Thi thể được phát hiện ở biển Quảng Nam là sinh viên mất tích ở Huế

Ngày 6/12, lãnh đạo UBND phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, người thân và nhà trường đã đến nhận diện thi thể trôi dạt vào bờ biển ở địa phương là em H.Tr.H. (SN 2002, quê tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái).

H. là sinh viên của một Học viện có trụ sở tại TP Hà Nội. Chiều 1/12, có 42 sinh viên của Học viện này cùng một giảng viên đến bãi biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để đi thực tế.

Tại đây, một nhóm sinh viên đi dọc bờ biển, trong đó một số xuống tắm đoạn gần bờ nhưng không may gặp sóng lớn, 2 nam sinh bị sóng cuốn trôi. Một em may mắn bơi được vào bờ, còn H. mất tích.

Thi thể em H. được người dân phát hiện trôi vào bờ biển ờ phường Điện Dương

“Sau khi xác định chính xác danh tính nạn nhân, tối 5/12, chính quyền địa phương đã làm thủ tục để gia đình đưa em H. về quê lo hậu sự”, vị lãnh đạo nói.

Như Infonet đã đưa tin, sáng 5/12, người dân phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển ở thị xã Điện Bàn và TP Hội An (tỉnh Quảng Nam). Ngoài thi thể đã xác định được danh tính ở trên, Công an TP Hội An đã ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân còn lại.

Theo đặc điểm nhận dạng, nạn nhân là nam giới, đang trong tình trạng phân huỷ, mặc quần ngắn màu xanh, hai bên màu trắng, có dây rút lưng quần, bên trong mặc quần lót màu xanh đậm viền lưng quần màu trắng, có ghi chữ Calvin Klein; mặc áo thun màu hồng nhạt; hai bên cẳng tay có xăm hình.

Nạn nhân khoảng 25-40 tuổi, cao khoảng 1,7 m.

Hồ Ca