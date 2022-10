Thừa Thiên - Huế: Cứu người, di chuyển tài sản giữa biển nước mưa lụt

Mưa lớn ngày 14/10 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã làm các hồ chứa nước, thủy điện phải điều tiết nước về hạ du khiến nhiều vùng thấp trũng, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn xã và các tuyến đường trung tâm TP Huế ngập chìm trong nước.

Trong đêm qua, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động người chốt chặn, lập gác chắn, biển cảnh báo... để hỗ trợ người và phương tiện tại các tuyến đường bị ngập sâu.

Cơ quan chức năng cũng hỗ trợ người dân di chuyển các vật dụng trong nhà đưa lên cao, đồng thời sơ tán người dân ở các vũng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở cao... đến nơi an toàn.

Rạng sáng 15/10, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã huy động lực lượng đến khu vực xóm Gióng (phường An Tây, TP Huế) cứu hộ cứu nạn hàng trăm người dân, sinh viên do nước dâng cao và ngập sâu trong nhà.