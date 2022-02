Năm 2022: Kiếm tiền từ chứng khoán sẽ khó hơn

Chứng khoán ngày 14-2 đỏ rực Căng thẳng địa chính trị khu vực Nga và Ukraine, bóng ma lạm phát lớn dần… là những yếu tố ảnh hưởng mạnh đến thị trường chứng khoán toàn cầu, trong đó có VN. Vì vậy trong phiên giao dịch ngày 14-2, nhiều nhà đầu tư rút tiền ra khỏi thị trường khiến sắc đỏ bao trùm và đẩy nhiều cổ phiếu blue chip giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 14-2, không có hoa hồng và chocolate cho các nhà đầu tư nên chỉ số VN-Index mất 30 điểm, rớt xuống còn 1.471 điểm. Kênh chứng khoán sẽ cạnh tranh mạnh với kênh đầu tư khác TS Quách Mạnh Hào, ĐH Lincoln (Anh), nhìn nhận các nhà đầu tư đang kỳ vọng gói kích thích kinh tế, đầu tư công của Chính phủ sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường chứng khoán. Cách hiểu này không sai. Vì vào năm 2009, Chính phủ cũng đã bơm tiền vào nền kinh tế dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Nhưng lần này, bơm tiền vào nền kinh tế sẽ không theo cách nghĩ thông thường, hay nói cách khác Chính phủ sẽ không thực hiện theo cách giống như trong quá khứ. Vì hiện nay, tiền đã có sẵn trong nền kinh tế mà chưa tiêu hết, bằng chứng là nhiều địa phương phải trả lại tiền cho ngân sách. “Chúng ta hoàn toàn không thiếu tiền mà là cỗ máy kinh tế chưa phục hồi để chạy. Thực tế tiền dư thừa thời gian qua cũng đã đẩy thị trường chứng khoán tăng mạnh. Do đó, theo quan điểm của tôi, Nhà nước cần tìm cách đưa dòng tiền thừa này vào các hoạt động kinh tế. Khi hoạt động kinh tế trở lại bình thường, nguồn tiền sẽ giảm dần đi. Nói cách đơn giản, nếu chúng ta là người chơi trên thị trường chứng khoán thì sắp tới nguồn tiền sẽ có sự cạnh tranh bởi các cơ hội đầu tư khác, các kênh khác” - TS Hào lưu ý. Công ty Chứng khoán KBSV cũng cho rằng năm 2022, dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân trong nước được dự báo đi ngang hoặc có phần giảm bớt so với mức nền cao của năm 2021. Nguyên nhân do lãi suất huy động dự báo tăng 0,5%. Bên cạnh đó, một phần dòng tiền bị rút ra quay lại hoạt động sản xuất, kinh doanh khi nền kinh tế dần đi vào trạng thái bình thường mới.