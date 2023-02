Sàm sỡ người đàn ông trên máy bay, nữ hành khách bị bắt ngay khi chuyến bay hạ cánh

Theo một vụ kiện mới đây, nữ hành khách say xỉn, gây rối trên chuyến bay từ Hy Lạp đến New York bị cáo buộc quấy rối tình dục nam hành khách ngồi bên cạnh cô và suýt buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Theo một số tài liệu của tòa án, nữ hành khách “có dấu hiệu say xỉn” và đã nhận xét về “cơ bắp to lớn” của nam hành khách ngồi bên cạnh cô. Sau đó, nữ hành khách được cho là đã có hành động xoa bóp cổ và vuốt ve đùi của nam hành khách. Không những thế, cô còn hỏi liệu có thể nằm lên người nam hành khách hay không.

Nam hành khách không công khai danh tính cho biết rất lo lắng khi đi máy bay. (Ảnh Minh họa)



“Lẽ ra cô ấy không bao giờ được phép lên chuyến bay 203 từ Athens đến sân bay Kennedy”. Nam hành khách bức xúc cho biết.

Đồng thời, nam hành khách cũng kiện hãng hàng không Delta vì đã phục vụ đồ uống quá mức cho khách hàng và không xem xét các khiếu nại của anh.

Theo New York Post, chỉ vài giờ sau khi chuyến bay cất cánh vào ngày 1/8/2022, người phụ nữ không rõ danh tính đã có cử chỉ, lời nói khiêu khích với nam hành khách ngồi cùng hàng ghế sau khi uống rất nhiều rượu vang và sử dụng thuốc an thần.

“Khi chúng tôi nói chuyện, cô ấy nồng nặc mùi rượu, bốc mùi còn tệ hơn cả khi bước vào quán bar”. Mark Shirian, luật sư của nam hành khách dẫn lời thân chủ của mình trong một tuyên bố.

Một tiếp viên hàng không đã xin lỗi khi để xảy ra tình trạng trên nhưng anh cho biết “mình không thể làm gì được”, theo hồ sơ của tòa án.

Nam hành khách cuối cùng phải ngồi trên một chiếc ghế xếp, trong khi người phụ nữ say xỉn bị cáo buộc đã hành hung một tiếp viên Delta. Phi hành đoàn đã 3 lần thông báo rằng họ có thể phải dừng khẩn cấp ở Boston do có 1 hành khách say rượu và gây rối trên máy bay, theo tuyên bố trong hồ sơ pháp lý.

Chuyến bay sau đó đã hạ cánh tại sân bay John F. Kennedy (JFK) ở New York và nữ hành khách đã bị cảnh sát bắt giữ.

Nam hành khách cho biết sự việc đã gây ra nhiều thiệt hại không đáng có và hiện anh rất lo lắng khi phải di chuyển bằng máy bay.

Đinh Tuấn