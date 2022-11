Niềm vui lớn tới ngôi trường mầm non ngoại thành Hà Nội đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Ngọc Lan – Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thượng A cho biết: “Hòa chung với không khí toàn ngành Giáo dục đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non An Thượng A vui mừng phấn khởi được đón “Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1".

Những ngày đầu mới thành lập nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn, đồ dùng, đồ chơi chủ yếu là do các cô tự làm để các cháu học tập, vui chơi. Trường Mầm non An Thượng A được như bây giờ là do UBND xã An Thượng đã tham mưu với các cấp lãnh đạo huyện quy hoạch 10.103m2 đất cho xây dựng trường".

Toàn cảnh Trường Mầm non An Thượng A

Cơ sở vật chất khang trang tại sân trường Mầm non An Thượng A

"Không chỉ vậy, UBND xã còn tích cực tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoài Đức, nên đến năm 2019 huyện đã đầu tư kinh phí xây dựng Trường Mầm non An Thượng A với 3 dãy nhà gồm 18 phòng học, 6 phòng hiệu bộ, 3 phòng chức năng, 1 phòng hội trường, 1 văn phòng, 1 phòng nghỉ nhân viên, tất cả các phòng đã được trang bị đầy đủ trang thiết bị…

Tiếp đến là khung cảnh sân trường xanh - sạch - đẹp, có cây ăn quả, cây bóng mát, vườn hoa cây cảnh, có khu vườn cổ tích, khu vườn rau sạch cho trẻ trải nghiệm. Đồ dùng đồ chơi ngoài trời cũng được trang bị đầy đủ theo hướng hiện đại", bà Ngọc Lan chia sẻ thêm.

Ngoài sự đầu tư của huyện, nhà trường còn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục đến toàn thể các bậc phụ huynh, nhân dân và các nhà hảo tâm. Nhờ vậy mà nhà trường đã được ủng hộ kinh phí và hiện vật lên đến hơn 150 triệu đồng.

Nhà trường cũng quan tâm làm tốt công tác Đảng, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên. Hiện nay 80% giáo viên của trường đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và không có giáo viên vi phạm.

Trường Mầm non An Thượng A đang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức tặng hoa cho các thầy cô Trường Mầm non An Thượng A.

Ông Nguyễn Trung Thuận – Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết: “Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đã khó nhưng phát huy được hiệu quả, giữ vững được danh hiệu thiết nghĩ lại càng khó hơn. Vì vậy, Đảng ủy, HĐND, UBND xã cần tiếp tục quan tâm đến các nhà trường trên địa bàn xã trong việc đầu tư cải tạo, đảm bảo vệ sinh môi trường cơ sở giáo dục; tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí để hoàn thành công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho THCS An Thượng trong năm 2022, Tiểu học An Thượng A năm 2023 theo chỉ tiêu đề ra; quan tâm chỉ đạo trường Tiểu học An Thượng B hoàn thành các tiêu chí để nâng chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2023, đảm bảo 100% các trường trong xã đều đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có ít nhất 1 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 nhằm đạt danh hiệu nông thôn mới nâng cao năm 2023".

Trong khi đó, ông Mầu Văn Luân – Bí thư Đảng ủy xã An Thượng mong muốn các cấp của UBND huyện Hoài Đức giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt để xã An Thượng hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí xã thành phường, thôn thành tổ dân phố, trong đó có các cấp học như trường Tiểu học A, trường THCS phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và trường Tiểu học B đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong những năm tới.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận “Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1” của Trường Mầm non An Thượng A:

Lãnh đạo UBND xã An Thượng tặng hoa các thầy cô.

Ông Vũ Ngọc Mừng - Phó chủ tịch UBND xã An Thượng phát biểu chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cô Chu Thị Chanh - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thượng B đại điện cho hơn 500 giáo viên phát biểu cảm nghĩ của mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các vị đại biểu tham dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và lễ đón nhận “Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1” của Trường Mầm non An Thượng A.

Các tiết mục văn nghệ của các em học sinh tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tiến Anh