trung tâm chăm sóc trẻ em đầu tiên của châu Âu nằm trên sân ga. Một điều đặc biệt nữa ở nhà ga là không có áp phích quảng cáo, bốt điện thoại công cộng nào.

3. Ga Marunouchi, Tokyo, Nhật Bản

Vào đêm trước kỷ niệm 100 năm ngày xây dựng, ga Marunouchi đã được khôi phục lại hình dáng ban đầu vào năm 1914. Tòa nhà gạch đỏ trang nhã đã trải qua bao thăng trầm lịch sử, vẫn kiên cường như chính bản chất nổi tiếng của nó và của người dân Nhật Bản.

Năm 1923, trận động đất Kanto đã làm rung chuyển nền móng của nhà ga. Năm 1945, Marunouchi bị trúng một cuộc không kích làm hư hại mái nhà và nội thất. Và lần thứ 3, trong Thế chiến II, Marunouchi tiếp tục có 2 mái nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Kingo Tatsuno, một kiến ​​trúc sư nổi tiếng thời Minh Trị vào đầu thế kỷ trước, đã thiết kế nhà ga theo phong cách phương Tây, lấy cảm hứng rõ ràng từ thời gian ông du học ở châu Âu. Từ lâu, nhà ga đã trở thành nơi gắn bó, không một công trình nào có thể thay thế được trong tâm trí người dân Tokyo.

Vào tháng 10/2012, Maruchino đã được khôi phục hoàn toàn mái vòm và kiến ​​trúc ban đầu, bên cạnh hệ thống cách ly địa chấn lớn nhất Nhật Bản, nhằm hạn chế ảnh hưởng của các trận động đất tiềm tàng cho dự án này.

4. Ga trung tâm Helsinki, Phần Lan

Năm 1923, kiến ​​trúc sư Eliel Saarinen chuyển từ Phần Lan đến Mỹ và giảng dạy tại Đại học Michigan. Vào thời điểm đó, ông đã để lại một di sản cho Nhà ga Trung tâm Helsinki. Nhà ga hoạt động từ năm 1919, được coi là một ví dụ tuyệt vời về phong cách thiết kế 'nouveau' (phong cách nghệ thuật ứng dụng phổ biến vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX) được biết đến ở Phần Lan với tên Jugend.

Giống như nhiều công trình kiến ​​trúc nổi tiếng khác ở Helsinki, nhà ga có kiến ​​trúc lộng lẫy và bắt mắt, nhưng không hào nhoáng. Sự kết hợp hài hòa giữa kiến ​​trúc công năng cần thiết và thiết kế nghệ thuật đặc trưng của Phần Lan. Điểm thu hút nhất của công trình là bốn người khổng lồ bằng đá bên cạnh cửa chính, cầm trên tay ngọn đèn cầu lớn chiếu sáng cho hơn 200.000 hành khách mỗi ngày.

Vào bên trong nhà ga, hành khách không nên bỏ lỡ cơ hội đến nhà hàng Eliel để thưởng thức bữa ăn nhẹ và chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của Phần Lan trên bức tường nhà hàng, một tác phẩm của nghệ sĩ Eero Jarnefelt.

5. Ga Chhatrapati Shivaji, Mumbai, Ấn Độ

Ga Chhatrapati Shivaji, Mumbai, Ấn Độ, từng được gọi là ga Victoria, theo tên Nữ hoàng Anh, người cũng là Nữ hoàng Ấn Độ vào năm 1987. Lễ khánh thành nhà ga diễn ra vào năm 1997 - năm Kỷ niệm Vàng của Nữ hoàng. Hiện nay, nhà ga trung tâm Mumbai được biết đến với cái tên Chhatrapati Shivaji - vị hoàng đế Maratha đầu tiên.

Công trình này do kiến ​​trúc sư người Anh Frederick William Stevens thiết kế và trở thành biểu tượng tiêu biểu cho phong cách kiến ​​trúc Gothic Revival. Dựa trên một mô hình thời Trung cổ của Italy, Stevens mang đến nhà ga những chi tiết và lối trang trí theo phong cách Victoria: những mái vòm, mái vòm bằng đá kiểu Ấn Độ ấn tượng; những mái vòm đối xứng với những trụ gạch, phù điêu trang trí sư tử tượng trưng cho nước Anh; những con hổ đại diện cho Ấn Độ.

Thiết kế bên trong của tòa nhà giống như một nhà thờ, chỉ khác từ vòm trần đến cửa sổ kính màu có hình đầu máy xe lửa thay vì các hình tượng tôn giáo. Với sự pha trộn hài hòa giữa kiến ​​trúc Á - Âu, nhà ga này đã trở thành biểu tượng của Mumbai, đồng thời là công trình đường sắt nổi bật của thế kỷ XIX, và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2004.

