Tên cướp có 4 tiền án “kéo” chủ cửa hàng điện thoại vào vòng lao lý

Chiều nay 11/10, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an quận Hà Đông triệt phá vụ án "Cướp giật tài sản" trên địa bàn quận Hà Đông.

Theo cơ quan công an, vào cuối tháng 9/2022, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an quận Hà Đông phát hiện Nguyễn Tiến Đức (31 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) có dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, Công an quận Hà Đông đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP, đề xuất được phối hợp để đấu tranh triệt phá.

Đến ngày 10/10, Công an quận Hà Đông cùng Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Đức cùng đồng phạm là Lê Tuấn Dũng (39 tuổi, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông).

Hai đối tượng Đức (bên phải) và Dũng bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: ANTĐ)

Sau khi bị bắt giữ, Đức khai do nghiện ma túy, không có công ăn việc làm nên hay đi lang thang trên các tuyến đường vào buổi tối, đêm muộn tìm "con mồi" để cướp giật tài sản. Địa bàn gây án của Đức trải khắp các quận huyện ở Hà Nội như: Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Thanh Trì...

Cơ quan công an cũng làm rõ 12 vụ cướp giật tài sản do Đức gây ra, tổng giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng. Với tài sản cướp giật được, Đức khai bán cho Lê Tuấn Dũng, chủ một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động ở phường Kiến Hưng.

Từ lời khai của Đức, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp cửa hàng của Dũng và thu giữ nhiều điện thoại di động. Hiện công an đang xác minh nguồn gốc những tài sản này.

Cơ quan Công an quận Hà Đông tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Đức để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản"; tạm giữ Lê Tuấn Dũng để điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Được biết, Đức đã có 4 tiền án về các tội "Gây rối trật tự công cộng", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Chống người thi hành công vụ" và "Cướp giật tài sản".

Sông Yên