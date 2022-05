Nỗi lo suy thoái kinh tế gia tăng, giá vàng tuần tới sẽ ra sao?

Giá vàng tuần tới có thể sẽ tiếp tục phục hồi do các nhà đầu tư đang quan ngại việc FED dồn dập tăng lãi suất sẽ đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái.

Giá vàng miếng SJC tuần này cũng đã giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới từ mức 70,5 triệu đồng/lượng xuống 70,1 triệu đồng/lượng

Sau khi FED tăng 50 điểm phần trăm lãi suất cơ bản trong cuộc họp vừa qua, giá vàng quốc tế đã có cú giảm mạnh từ 1.909USD/oz xuống 1.866USD/oz và đóng cửa ở mức 1.882USD/oz.

Tại thị trường vàng Việt Nam, giá vàng miếng SJC cũng đã giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới từ mức 70,5 triệu đồng/lượng xuống 70,1 triệu đồng/lượng với giao dịch rất trầm lắng.

Dù việc FED tăng suất cơ bản đã được phản ánh vào thị trường trường trước đó, nhưng điều này vẫn tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư, góp phần đẩy USD-Index lên trên 104 điểm- mức cao nhất trong 20 năm qua. Bởi vì, thị trường vẫn kỳ vọng FED sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất cơ bản trong các cuộc họp sắp tới, làm cho lãi suất của USD sẽ càng lớn hơn so với lãi suất các đồng tiền chủ chốt khác. Do đó, giá vàng đã chịu sức ép điều chỉnh mạnh sau quyết định nói trên của FED.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư lại tỏ ra quan ngại việc FED dồn dập tăng lãi suất trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang suy giảm mạnh (GDP quý 1/2022 giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái) sẽ khiến kinh tế nước này rơi vào vòng xoáy suy thoái. Điều này được thể hiện rõ qua lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đang có xu hướng tăng mạnh vì nhà đầu tư đang kỳ vọng FED sẽ liên tục tăng mạnh lãi suất; còn lãi suất kỳ hạn 10 năm lại tăng chậm hơn, thậm chí có thời điểm còn giảm do nhà đầu tư quan ngại việc FED tăng lãi suất sẽ cản trở phục hồi kinh tế Mỹ. Do đó, chênh lệch lợi suất giữa 2 kỳ hạn này hiện chỉ còn 0,38%, có thời điểm còn đảo ngược.

Một tín hiệu khác cũng cho thấy kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu chững lại, đó là thị trường lao động. Số lượng việc làm phi nông nghiệp (NFP) trong tháng 4 chỉ ở mức 428.000 việc làm, không thay đổi so với kỳ trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ ở mức 3,6%, dù đây là mức thấp trong nhiều năm, nhưng không có cải thiện so với kỳ trước.

Điều đáng quan ngại hơn là áp lực lạm phát của Mỹ vẫn không ngừng gia tăng. CPI tháng 3 đã tăng vọt lên 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do tăng giá nhiên liệu và lương thực. Điều này cho thấy chiến sự Nga-Ukraine cũng như các đòn trừng phạt của Mỹ và phương Tây giáng vào Nga và chiến lược zero covid của Trung Quốc đã góp phần thổi bùnglạm phátở Mỹ. Do đó, nếu cuộc chiến này càng kéo dài, thì lạm phát của Mỹ sẽ còn leo cao hơn nữa.

Ông Colin, Chuyên gia phân tích ngoại hối độc lập, cho rằng lạm phát của Mỹ tăng mạnh chủ yếu do chi phí đẩy, do vậy việc FED tăng lãi suất cũng không thể kéo lạm phát giảm mạnh tức thì. Do đó, nếu FED tăng quá mạnh lãi suất, sẽ khiến kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng suy thoái, kéo theo đà suy thoái kinh tế toàn cầu. “Kinh tế suy giảm, trong khi lạm phát tăng chóng mặt, sẽ đẩy kinh tế Mỹ có nguy cơ rơi vào tình trạng lạm phát đình đốn- điều này sẽ càng tồi tệ hơn. Do đó, FED có thể sẽ thận trọng hơn sau khoảng 2-3 đợt tăng lãi suất nữa”, ông Colin nhận định.

Nỗi lo suy thoái kinh tế có thể đẩy giá vàng tuần tới tiếp tục phục hồi.

Theo ông Colin, giá vàng điều chỉnh xuống mức 1.850USD/oz trong tuần này là cần thiết để củng cố thêm đà tăng trong thời gian tới. Bởi vì lạm phát ngày càng tăng cao trong bối cảnh khủng hoảng địa kinh tế, địa chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới diễn biến phức tạp, sẽ càng làm tăng vai trò trú ẩn của vàng. “Giá vàng vẫn nằm trong kênh tăng giá trung và dài hạn, nếu giá vàng giảm xuống vùng 1.800-1.835USD/oz sẽ là cơ hội tốt để đầu tư dài hạn”, ông Colin khuyến nghị.

Trong tuần tới, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4, đây là 2 chỉ số quan trọng đánh giá áp lực lạm phát hiện nay của Mỹ. Do đó, nếu các chỉ số này tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, thì có thể sẽ tác động tiêu cực nhất thời tới giá vàng tuần tới vì điều này sẽ làm tăng kỳ vọng FED tăng lãi suất mạnh hơn. Tuy nhiên, sự điều chỉnh giá vàng sẽ là cơ hội để mua vào. Ngược lại, CPI và PPI giảm so với kỳ trước, thìgiá vàng tuần tới sẽ tiếp tục đà phục hồi.

Ông Edward Moya, Chuyên gia phân tích cao cấp của OANDA, cho rằng giá vàng tuần tới có thể sẽ tiếp tục phục hồi vì nỗi lo suy thoái kinh tế Mỹ gia tăng, với mức kháng cự quan trọng tại 1.900- 1.920 USD/oz, trong khi hỗ trợ đầu tiên tại 1.850USD/oz, kế tiếp là vùng 1.800USD/oz.

Đỉnh cao mới của giá vàng năm nay vẫn ở phía trước? Lo lắng về lạm phát và đại dịch cùng cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ khiến các nhà đầu tư không ngừng tìm kiếm sự an toàn ở vàng.

Theo DDDN