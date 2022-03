Toàn cảnh Covid-19 thế giới qua những hình ảnh ‘biết nói’

Số người mắc Covid-19 trên thế giới đã vượt quá 445 triệu.

Theo Worldometer, 3 quốc gia có số ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc (254.326 ca), Đức (144.427 ca) và Việt Nam (131.817 ca). Trong khi, 3 quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (750 ca), Brazil (684 ca) và Indonesia (322 ca).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới đã giảm 16% trong tuần vừa qua, đánh dấu đà giảm kéo dài một tháng trong biểu đồ về số ca mắc Covid-19 toàn cầu.

Báo cáo của WHO cho thấy, trong tuần tính đến ngày 1/3, số ca tử vong trên toàn thế giới liên quan Covid-19 đã giảm 10%, nối tiếp đà giảm được ghi nhận lần đầu tiên tuần trước đó.

Theo WHO, đã có hơn 10 triệu ca mắc mới và khoảng 60.000 ca tử vong trên toàn cầu trong tuần được thống kê. Tây Thái Bình Dương là khu vực duy nhất chứng kiến sự gia tăng ca mắc Covid-19 - tăng khoảng 1/3 so với tuần trước đó. Tỉ lệ tử vong do căn bệnh này cũng tăng 22% ở Tây Thái Bình Dương và khoảng 4% ở Trung Đông, trong khi giảm ở các khu vực khác.

Cũng theo theo WHO, trong tháng trước, thế giới không xuất hiện thêm biến thể nào đáng lo ngại, ngoại trừ những biến thể đã biết gồm Beta, Gamma, Lambda hay Mu. Tuy nhiên, cơ quan này cũng thừa nhận rằng nhiều quốc gia vẫn đang chật vật giải quyết các thách thức về giám sát chuỗi lây lan.

Dưới đây là chùm ảnh toàn cảnh Covid-19 thế giới:

Thái Lan đã mở lại chương trình du lịch để cho phép du khách đã được tiêm phòng đầy đủ Covid-19 không bị cách ly.

Pakistan triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 đến từng nhà.

Các giáo viên tại một trường tư thục ở Chennai, Ấn Độ đã tổ chức một buổi cầu nguyện cho hạnh phúc của học sinh trước khi các trường học mở cửa trở lại sau khi nới lỏng các hạn chế về Covid-19.

Ở các nước châu Phi, xét nghiệm Covid-19 không được cung cấp cho tất cả mọi người, khiến hàng triệu người nghèo không có cơ hội phát hiện virus. Trong ảnh: Cảnh xét nghiệm nhanh tại một phòng khám tư nhân ở Harare, thủ đô Zimbabwe.

Các nhân viên y tế trong một buổi tập cho các vận động viên trượt băng tốc độ ở Bắc Kinh.

Indonesia tiếp tục tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi.

Chính quyền bang Tamil Nadu của Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm giới nghiêm ban đêm và mở cửa trở lại các bãi biển như một phần của việc nới lỏng chế độ kiểm dịch. Trong ảnh: Một người bán ngô nướng tại bãi biển Marina ở Chennai.

Hàng nghìn người biểu tình ở Rotterdam (Hà Lan) để chống lại các biện pháp chống lại đại dịch Covid-19.

Vắc xin Pfizer đang được tiêm ở Kampala, thủ đô của Uganda.

Số ca mắc Covid-19 được phát hiện trên thế giới đã lên tới con số hơn 445 triệu. Trong ảnh: Một người tham gia Lễ Bratabandha ở Nepal.

Một góc khác tại Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022.

Tại Hong Kong, ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng mạnh. Trong ảnh: Bệnh nhân phải nằm xếp hàng đợi bên ngoài bệnh viện.

Mỹ vẫn duy trì vị trí dẫn đầu thế giới về số người mắc và tử vong do Covid-19. Trong ảnh: Học sinh của một trường học ở thành phố Maywood, California.

Australia đã mở cửa biên giới cho khách du lịch nước ngoài được tiêm chủng đầy đủ vắc xin Covid-19.

Chính phủ Thái Lan nâng mức cảnh báo Covid-19 sau khi gia tăng đột biến số ca mắc biến thể Omicron ở nước này.

Thanh Bình (lược dịch)