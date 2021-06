HAGL Agrico dự kiến thua lỗ trong năm đầu về tay tỷ phú Trần Bá Dương

Phiên họp đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) tổ chức chiều 4/6 thông qua kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt 1.465 tỷ đồng, thấp hơn 22% so với mục tiêu cũ. HAGL Agrico cũng dự kiến lỗ 84 tỷ đồng trong năm nay, thay đổi lớn so với kế hoạch lãi 16 tỷ đồng như thông tin công bố hồi tháng 5.

2021 là năm đầu tiên HAGL Agrico hoạt động dưới quyền kiểm soát của nhóm Thaco. Tại đại hội bất thường hồi tháng 1, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) chuyển giao ghế chủ tịch HĐQT HAGL Agrico cho tỷ phú Trần Bá Dương. Sau đó, vị trí CEO cũng được người của bầu Đức bàn giao cho ông Trần Bảo Sơn, một lãnh đạo lâu năm của Thaco.

Biểu đồ: Việt Đức.

Ông Sơn cho biết HAGL Agrico buộc phải giảm kế hoạch kinh doanh trước thực trạng khó khăn. Do thiếu vốn, công ty thiếu vật tư nông nghiệp và thiếu công nhân do nợ lương. Hậu quả là vườn cây suy giảm sản lượng thu hoạch và phẩm cấp chất lượng. Ngoài ra, công ty đối mặt tình trạng thiếu nước tưới do hệ thống hạ tầng điện nước không đáp ứng kỹ thuật. Tình hình kết nối giao thông khó khăn nên chi phí thu hoạch và vận chuyển cao, không hiệu quả.

Ngoài ra, tổng diện tích đất 35.700 ha của HAGL Agrico nằm ở Lào và Campuchia. Hai quốc gia này đều đang đối diện tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát phức tạp. Công ty nông nghiệp của Thaco vì vậy gặp khó khăn rất lớn trong việc vận chuyển cung ứng vật tư nông nghiệp cho các nông trường và trái cây xuất khẩu. Đội ngũ nhân sự kỹ thuật, thi công cơ giới, đầu tư xây dựng, nhà thầu qua lại các cửa khẩu đều bị cách ly mất nhiều thời gian và chi phí.

Năm nay, HAGL Agrico sẽ tập trung chăm sóc, cải tạo vườn cây hiện hữu, cải tạo đất, hủy bỏ các vườn cây ăn trái kém hiệu quả. Song song đó, công ty dự kiến trồng mới 1.030 ha chuối và 200 ha dứa. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong 3 năm tới, công ty nông nghiệp của Thaco tập trung phát triển diện tích trồng mới các loại cây ăn trái chủ lực gồm chuối, dứa, xoài. HAGL Agrico sẽ trồng mới 3.100 ha chuối, 1.200 ha dứa, chăm sóc 16.000 ha cao su trong giai đoạn 2021-2023. Công ty đồng thời nghiên cứu trồng các loại cây lấy gỗ có giá trị cao trên các vùng đất đồi dốc, nhiều đá, thổ nhưỡng không phù hợp với cây ăn trái, cây cao su và chăn nuôi.

Chủ tịch HĐQT HAGL Agrico Trần Bá Dương phát biểu tại phiên họp đại hội cổ đông chiều 4/6 (Ảnh: HNG).

HAGL Agrico cũng sẽ phát triển thêm lĩnh vực chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt theo mô hình bán chăn thả trong vườn cây cao su hoặc vườn cây ăn trái được chuyển đổi. Năm 2022, đàn bò của công ty dự kiến gồm 12.000 con bò sinh sản, 5.000 con bò thịt. Nếu hiệu quả, CEO Trần Bảo Sơn cho biết sẽ tăng quy mô đàn bò lên thêm 18.000 con bò sinh sản và 10.000 con bò thịt năm 2023.

"Với diện tích đất sở hữu lớn, nhưng diện tích cây ăn trái chưa nhiều, đồng thời việc đầu tư hạ tầng chưa đồng bộ, chưa ứng dụng được công nghệ, kỹ thuật nông nghiệp và quản trị vào sản xuất và đội ngũ nhân sự chưa ổn định nên HAGL Agrico cần thời gian để đầu tư và ổn định, từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh mới thật sự hiệu quả", ông Sơn nói với cổ đông.

