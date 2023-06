Tổng thống Putin nói quân đội Nga đã ngăn chặn cuộc nội chiến

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

“Các bạn đã bảo vệ hiến pháp, cuộc sống, an ninh và tự do của công dân chúng ta. Các bạn đã cứu Tổ quốc khỏi những biến động, các bạn thực sự đã ngăn chặn cuộc nội chiến”, RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu trước khoảng 2.500 thành viên lực lượng an ninh, Vệ binh Quốc gia và quân đội Nga tại quảng trường Điện Kremlin, hôm nay (27/6).

Theo Tổng thống Putin, trong tình huống khó khăn, các binh sĩ đã hành động rõ ràng, hài hòa, điều đó chứng minh lòng trung thành với người dân Nga và lời thề quân đội, thể hiện trách nhiệm đối với số phận cũng như tương lai của Tổ quốc.

Ông Putin cho biết thêm, Nga không phải rút đơn vị nào từ tiền tuyến trong chiến dịch ở Ukraine về nước để ứng phó. Phản ứng của người dân Nga cũng góp phần giúp các hệ thống phòng thủ quan trọng và chính quyền hoạt động hiệu quả.