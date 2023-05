Tăng giá điện, EVN có thêm khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi tháng

Tại cuộc họp báo chiều 4/5, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho hay: Mức tăng giá điện này giúp doanh thu 8 tháng còn lại của EVN tăng thêm hơn 8.000 tỷ đồng, góp phần giảm thiểu khó khăn tài chính cho EVN.

Nói về tác động việc tăng giá điện đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), ông Nam cho biết: Tổng cục Thống kê tính toán nếu giá điện tăng 5% thì làm CPI tăng 0,17%. Còn mức tăng 3% như hiện nay thì tác động lên CPI nhỏ hơn rất nhiều.

Giá điện tăng 3% từ ngày 4/5. Ảnh: Hoàng Hà

"Tăng giá điện là một trong những giải pháp giảm thiểu khó khăn tài chính cho EVN. Nội tại EVN cũng tiết giảm chi phí, tiết kiệm chi thường xuyên, nếu năm ngoái tiết kiệm 10% thì năm nay phải 15%. Các khoản sửa chữa lớn năm ngoái cắt giảm 3% thì năm nay phải là 4%. Chi phí nhân công, tiền lương cũng phải cắt giảm", ông Nam nói.

Bên cạnh tiết kiệm chi phí đầu vào, ông cho hay EVN cũng phải thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn sẽ phải tối đa việc huy động nguồn điện có giá thành rẻ.

Cùng với đó, tập đoàn cũng làm việc với nhà cung ứng nhiên liệu như khí, than để chia sẻ khó khăn cho EVN, giảm giá bán than và khí nhằm giảm thiểu chi phí đầu vào. Đồng thời, đàm phán với các nhà đầu tư năng lượng tái tạo để hài hòa lợi ích giữa EVN và chủ đầu tư.

"Bằng các giải pháp tổng thể, EVN hy vọng giảm thiểu khó khăn tài chính. Khi tài chính đỡ khó khăn, việc thanh toán cho các nhà cung ứng cũng đỡ hơn", ông Nam chia sẻ.

Đề cập việc cung ứng than cho phát điện, lãnh đạo EVN cho hay đã cố gắng phối hợp cùng Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc để cung ứng than cho phát điện.

“Mặc dù nắng nóng nhưng EVN cũng nỗ lực cung cấp đủ điện cho đất nước. Giá bán điện cho EVN của các nhà máy nhiệt điện dùng than trộn hiện là 2.400 đồng/kWh, còn sử dụng giá than nhập có giá lên tới 4.000 đồng/kWh. Với mức giá như vậy, EVN phải gồng mình để cung cấp đủ điện cho đất nước”, ông Nam nói.

Đánh giá tác động việc tăng giá điện đến khách hàng sinh hoạt, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN cho hay: Hộ khách hàng dùng 50kWh trả thêm 2.500 đồng/tháng. Hộ sử dụng 100kWh thì trả thêm 5.100 đồng/tháng. Hộ sử dụng 200 số/tháng thì trả thêm 11.100 đồng/tháng. Hộ khách hàng dùng 300 số/tháng trả thêm 18.700 đồng/tháng. Hộ sử dụng 400 số thì trả thêm 27.000 đồng/tháng.

Lương Bằng