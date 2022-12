Nghệ An: Bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển nhiều cá thể tê tê quý hiếm

Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Diễn Châu phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Phong (SN 1988, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vi phạm pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phong tại cơ quan điều tra. (Ảnh. CANA)

Sau một thời gian điều tra, ngày 26/12/2022, tại Quốc lộ 48 đoạn qua xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An), Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường chủ trì, phối hợp với Công an huyện Diễn Châu khám phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Phong về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 06 cá thể động vật nghi là tê tê (05 cá thể sống, 01 cá thể đã chết); 2,1kg nghi là vảy tê tê và một số vật chứng khác.

Các cá thể tê tê lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh. CANA)

Hiện, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển tang vật và đối tượng Phong cho Cơ quan CSĐT, Công an huyện Diễn Châu để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đồng thời, bàn giao 5 cá thể tê tê còn sống khỏe mạnh cho Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An).

Được biết, Nguyễn Hữu Phong từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bảo Trâm