Thị trường cho thuê chung cư 'lao đao' vì dịch

Trong 2 tháng trở lại đây, số hợp đồng chốt được của một môi giới trong lĩnh vực cho thuê căn hộ chung cư tại Hà Nội chỉ bằng một nửa so với thời điểm trước khi dịch bùng phát. Giá căn hộ giảm, số lượng khách thuê cũng giảm.

"Hai tháng nay, số lượng giao dịch chốt cho thuê chỉ rơi vào 3-4 hợp đồng/1 tháng. Lượng khách quan tâm đên căn hộ chung cư cho thuê cũng giảm mạnh. Một số chủ nhà còn sẵn sàng giảm giá thuê cho khách từ 10-15% nhưng lượng khách quan tâm thấp" – chị Ngô Hương, môi giới trong lĩnh vực cho thuê căn hộ tầm trung tại khu vực Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ.

Chị Hương cho biết thêm, trước khi dịch bùng phát, trung bình mỗi tháng chị chốt được từ 9-10 hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư. Hoạt động giao dịch cho thuê căn hộ chung cư diễn ra rất nhộn nhịp, khách có nhà gửi bán, người cần tìm thuê tới văn phòng môi giới nườm nượp.

Thị trường căn hộ cho thuê giảm sức hấp dẫn. (Ảnh minh hoạ)

Trong cảnh rao căn hộ chung cư tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội tới hơn 1 tháng chưa tìm được khách, chị Nguyễn Ngọc phải buộc giảm 10% giá thuê, kèm theo tặng 50% tiền thuê nhà trong tháng đầu tiên cho khách.

"Trước đây, chỉ cần tự đăng trong nhóm facebook đã có nhiều khách vào hỏi thuê. Đến hiện tại, cùng một mức giá như cũ mà ngay cả giao cho môi giới tìm kiếm người thuê cũng khó. Đợt dịch nên nhiều người thuê còn trả cọc, trả nhà vì tài chính eo hẹp do ảnh hưởng do Covid-19, nên tôi phải tìm khách mới. Mức giá căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh nguyên bản của chủ đầu tư trước đây cho thuê 5 triệu đồng/tháng. Nay, tôi chỉ lấy 4.5 triệu đồng/tháng nhưng khách còn lưỡng lự, đắn đo rồi cò kè thêm phí" – chị Ngọc kể.

Khảo sát của PV ghi nhận, hiện tại, mức giá căn hộ cho thuê tại dự án như chung cư Gemek 1, An Khánh, Hoài Đức dao động từ 4-7,5 triệu đồng/tháng. Mức giá cho thuê căn hộ ở Gemek 2, An Khánhh, Hoài Đức là 5,5 triệu đồng – 8 triệu đồng/tháng. Mức giá cho thuê căn hộ tại khu vực Mỹ Đình như chung cư The Florence là 9-15 triệu đồng/tháng, Iris Garden là 6-10 triệu đồng/tháng...

Đối với không ít nhà đầu tư, căn hộ cho thuê là kênh sinh lời an toàn, mang đến dòng tiền thu nhập đều đặn mỗi tháng. Cho thuê căn hộ còn là cách giảm chi phí cơ hội khi chờ đợi mức giá sản phẩm bất động sản gia tăng. Thế nhưng, dịch bệnh bùng phát đã đẩy thị trường căn hộ cho thuê rơi vào tình cảnh "chật vật".

TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế cho hay, theo quan sát của ông, trong 3 tháng trở lại đây, giá thuê căn hộ đang giảm khoảng 5% - 10%. Giá cho thuê căn hộ có thể tiếp tục bị giảm, do người thuê đang khó khăn vì dịch bệnh và chính sách giãn cách xã hội.

Còn theo ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển (R&D) DKRA Vietnam, do dịch bệnh Covid-19 khiến các hoạt động kinh tế giảm sút, dịch chuyển lao động như người nước ngoài, các chuyên gia cao cấp người Việt cũng sụt giảm, kéo theo nhu cầu thuê nhà giảm. Trong bối cảnh đó, lượng căn hộ hoàn thiện đưa vào sử dụng lại tăng thêm.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng, thực tế, phân khúc căn hộ cho thuê vốn đã có xu hướng giảm từ năm 2018. Khi đó lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ bắt đầu giảm sút và kém hấp dẫn hơn so với một số kênh đầu tư khác, vì nguồn cung tăng mạnh trong giai đoạn từ năm 2015 - 2018.

Ông Hoàng cũng dẫn thống kê của DKRA Vietnam về thị trường cho thuê căn hộ tại TP.HCM, theo đó, một căn hộ hạng B vào năm 2018 giá trị khoảng 2.5 - 3.0 tỷ đồng, có thể cho thuê được 13 - 15 triệu đồng/tháng, nhưng hiện nay chỉ có thể cho thuê khoảng 10 - 12 triệu đồng/tháng.

Xét cùng một thời điểm, căn hộ hạng A khoảng 5 tỷ đồng/căn, giá cho thuê khoảng 22 - 25 triệu đồng/tháng thì hiện nay chỉ khoảng 20 triệu đồng/tháng. Hoặc cao cấp hơn, một căn hộ có giá mua khoảng 8 tỷ đồng/căn, giá cho thuê khoảng 40 triệu đồng/tháng và hiện tại chỉ có thể cho thuê khoảng 32 - 33 triệu đồng/tháng, tức là tỷ lệ lợi nhuận từ 6% giờ giảm xuống dưới 5%.

Trước đó, ông David Jackson, Giám đốc điều hành Colliers Việt Nam nhận định, từ thời điểm dịch bệnh bùng phát, tỷ lệ số lượng căn hộ trống tại các thành phố lớn gia tăng do nhiều nước ngoài về nước trong khi nguồn cung căn hộ dồi dào. Cũng do ảnh hưởng bởi dịch nên nhiều chủ nhà đã giảm giá mạnh để tăng sự canh trạnh cho căn hộ.

Ông David Jackson cho biết thêm, trước đại dịch, giá cho thuê căn hộ tăng đều đặn. Tuy nhiên, hiện giá thuê căn hộ giảm từ 20 - 40% so với trước đại dịch.

"Mức giá này sẽ không thể hồi phục trong một sớm một chiều như kỳ vọng của các chủ căn hộ khi đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường" - vị chuyên gia này đặt ra lo ngại.

Theo Nhịp sống kinh tế/cafeF