6. St. Pancras International, London, Anh

Từng là một vùng đất hoang với các tòa nhà công nghiệp và nhà kho bị bỏ hoang, ga St. Pancras hiện là một khu vực nhộn nhịp của các quán cà phê, nhà hàng và các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ít du khách nào lại không trầm trồ trước vẻ đẹp của nhà ga xe lửa quốc tế mở cửa năm 1868. Kỳ quan thời Victoria, một công trình tiêu biểu của đường sắt châu Âu, cổ điển, tráng lệ và sôi động.

Nổi tiếng với kiến ​​trúc thời Victoria, được trang trí bằng nhiều tác phẩm nghệ thuật. Nhà kho xe lửa cong của nhà ga là kết cấu một nhịp lớn nhất vào thời điểm đó. Mặt tiền của nó được bao quanh bởi khách sạn Renaissance và nhiều cửa hàng, nhà hàng sẵn sàng phục vụ du khách có nhu cầu.

7. Ga xe lửa Kuala Lumpur, Malaysia

Là sự pha trộn tuyệt đẹp giữa phong cách kiến ​​trúc thuộc địa và địa phương, ga Kuala Lumpur “hút mọi ánh nhìn” với mặt tiền tráng lệ. Nhà ga trông giống như một tòa nhà điển hình thời Victoria với mái vòm bằng kính và sắt. Một nơi nhất định phải đến của bất kỳ du khách nào khi đến Kuala Lumpur.

Được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư Arthur Benison Hubback, tòa nhà này được hoàn thành vào năm 1917. Đây là nơi giao thoa của nhiều phong cách kiến ​​trúc khác nhau, kết hợp các trường phái từ Ả Rập, Ấn Độ và châu Âu.... Nhìn từ bên ngoài, người ta không thể biết đó là một nhà ga bởi nó trông giống như một cung điện.

Mặc dù thủ đô Kuala Lumpur đã khai trương nhà ga trung tâm mới nhưng nhà ga đặc biệt này vẫn thu hút rất nhiều du khách đến tham quan bởi vẻ đẹp của nó.

8. Ga Antwerpen-Centraal, Bỉ

Một trong những nhà ga đẹp nhất thế giới, Antwerp Central được khai trương vào năm 1905. Đây là sự kết hợp của nhiều phong cách kiến ​​trúc, chủ yếu do nhà thiết kế Louis Delacenserie thiết kế.

Mái vòm đồ sộ trên tiền sảnh là đứa con tinh thần lớn nhất của Delacenserie. Bên ngoài của đoàn tàu được thiết kế bởi kỹ sư Clement van Bogaert và cầu cạn bằng kính dẫn vào nhà ga do kiến ​​trúc sư Jan Van Asperen thiết kế. Công trình kiến ​​trúc do người Bỉ tạo ra luôn được chọn là nhà ga đẹp nhất trong nhiều cuộc khảo sát.

9. Gare du Nord, Paris, Pháp

Không cần phải nói rằng một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới cũng có một trong những ga xe lửa đẹp nhất. Gare du Nord mở cửa vào năm 1864, là một kỳ quan kiến ​​trúc.

Thiết kế tân cổ điển của Gare du Nord được bổ sung bởi các đồ trang trí tô điểm cho nó. Chúng bao gồm 23 bức tượng phụ nữ ở mặt tiền đại diện cho các điểm đến.

10. Ga xe lửa Haydarpaşa, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Ít nổi tiếng hơn - nhưng không kém phần hoành tráng so với nhà ga Sirkeci của Istanbul, Haydarpaşa có điểm khác biệt là được xây dựng trên đất khai hoang từ eo biển Bosporus, nên nhà ga có ba mặt bao quanh bởi nước. Tòa nhà tân cổ điển hoành tráng do các kiến ​​trúc sư người Đức Otto Ritter và Helmut Conu thiết kế, được khánh thành vào năm 1909 vào ngày sinh nhật của nhà vua trị vì Mehmed V.

Phòng chờ của nhà ga có trần nhà hình vòm bằng gỗ và cửa sổ rộng rãi. Mặc dù Haydarpaşa đóng cửa vào năm 2012 để trùng tu và phát triển các tuyến đường sắt tốc độ cao, công trình này vẫn là một cảnh tượng ấn tượng từ bên ngoài, cách chiêm ngưỡng tốt nhất là từ thuyền.

Nhà ga lớn này đã tồn tại từ năm 1906, từng là biểu tượng của tình hữu nghị giữa Đế chế Ottoman và Đức. Trưng bày kiến ​​trúc Tân Phục hưng hoàn mỹ, ga Haydarpaşa phục vụ các chuyến tàu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Trung Đông.

Hạ Thảo (lược dịch)

