Sự thật việc nam sinh Hà Nội bị lỡ thi Toán vì 'đói, ngất xỉu'

Câu chuyện nam sinh có hoàn cảnh khó khăn đến muộn phải bỏ lỡ môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) chiều qua đang gây chú ý dư luận.

Ngày 28/6, một tài khoản chia sẻ hình ảnh nam sinh tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội) bị ngất xỉu khi đi 2 tuyến xe buýt đến điểm thi. Do đến muộn, em không được thi môn Toán.

Đáng chú ý, theo chủ tài khoản này vì lý do sức khỏe (nhịn đói, ngất xỉu) nên em đã không kịp giờ vào thi. Hơn nữa, thí sinh này có hoàn cảnh rất khó khăn, bố thần kinh, mồ côi mẹ.

Cùng với bài viết là hình ảnh nam sinh khóc nức nở, khiến nhiều người thương cảm. Theo quy chế thi, đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, các em sẽ không được dự thi buổi đó.

Bài viết ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận, có người còn nói rằng với những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn như này ngành giáo dục nên đặc cách cho thí sinh môn Toán...

Được biết, nam sinh trong câu chuyện là Nguyễn Anh Đức (SN 2005) là học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nam sinh bật khóc, tinh thần suy sụp nên được đưa vào Trạm y tế phường Thụy Khuê, Tây Hồ để chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Thủy Bê.



Em Anh Đức cũng thông tin nguyên nhân khiến chiều ngày 28/6 em đến muộn, không được dự thi môn Toán.

“Sau buổi thi môn Ngữ Văn, em về nhà ăn uống và ngủ trưa. Em cũng hẹn chuông báo thức để dậy để đi thi vào buổi chiều nhưng báo thức không kêu khiến em ngủ quên.

Lúc bác xe ôm đưa em đến cổng trường thi, các bạn đã vào thời gian làm bài nên em không được vào thi môn Toán. Lúc ấy, em đã rất lo lắng nên bật khóc và được đưa vào phòng y tế”, Đức cho hay.

Nói về hoàn cảnh gia đình mình, Anh Đức cho biết bố em bị thần kinh còn mẹ em đang sống ở quê chứ em không mất mẹ như thông tin trên mạng xã hội.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Hồng Chung - Trưởng điểm thi THPT Chu Văn An, xác nhận chiều 28/6 trong buổi thi Toán điểm thi THPT Chu Văn An có một học sinh đến muộn, sau đó học sinh này ra trạm y tế.

“Theo quy chế, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, các em sẽ không được dự thi buổi đó”, ông Chung cho hay.

Ông Chung cũng cho biết, trong buổi thi môn Toán, điểm thi này có 4 thí sinh vắng mặt.

Hoàng Thanh