Nhân viên Agribank PGD Cầu Lão giúp khách hàng thoát vụ lừa đảo chuyển tiền

Ngày 23/6/2023, khách hàng V.V.A (69 tuổi, ở xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội) đến phòng giao dịch (PGD) Cầu Lão Agribank chi nhánh Ứng Hoà – Hà Tây để mở tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ E-Mobile Banking. Trong quá trình làm hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho ông V.V.A, nhân viên PGD Cầu Lão N.T.B.H nhận thấy ông V.V.A có biểu hiện thất thần, lại thêm đã cao tuổi nhưng lại yêu cầu mở tài khoản thanh toán và cài đặt phần mềm chuyển tiền trên điện thoại (E-Mobile Banking) nên đã hỏi thăm ông V.V.A mở tài khoản để làm gì và giải thích việc người cao tuổi như ông mở tài khoản thế này rất dễ bị lừa tiền... nhưng ông vẫn yêu cầu được mở.

Ông A được nhân viên viên PGD Agribank Cầu Lão (CN Ứng Hòa - Hà Tây) ngăn chặn không chuyển tiền cho kẻ giả danh công an

Sau khi hoàn tất thủ tục mở tài khoản, ông V.V.A lấy trong túi ra 2 quyển sổ tiết kiệm chưa đến thời gian tất toán với tổng số tiền là 120 triệu đồng, đề nghị rút hết để chuyển vào tài khoản vừa mở.

Quá trình tiếp nhận, thấy ông V.V.A có các biểu hiện khác thường nên chị N.T.B.H đã tạm dừng giao dịch để hỏi thăm. Là nhân viên giao dịch, đã được chi nhánh trang bị kiến thức phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và đã có rất nhiều bài viết cảnh báo nên giao dịch viên đã nâng cao tinh thần cảnh giác, nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo nên quyết định hỏi chuyện khách hàng để tìm hiểu thêm; đồng thời báo cáo lãnh đạo PGD và mời ông V.V.A vào phòng khách nói chuyện.

Sau khi nghe lãnh đạo và nhân viên PGD Cầu Lão chi nhánh Agribank Ứng Hoà – Hà Tây thông tin, phân tích, ông V.V.A đã dần bình tĩnh và cho biết có một cuộc điện thoại lạ gọi đến số máy của ông, tự xưng là cán bộ công an đang điều tra đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia và nói số căn cước của ông cũng dính líu đến vụ việc này. Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, đối tượng gọi điện, hướng dẫn ông V.V.A ra ngân hàng mở thẻ, cài đặt E-Mobile Banking để thuận tiện chuyển tiền giải quyết vụ việc, tránh rắc rối cho bản thân và gia đình.

Lo sợ bị bắt, ông V.V.A đã cầm sổ tiết kiệm đến PGD Cầu Lão để làm thủ tục mở tài khoản, rút tiền tiết kiệm và chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Sau khi giải thích để ông V.V.A hiểu rằng đây là vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của ông, lãnh đạo PGD Cầu Lão đã gọi điện liên hệ lực lượng công an và đưa ông V.V.A đến Công an xã Quảng Phú Cầu trình báo vụ việc. Tại đây, ông V.V.A đã được lực lượng Công an xã Quảng Phú Cầu thông tin về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các vụ việc xảy ra gần đây, ông V.V.A mới yên tâm ra về.

Qua câu chuyện trên, khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác; tuyệt đối không thực hiện và làm theo hướng dẫn của các đối tượng tự xưng là cơ quan công an, cơ quan thuế, ngân hàng… đe dọa, yêu cầu chứng minh tài chính, chuyển tiền vào tài khoản, đăng nhập đường link lạ... qua điện thoại, mạng xã hội.

Đại diện gia đình ông V.V.A gửi thư cảm ơn cán bộ và nhân viên PGD Cầu Lão.

