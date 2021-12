CEO mới sinh năm 1994, thương hiệu thì non trẻ, S.Tix Coffee làm gì mà nhà đầu tư gật đầu rót 200 tỷ?

Đi bằng mô hình nhượng quyền, S.Tix Coffee 'scale', CEO mới sinh năm 1994, thương hiệu thì non trẻ, vì đâu hàng trăm nhà đầu tư sẵn sàng vung gần 200 triệu đồng để đổi lại mấy xe đẩy cà phê vỉa hè trên giấy?

"Tôi bắt đầu tìm hiểu mô hình S.Tix vào tháng 4 thì cũng nghi ngờ. Lợi nhuận gần 30%/năm hơi lớn…", một nhà đầu tư chia sẻ trong một video của Zing.

Từ chỗ nghi ngờ, vì đâu hàng trăm nhà đầu tư đâm đầu vào S.Tix Coffee khi thương hiệu thì non trẻ, CEO mới sinh năm 1994?

S.Tix Coffee kêu gọi 2 dạng hợp đồng góp vốn:

1- Hợp đồng mở quán cà phê: Vốn đầu tư sẽ được hoàn trả sau một năm. Lợi nhuận của quán được chuyển về hàng tháng dựa theo phần trăm vốn góp (với mức đầu tư thông thường là 60 triệu đồng/1% cổ phần).

2- Hợp đồng xe đẩy cà phê: Combo chừng 190 triệu đồng/5 xe đẩy (mức góp vốn có xê dịch tùy thời điểm). Lãi suất cam kết 26% - 30%, nhận vốn lãi tối thiểu 20 triệu đồng/tháng.

"Sales có dẫn tôi qua shop bên Xô Viết Nghệ Tĩnh, uống thấy chất lượng nước ngon, mặt bằng OK, trang trí đẹp. Mình thấy cái này thu hút được giới trẻ nên đầu tư vô", nhà đầu tư nói trên trải lòng.

Anh vốn cẩn trọng, tính toán vì Covid-19 nên không đầu tư mua cổ phần shop, mà đầu tư vào mô hình xe đẩy take away, với 5 điểm bán, được "giảm giá" còn 180 triệu đồng.

Lãnh đâu được 7 ngày gốc và lãi như cam kết. Sang đến tháng 7, công ty gửi thông báo tạm ngưng chi trả.

"Cứ nghĩ không làm gì mà vẫn ra tiền nên ham, nào ngờ giờ phải cày ngày cày đêm để trả nợ, không dám nói vợ biết", một tài xế du lịch đầu tư hơn 600 triệu đồng vào mô hình xe đẩy cà phê của S.Tix Coffee than thở.

"Mới đầu tôi chỉ đầu tư vài chục triệu, sau này đến trực tiếp các quán cà phê của S.Tix thấy buôn bán tốt, tiền chi trả trong các tháng đầu tiên cũng kịp thời nên tôi làm liều thế chấp miếng đất của 2 vợ chồng để vay ngân hàng 400 triệu đồng".

Hình ảnh CEO lung linh trên truyền hình, trên các bài quảng cáo như một doanh nhân 9x thành đạt, yêu môi trường, thích bình yên, chiến dịch chạy Marketing sử dụng KOLs dồn dập, cùng với việc trả gốc và lãi đều đặn trong những tháng đầu, có nhà đầu tư mạnh tay rót gần 2 tỷ để đổi lại mấy chục xe đẩy cà phê vỉa hè trên giấy.

CEO S.Tix Coffee Đinh Công Đạt. Ảnh: YAN.

Nhiều nhà đầu tư cho biết, tiền góp được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của CEO sinh năm 1994 Đinh Công Đạt.

Tuổi trẻ đưa tin, sau vài tháng ngưng chi trả như cam kết, đến ngày 8/11, S.Tix Coffee gửi email đến nhà đầu tư, đính kèm thông báo do tổng giám đốc Đinh Công Đạt ký tên, bày tỏ do thương hiệu non trẻ, "để khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực F&B đầy tính cạnh tranh khốc liệt", doanh nghiệp đã mở rộng chi nhánh, đổ tiền marketing, nên cho đến trước đại dịch, toàn bộ hệ thống vẫn hạch toán lỗ, chưa có lợi nhuận. Đại dịch đã khiến sức khỏe tài chính suy yếu hơn.

Hiện S.Tix Coffee cũng thông báo tạm dừng hoạt động toàn bộ hệ thống. Toàn bộ 6 quán cà phê và trụ sở văn phòng tại TPHCM đã trả mặt bằng và thanh lý tài sản.

