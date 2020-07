Những loại vũ khí 'không tưởng' trong chiến tranh

Bom than được sử dụng bởi các đặc vụ Liên minh trong Nội chiến Hoa Kỳ. Một cục than với chất nổ bên trong đã được ném vào các thùng than dành cho tàu xe lửa của người miền Bắc. Khi than được ném vào lò sẽ gây ra một vụ nổ mạnh gây thương vong lớn.