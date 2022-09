Thời gian qua liên tiếp xuất hiện các vụ việc bóc phốt vợ, chồng ngoại tình bằng cách chụp màn hình tin nhắn. Những người bóc phốt với mong muốn để dằn mặt kẻ thứ ba hoặc là trả thù người chồng, người vợ của mình.

Chuyện người trong cuộc bóc phốt nhau rồi đưa lên mạng thời gian gần đây không phải là hiếm. Không ít bà vợ phát hiện chồng ngoại tình là có ngay một vài bài viết bóc phốt trên trang cá nhân với đủ bằng chứng, lý lẽ.

Kinh khủng hơn, có người còn sẵn sàng phát trực tiếp đăng tải các clip đánh ghen, cào cấu, giằng xé quần áo hoặc bắt tại trận với những hình ảnh nhạy cảm.



Tháng 8/2022, cộng đồng mạng được phen hả hê với “phốt” lòng xào dưa ở Thái Bình kể về chuyện ngoài luồng của nữ giáo viên mầm non và một người đàn ông.

Vợ của người đàn ông này đã đăng tải hàng chục đoạn tin nhắn của hai người với những lời xưng hô mùi mẫn, gợi tình. Câu chuyện đã 'gây bão' mạng xã hội với hot trend 'lòng xào dưa'.

Bài viết nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ. Người tung hô, cổ xúy bà vợ, chửi kẻ thứ ba. Bên cạnh đó, không ít những bình luận can ngăn, trách người vợ “xấu chàng hổ ai".

Có thể hiểu rằng, với các bà vợ, việc phơi bày những hình ảnh này cho nhiều người biết là cách để họ trả thù, làm xấu mặt kẻ bội bạc và nhân tình…

Tiếp nối drama “lòng xào dưa 30k”, mới đây, dân mạng lại xôn xao vụ việc cặp đôi bị phát hiện ngoại tình. Người đàn ông được cho là chồng đã đăng đàn vạch trần sự việc. Với chủ đề 16 năm tình nghĩa vợ chồng không bằng vài phút mặn nồng bên anh.

Người đàn ông cũng cho rằng suốt thời gian qua anh ta đã nói chuyện với vợ và con cái đã chịu đựng nhưng chuyện đã ra cơ sự này đành phải công khai thôi cho mọi người, dân làng biết rằng ai đúng ai sai. Cho mọi người biết sự thật nó phũ phàng với tôi thế nào.

Đi kèm với bài viết phân trần thì người chồng cũng đăng đàn hàng loạt tin nhắn của cặp đôi. Những dòng tin nhắn cũng xưng hô vợ chồng ngọt ngào cùng với nội dung câu chuyện có mang tính dâm dục.

Ngay sau khi được chia sẻ, sự việc đã gây xôn xao dư luận, đa số đều tỏ ra vô cùng sốc trước sự việc và những nội dung thoại của cặp đôi.

Ngày 20/9, mạng xã hội xôn xao lan truyền câu chuyện “chim tái chanh” của cặp đôi ở Quảng Ninh. Bài bóc phốt được người vợ đăng tải trên trang cá nhân cho biết chồng mình bị một người phụ nữ làm ở văn phòng công chứng tỉnh Quảng Ninh “gạ gẫm”.

Những bài bóc phốt như trên, bên cạnh sự đồng cảm thì cũng có không ít ý kiến nhắc nhở người đăng đàn nên gỡ bài để “đóng cửa bảo nhau”.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Nhiên – Công ty Tâm lý An Việt Sơn, trào lưu bóc phốt vợ - chồng ngoại tình trên mạng xã hội đôi khi chỉ là trò câu like nhưng cũng thể hiện sức mạnh của mạng xã hội.

Theo ông Nhiên, bản thân người đi bóc phốt có thể cũng không biết rõ được hiệu ứng bài đăng của mình. Ví dụ như câu chuyện “lòng xào xưa”, ông Nhiên khẳng định bản thân người đăng bài chỉ muốn dằn mặt người chồng của mình, hạ bệ người thứ ba. Họ cũng không nhận thức hết được những hậu quả phía sau như ảnh hưởng tới gia đình, con cái họ sẽ ra sao. Gia đình họ còn giữ được hạnh phúc hay không....

Tâm lý khi người phụ nữ nổi cơn ghen, họ không còn biết giữ danh dự cho chính mình, từ đó lao vào quay clip, đánh nhau, giằng xé và đăng lên mạng xã hội, nhưng nếu người chồng bóc phốt vợ thì ông Nhiên cũng thấy “lạ”. Bởi vì với đàn ông chuyện bị “đội nón xanh” là chuyện không ai muốn công khai thậm chí ngay cả chính bạn bè, người thân họ cũng giấu giếm.



Ông Nhiên cho rằng việc bóc phốt ngoại tình như trào lưu hiện nay bản thân người vợ, người chồng cần hết sức cảnh giác. Bởi đi kèm với việc thỏa mãn cơn ghen tuông, bôi nhọ chồng và nhân tình thì chính những người vợ cũng phải gánh chịu nhiều hệ lụy.

Mạng xã hội là ảo, bạn có thể xóa bài sau khi cơn tức giận qua đi nhưng những gì ta công khai trên đó sẽ dễ dàng bị sao chép, lưu giữ.

Hàng nghìn lượt chia sẻ bạn có thể hả hê ngay lúc đó nhưng thực tế mâu thuẫn thì không được giải quyết, còn rắc rối, gây tổn thương cho cả hai gia đình.



Phương Thúy