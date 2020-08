Tình hình Syria: Báo cáo gây sốc về đồng minh của Mỹ ở Syria

Báo cáo gây sốc về đồng minh của Mỹ ở Syria

Một bản báo cáo mới được Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội Mỹ đã chỉ trích phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tiếp tục chiêu mộ các tay súng nhí, dù từng hứa hẹn chấm dứt hành động phi pháp này từ năm 2014.

“Nhiều báo cáo nghi ngờ trẻ em vẫn bị ép đi lính và ít nhất là 1 cậu bé mới 14 tuổi đã thiệt mạng trong trận chiến ở Baghouz hồi đầu năm 2019”, Sputnik dẫn nội dung bản báo cáo.

Báo cáo gây sốc về đồng minh SDF của Mỹ ở Syria vẫn tiếp tục dùng các tay súng nhí trong chiến đấu. (Ảnh: Reuters)

“Kể từ năm 2014, báo cáo hàng năm của Bộ Quốc phòng Mỹ đều nhắc lại lời hứa của các lực lượng người Kurd, đối tác của Mỹ ở Syria, về việc dừng sử dụng các tay súng nhí. Nhưng năm nào, hoạt động này cũng nhắc tới việc SDF vẫn tiếp tục dùng trẻ em trong chiến đấu”, bản báo cáo nhấn mạnh.

Theo bản báo cáo, Mỹ vẫn tiếp tục có những nỗ lực huấn luyện SDF bảo vệ “những cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng” ở phía bắc Syria. Tính tới giữa năm 2020, 50- 60% thành viên SDF đã được Mỹ huấn luyện.

Tổng thống Donald Trump thông báo tái triển khai quân đội Mỹ để bảo vệ các khu vực giàu trữ lượng dầu mỏ ở phía đông Syria vào tháng 10/2019, bất chấp mối quan ngại từ cộng đồng quốc tế rằng hành động của Mỹ vi phạm những quy định về chủ quyền của Syria.

Vào cuối năm 2019, quân đội Nga từng công bố một bản báo cáo của cơ quan tình báo nói về hoạt động buôn lậu dầu mỏ ở Syria do Mỹ tiến hành kèm theo hình ảnh vệ tinh. Theo đó, CIA, Lầu Năm Góc và các công ty quân sự tư nhân của Mỹ bị cáo buộc bắt tay với những tay súng người Kurd vận chuyển ít nhất số lượng dầu mỏ trị giá 30 triệu USD/tháng ra khỏi lãnh thổ Syria.

Ngoài ra, một số nguồn tin ước tính SDF được hưởng lợi từ 1 – 3 triệu USD/ngày từ doanh thu bán dầu mỏ ở Syria, trước khi giá dầu thế giới sụt giảm mạnh hồi đầu năm nay.

Chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ

Bản báo cáo cũng chỉ trích đồng minh của Mỹ trong khối quân sự NATO là Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ bị xem như “một trung tâm hoạt động chính” của các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, bất chấp việc Ankara vẫn tham gia “chiến dịch chống IS”.

Cụ thể, theo Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, hành động của Thổ Nhĩ Kỳ làm ảnh hưởng tới khả năng buôn bán các tay súng, nguồn tài chính” của IS, nhưng việc đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria và Iraq là rất khó khăn. Do đó, IS sẽ tiếp tục đưa các tay súng và gia đình qua những đường biên giới này.

Cũng theo báo cáo, Mỹ rơi vào tình thế ngoại giao khó khăn trong khu vực, do các cuộc đụng độ giữa YPG và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên nhân là Ankara lâu nay đưa các tổ chức do người Kurd đứng đầu gồm YPG, SDF, PKK vào trong danh sách khủng bố.

Về phần mình, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận những cáo buộc dùng vũ lực để chèn ép người dân trong khu vực. Ankara khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở phía bắc Syria, cũng như ủng hộ những tay súng thuộc lưc lượng phiến quân Quân đội Syria tự do (FSA) nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn ở những đường biên giới phía nam nước này.

Thậm chí, vào năm 2017, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek từng tuyên bố ý định lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad.

UAV Nga chỉ đường cho quân đội Syria tấn công ở Idlib

Theo hãng tin AMN, hôm 10/8, quân đội Syria tiếp tục triển khai chiến dịch tấn công ở phía nam Idlib khi các đơn vị pháo binh và tên lửa không ngừng trút lửa xuống nhiều vị trí của phe phiến quân ở Jabal Al-Zawiya.

Nguồn tin từ địa phương cho hay, với sự hỗ trợ từ dàn máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Nga, quân đội Syria đã phóng hàng loạt đạn pháo và tên lửa vào hàng rào phòng thủ của phiến quân ở thị trấn Al-Bara’a.

Trong những tuần trước, các UAV trinh sát của Nga cũng đã tăng cường hoạt động ở phía nam tỉnh Idlib, giữa lúc quân chính phủ Syria triển khai chiến dịch nã đạn pháo cùng tên lửa liên tiếp vào vùng Jabal Al-Zawiya.

Trong đó, hàng loạt khu vực nằm trên cao nguyên Al-Ghaab đã bị quân đội Syria tấn công. Cao nguyên Al-Ghaab trở thành điểm nóng giao tranh, kể từ khi các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hurras Al-Deen cố tình thâm nhập và tấn công vào vị trí của quân đội Syria hai lần trong vòng hai tháng qua.

Đáng nói, hôm 9/8, dàn UAV của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được nhìn thấy bay xung quanh vị trí hoạt động của quân đội Syria ở vùng Jabal Al-Zawiya và phía đông tỉnh Idlib.

Cùng thời điểm, nhiều báo cáo cho hay các tay súng phiến quân Syria được Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng đang cho điều động thêm lực lượng tới phía nam Idlib do lo ngại quân đội Syria và các lực lượng đồng minh có thể tấn công bất ngờ.

Minh Thu (lược dịch)