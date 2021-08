Chuyên gia đánh giá khả năng Đức từ chối Nord Stream 2

Nhận định trên của ông Sergei Markov, Giám đốc Viện nghiên cứu chính trị Nga và là thành viên của Tòa thị chính Liên bang Nga chia sẻ trong một cuộc trò chuyện với Lenta.ru. Theo ông Markov, việc đối tác của Moscow từ chối đường ống dẫn dầu là rất có thể xảy ra trong trường hợp Đảng Xanh của Đức lên nắm quyền.

Nhà khoa học chính trị tin rằng, nguy cơ Đức từ bỏ đường ống dẫn dầu là rất cao, điều này chủ yếu là do có thể có sự hình thành liên minh của đảng Xanh và đảng Dân chủ Xã hội. Trong trường hợp này, chính phủ Đức sẽ hành động không vì lợi ích của quốc gia mà vì lợi ích của Mỹ, điều này gây bất lợi cho Nord Stream 2.

Nord Stream 2 đã hoàn thành 98% khối lượng công việc. (Ảnh: Reuters)

Những lý do khiến Nord Stream 2 bị ảnh hưởng

Theo ông Markov, đảng Xanh có cơ hội thành lập liên minh với bất kỳ bên nào và thành lập chính phủ của riêng họ. Nhà khoa học chính trị nhận định, họ sẽ muốn có được vị trí thủ tướng.

Ông Markov tin rằng năm nay, đảng Xanh sẽ giành được khá nhiều phiếu bầu, đặc biệt là do họ liên kết chặt chẽ với đảng Dân chủ Mỹ.

“Nhưng điều này cũng rất quan trọng. Bởi vì đảng Dân chủ Mỹ đang nắm quyền và đại diện cho cường quốc mạnh nhất thế giới. Theo đó, với sự giúp đỡ của họ, đảng Xanh thực sự có thể lên nắm quyền, đại diện cho lợi ích của Mỹ và chống lại Nga”, ông Markov lưu ý.

Ngoài ra, đảng Xanh cũng phản đối sự phát triển của ngành công nghiệp nặng ở Đức, trong nhiều khía cạnh mà khí đốt là cần thiết. Họ thích loại hình kinh tế hậu công nghiệp, nghĩa là sự phát triển mạnh mẽ hơn của các dịch vụ khác nhau.

Tuy nhiên, theo ông Markov, Đức sẽ mất vị thế cường quốc công nghiệp là một sự phóng đại, bởi vì nó đã xảy ra trước khi Nord Stream 2 hình thành.

“Trong trường hợp từ bỏ Nord Stream 2, Đức sẽ càng phụ thuộc nhiều hơn vào Mỹ vì khí đốt sẽ không phải được lấy trực tiếp từ Nga, mà từ Qatar, Saudi Arabian, tức là những quốc gia đồng minh của Mỹ. Những nước này có thể thay đổi chính sách theo thứ tự ưu tiên của các đối tác” nhà khoa học chính trị nói thêm.

Đối với Nga, theo ông Markov, việc Đức từ chối đường ống dẫn dầu có thể kết thúc một cách đáng buồn. Thứ nhất, điều này sẽ đồng nghĩa với một sự lãng phí tiền bạc rất lớn, và thứ hai, nó sẽ trở thành một thất bại chính trị rõ ràng, cho thấy ban lãnh đạo Nga không có khả năng tạo ra các dự án có lợi cho đất nước.

“Một thất bại như vậy có thể thúc đẩy chính phủ Đức thay đổi chính sách”, ông Markov nhấn mạnh.

Trước đó, chủ tịch đảng “Giải pháp thay thế cho nước Đức” (AdG), Jorg Moyten, đã nói về hậu quả của việc nước này từ chối đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Ông Moyten gọi quyết định từ bỏ Nord Stream 2 là sự kết thúc của nước Đức với tư cách là một cường quốc công nghiệp.

“Lý do từ bỏ đường ống có thể là chính phủ mới do đảng Xanh lãnh đạo. Chính phủ mới, do đảng Xanh lãnh đạo có thể ‘mù quáng’ về mặt tư tưởng đến mức sẽ cắt đứt mạch máu có tầm quan trọng sống còn này đối với Đức”, ông Moyten chia sẻ.

Theo ông Moyten, hệ quả của bước đi này sẽ không chỉ là sự kết thúc của Đức với tư cách là một cường quốc công nghiệp phát triển, mà dĩ nhiên cũng là sự sụp đổ của đảng Xanh.

Theo Giám đốc điều hành công ty Nord Stream 2 AG, ông Matthias Warnig cho biết dự án đường ống dưới biển Baltic sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 8 và cho tới nay, dự án đã hoàn thành 98% khối lượng công việc, trong khi một trong hai đường ống đã hoàn tất.

Ông Warnig nhấn mạnh mục đích của công ty là đưa đường ống vào vận hành trong năm nay, sau khi đáp ứng được mọi yêu cầu về thủ tục phê duyệt cũng như các tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế, dù việc Mỹ đe dọa trừng phạt, gây trì hoãn dự án đã gây nhiều khó khăn cho việc xin các giấy chứng nhận cũng như gây thiệt hại cho dự án hàng trăm triệu USD.

Lãnh đạo Nord Stream 2 AG cũng không phủ nhận rủi ro cao khi dự án có thể tiếp tục bị Quốc hội Mỹ đe dọa trừng phạt dù được Tổng thống Biden đã “bật đèn xanh”.

Thanh Bình (lược dịch)