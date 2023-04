Thu hơn 3.700 tỷ đồng từ nhà cung cấp nước ngoài

Số liệu của Tổng cục Thuế công bố ngày 3/4 cho thấy, đến nay đã có 49 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài.

Với tổng số số thu lũy kế từ khi vận hành cổng (21/3/2022) đến nay đạt trên 3.700 tỷ đồng (số thu trong năm 2022 là 1.852 tỷ đồng).

Đối với cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử trong nước, Tổng cục Thuế cho hay: Hệ thống vận hành ổn định, tiếp nhận dữ liệu kê khai từ các sàn thương mại điện tử gửi cơ quan thuế. Tính đến cuối quý I đã có 285 tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin qua cổng với 53.585 cá nhân và 16.003 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 15.919.953 lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là khoảng 5.500 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước quý I năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 426.922 tỷ đồng, bằng 31,1% so với dự toán pháp lệnh, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa ước đạt 411.418 tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng cục Thuế lưu ý có 21/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 25%), trong đó có một số địa phương có tiến độ thu rất chậm (dưới 20% dự toán) cần tập trung chỉ đạo thu là: Tuyên Quang, Phú Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Bình Phước, Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La.

Lương Bằng