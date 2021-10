Hà Nội rầm rộ đấu giá đất, dự kiến thu về 100 nghìn tỷ

Rầm rộ đấu giá đất ngoại thành

Theo tìm hiểu của PV, gần cuối tháng 10, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá hơn 3.400m2 tại thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ.

Theo đó, mục đích sử dụng đất là đất ở lâu dài; đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp và theo phương thức trả giá lên.

Đất đấu giá tại Khu Góc Quéo 2, thôn Ngọc Đình, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai

Đáng chú ý, có 2 mức giá khởi điểm: Các thửa đất có ký hiệu từ S2-17 đến S2-32 khởi điểm 25,7 triệu/m2; Các thửa đất có ký hiệu từ S2-01 đến S2-16 có giá khởi điểm 47,7 triệu/m2.

So sánh cho thấy, với mức giá 47,7 triệu/m2, giá khởi điểm tương ứng với kết quả trúng đấu giá Dự án Sơn Đồng, Hoài Đức tổ chức cuối năm 2020 và cao hơn 17 triệu/m2 so với đất đấu giá khu Trại Cá cùng xã đang chào bán tự do là 30 triệu/m2.

Cũng theo tìm hiểu của PV, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai được nhiều người biết đến trong khoảng 5 năm trở lại đây khi trào lưu mua đầu tư đất ven đô phát triển rầm rộ. Phần lớn, đất ở đây được người dân chào bán theo thửa bao gồm cả đất vườn và đất ở.

Đơn cử như lô đất 1.245m2, gồm 225m2 thổ cư, còn lại là đất vườn; vị trí tại đường Đồng Bèn chào bán 2,4 tỷ đồng; 5.800m2 đất trang trại, nhà vườn, nhà xưởng 50 năm gần đường tỉnh 421B chào bán 1,6 triệu/m2.

Tại huyện Thanh Oai, hôm 16/10 cũng đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Góc Quéo 2, thôn Ngọc Đình, xã Hồng Dương.

Theo đó kết quả đấu giá trên 20 triệu m2. Đơn cử như lô TT02-4 giá 20 triệu/m2; lô TT01-4 giá trúng 20,7 triệu/m2; lô TT01-08 giá trúng 19,5tr/m2. Ngay sau khi những lô đất này được xác nhận trúng đấu giá đã được rao bán công khai.

Trong vai người mua đất, một môi giới cho PV biết, lô đất giá 19,5 triệu/m2 đã bán. Chỉ còn lại 2 lô 75m2. Giá bán tính "vo" tăng 200 triệu/lô, chênh lên khoảng từ 2-3 triệu/m2 so với giá trúng trước đó. Hiện tại mới chỉ có xác nhận trúng đấu giá, chưa có thông báo nộp tiền. Nếu PV lấy sẽ được sang tên luôn.

Trước đó, huyện Đông Anh đấu giá sử dụng đất khu đất X6 thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, khởi điểm từ 16-25 triệu/m2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai cũng đã tổ chức đấu giá 13 thửa đất tại Lô C (ký hiệu C1, C2, từ C4 đến C9, từ C11 đến C15) – khu ĐG08/2019 xã Sài Sơn. Giá khởi điểm có 2 mức là 16,5 triệu đối với các lô ký hiệu C1, C2, từ C4 đến C9, từ C11 đến C15; khởi điểm 28,2 triệu đối với các lô ký hiệu A3, A10.

Theo kế hoạch của TP Hà Nội, trong năm 2021, thành phố sẽ đấu giá quyền sử dụng đất 446 dự án, tổng diện tích 177,29 ha, dự kiến số tiền trúng đấu giá là hơn 23,6 nghìn tỷ đồng.

“Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021 diễn ra ngày 1-10, giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết GRDP quý 3-2021 ước giảm 7,02% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 bùng phát, nhất là khu vực dịch vụ và các ngành công nghiệp, xây dựng.



Tính chung 9 tháng năm 2021, GRDP của thành phố tăng 1,28% so với cùng kỳ năm 2020 (6 tháng đầu năm tăng 5,85%; quý 3 giảm 7,02%). Tăng trưởng GRDP 9 tháng năm nay đạt mức thấp so với kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2020 và so với cả nước (tăng 1,42%), chủ yếu do quý 3 giảm mạnh vì ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19”.

Cụ thể, dự án quy mô diện tích trên 5.000m2 có 214 dự án với tổng diện tích đất đấu giá 140,43ha; dự án quy mô diện tích dưới 5.000m2 có 232 dự án, tổng diện tích đất đấu giá 36,86ha. Đáng chú ý, huyện Đông Anh 78 dự án, Phú Xuyên 66 dự án, Ba Vì 28 dự án, Gia Lâm 45 dự án, Mê Linh 25 dự án, Ứng Hòa 19 dự án, Thường Tín 20 dự án, Chương Mỹ 19 dự án, Quốc Oai 12 dự án...

Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến là 23,6 nghìn tỷ đồng; tổng chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 4,8 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2022, UBND thành phố cũng có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 507 dự án; tổng diện tích đất đấu giá là 422,07 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 38 nghìn tỷ đồng.

Năm 2023, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 531 dự án; tổng diện tích đất đấu giá 485,46 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 42 nghìn tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, việc đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thủ đô thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2021 và các năm tiếp theo là nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất ở của người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nhà ở của nhân dân. Đồng thời tiếp tục tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố.

Bắc Giang: Vừa trúng đấu giá, chủ đất đã dựng ô, đặt bàn thông báo chuyển nhượng, giá đất bị "thổi" lên cao Sau một thời gian tạm dừng để phòng dịch, gần đây, tại các địa phương trong tỉnh Bắc Giang, nhiều phiên đấu giá quyền sử dụng đất (gọi chung là đấu giá đất) được tổ chức.

Theo www.baogiaothong.vn