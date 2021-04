 “Mục sở thị” căn hộ The Matrix One làm nức lòng giới nhà giàu Thủ đô

Thiết kế thông minh, hiện đại, view panorama “triệu đô” ôm trọn thành phố qua kính Low-E trong suốt cùng nội thất sang trọng, đẳng cấp, căn hộ 2 phòng ngủ The Matrix One đã làm “siêu lòng” các gia đình thuộc giới nhà giàu thủ đô.

Nhu cầu sống sang, ở rộng từ lâu đã được giới nhà giàu đặc biệt chú trọng. Chốn an cư với họ phải có không gian rộng rãi, sang trọng, giao hòa với thiên nhiên và nằm trong quần thể tiện ích đẳng cấp. Để đáp ứng được yêu cầu khắt khe đó, tại tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A The Matrix One, MIKGroup đã thiết kế “đo ni đóng giày” các căn hộ chuẩn sống sang nhằm mang tới cho giới thượng lưu Hà thành một không gian nghỉ dưỡng trên cao đúng nghĩa. Hãy ngắm nhìn từng góc cạnh của “siêu biệt thự” trên cao tại The Matrix One.

Các phòng trong căn hộ The Matrix One 2 phòng ngủ (căn 2, 3, 4, và 5) với diện tích từ 85 m2 đến 87 m2 đều được giản lược tối đa những chi tiết rườm rà, cầu kì. Thay vào đó là những nét vuông vắn, khỏe khoắn của phong cách hiện đại, tối ưu diện tích. Điều này không chỉ hợp phong thủy, giúp tăng vận khí cho gia chủ mà còn tạo không gian rộng rãi để các thành viên trong gia đình có thể sinh hoạt thoải mái.

Sự khác lạ của các căn 2 phòng ngủ The Matrix One là ở lối thiết kế theo trường phái không gian mở – Open Space, triệt tiêu góc chết giúp tối ưu hóa công năng sử dụng. Ngay khi bước vào căn hộ, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp sang trọng, giao hòa với thiên nhiên. Phòng khách, phòng ăn được thiết kế liên thông và kết nối trực tiếp ở ban công rộng rãi giống như khu vườn thu nhỏ cho gia đình bạn thỏa sức sống xanh.

Căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn nội khu xanh mướt và bao quát thành phố. Từ phòng khách, bạn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp lung linh, sầm uất của thành phố lúc về đêm qua kính Low-E trong suốt kéo từ sàn đến sát trần. Không gian được tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và khí trời giúp tiết kiệm nguồn năng lượng lớn và mang đến sức khỏe cho chủ nhân.

Phòng bếp căn hộ được đặc biệt chú ý vì những vấn đề liên quan tới phong thủy. Các kiến trúc sư tại The Matrix One đã rất tinh tế khi tránh việc sắp xếp phòng bếp và phòng tắm đối diện nhau – vấn đề bị coi là đại kỵ trong phong thủy. Căn bếp tại đây cũng sở hữu logia riêng và được trang bị thiết bị các thiết bị cao cấp như: bếp, hút mùi mang thương hiệu Bosch.

Các phòng ngủ master tại căn hộ 2 phòng ngủ The Matrix One đều có hướng mở với cửa sổ kính Low-E rộng lớn, mang tới tầm nhìn panorama đắt giá. Mỗi khi hoàng hôn xuống, hay lúc thành phố đã lên đèn, ngay tại giường ngủ, bạn có thể thảnh thơi thu trọn vào tầm mắt cảnh chiều tà chạng vạng hay khung cảnh đẹp lung linh của một Mỹ Đình năng động.

Mỗi căn hộ 2 phòng ngủ đều được thiết kế 2 phòng tắm – nhà vệ sinh. Khu vực tắm và khu vực bồn rửa mặt được tách riêng giúp phòng luôn khô ráo. Phòng tắm được trang bị các thiết bị cao cấp đến từ các thương hiệu uy tín hàng đầu, khẳng định đẳng cấp của gia chủ như: Chậu, vòi rửa Malloca; thiết bị vệ sinh sử dụng phần sứ Duravit, sen vòi Grohe, gạch men chống trượt cao cấp.

Bên cạnh thiết kế sang trọng, các căn hộ 2 phòng ngủ tại The Matrix One còn được lắp đặt hệ thống nội thất cao cấp, hiện đại, đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Kohler, Schneider, Hafele, Daikin… Sàn gỗ nhập khẩu chất lượng cao. Trần căn hộ là trần thạch cao kết hợp với các loại đèn đa dạng tạo vẻ đẹp lung linh cho căn hộ. Tường được sơn phủ 3 lớp đúng theo tiêu chuẩn, có thể chống ẩm và chống bám bẩn rất tốt. Cửa làm từ loại gỗ công nghiệp chống cháy cao cấp, được trang bị khóa từ thông minh, chuông có chức năng hiển thị hình ảnh.

2 tòa tháp cao 43 tầng The Matrix One hiện đã lắp đặt xong toàn bộ kính Low-E và đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao cho cư dân vào quý IV/2021 như dự kiến.

Từ nay đến ngày 15/5/2021, khi đặt cọc thành công căn hộ 2 phòng ngủ tại The Matrix One, khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 30 tháng, gói quà tặng trị giá 50 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

