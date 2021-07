Mướt mắt “khu rừng nhiệt đới” giữa lòng Hà Nội

Một số ít dự án thực sự xanh, tựa như “rừng nhiệt đới” giữa lòng đô thị như The Matrix One được rất nhiều người kỳ vọng sẽ sớm vận hành.

Tổ hợp hạng A The Matrix One nằm đối diện công viên 14ha xanh mát.

Từ hệ thống cây xanh đa tầng tán…

Tại nội khu dự án The Matrix One, hàng trăm cây xanh được trồng ở nhiều nơi, giúp thiên nhiên lan tỏa trong từng không gian sống. Hệ thống cây xanh được chia làm 4 tầng tán chính: tầng cây bóng mát, tầng cây bụi, tầng cây thảm, cây phủ đất giúp giảm khói bụi, tiếng ồn, tăng hàm lượng oxy, giảm ảnh hưởng của tia cực tím, điều hòa không khí.

Tất cả tạo nên không gian sống xanh mát, thoáng đãng quanh năm, mang lại cảm giác tươi mới và năng lượng tích cực mỗi ngày cho cư dân The Matrix One.

Hàng ngàn cây xanh có tuổi thọ cao, từ những loài bản địa quen thuộc như Lộc Vừng, Ban Tây Bắc, Tường Vi, Mộc Hương, Ngọc Lan…, đến hàng trăm giống cây quý hiếm có giá trị lọc không khí, an thần và dưỡng tâm như Long Não, Nhài nhật, Hồng, Nguyệt quý, Chà là Trung Đông... tạo ra một tiểu vùng khí hậu đặc biệt như một “khu rừng nguyên sinh” giữa lòng thành phố.

Cư dân The Matrix One được tận hưởng không gian xanh mướt từ công viên 14ha với hàng trăm loài cây tốt cho sức khỏe và diện tích hồ nước 2,5ha.

Chia sẻ về ý tưởng thiết kế không gian xanh tại The Matrix One, đại diện MIKGroup cho biết: “Bắt nguồn từ cảm hứng đương đại, không gian cảnh quan tại The Matrix One giống như một tiểu vùng khí hậu có thác, có suối, có cây đại ngàn. Trong đó, cảnh quan tầng 1 được chia thành nhiều khu vực với các không khí khác nhau như một dòng chảy không gian, đáp ứng các nhu cầu vui chơi giải trí đa dạng của người dân. Chúng tôi muốn mang đến một không gian sống tĩnh tại, đối lập với sự náo nhiệt, ồn ã bên ngoài để mỗi cư dân khi bước chân về nhà có thể thư thái, hòa hợp cùng thiên nhiên”.

… đến những khu vườn xanh mướt đan xen

Không chỉ đa dạng, phong phú với các loại cây xanh, tại The Matri One còn được bố trí các khu vườn xanh mướt, được bày trí thông minh giúp tạo cảm giác thư thái nhất cho cư dân.

Tại khu vực cổng vào dự án, Chủ đầu tư lựa chọn trồng các nhóm cây thân thẳng, cành tán khỏe mạnh, gọn gàng, cây thảm có cành nhánh nhiều như Hồng lộc, Ngọc bút, Nhài nhật, Tuyết sơn phi hồng, giúp tạo thành các “mảng tường xanh” vuông vức, ngay ngắn tạo lên sự sang trọng, đẳng cấp của mặt ngoài công trình.

Khu vui chơi trẻ em được phủ xanh bởi nhiều loài cây bóng mát

Còn trong khu vực quảng trường, công cộng, các kiến trúc sư tại The Matrix One tạo nên sự vui tươi, hướng ngoại bằng các loài cây hoa ấn tượng như Hồng mỹ nhân, Chuông hồng, Chuông vàng, Ban Tây Bắc... Điển hình như cây chà là Trung Đông với các lát cắt tạo cảm giác như cây kim cương, biểu tượng sự trường thịnh kết hợp với các cây lộc vừng mang đến may mắn, tài lộc cho cư dân.

Tại khu vực dành cho luyện tập thể thao, vui chơi của con trẻ, các cây được trồng đa dạng về chủng loại, hình dáng, màu sắc nhằm mang đến năng lực tích cực và tươi mới. Đặc biệt, cây xanh tại khu vực thác nước được trồng với mật độ dày, nhiều tầng tán đan xen nhau, gợi lên không khí của một khu rừng nhiệt đới.

Khu tập yoga xanh mát

Các khu vườn thiền, yoga với tính chất tĩnh tại, nhẹ nhàng, được bày trí các loại cây có mùi thơm dịu nhẹ như Mộc hương, Nhài ta, Ngọc Lan… xen lẫn các cây thủy sinh đa dạng như sen hoặc súng, mang lại một không gian yên tĩnh.

Đặc biệt, trên tầng 43 của hai tòa căn hộ, vườn Nhật Bản với các chậu cây bonsai được tuyển chọn từ các nhà vườn có truyền thống lâu đời, kết hợp với các loài cây được nhập khẩu từ Nhật về, hình thành các khu “Zen garden” là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn…

Tại đây, hệ thống cây xanh, đá, nước, ánh sáng... được sắp xếp một cách tinh tế, giúp các chủ nhân tương lai tận hưởng được cảm giác thư giãn cùng thiên nhiên giữa chốn bồng lai ở lưng chừng trời.

Vườn Nhật thơ mộng trên mái tầng 43

Đất nước có nền văn hóa lâu đời Nhật Bản đã phát triển một hình thức y học mới được gọi là tắm rừng (Shinrin-yoku) – một liệu pháp tái tạo năng lượng và chữa lành tâm hồn. Nếu thuộc giới thượng lưu, bạn cũng hoàn toàn có thể hàng ngày “tắm rừng trong phố” bằng việc tận hưởng cuộc sống mát lành ở The Matrix One.

