MC Mai Phương VTV: Chồng không cho tôi đóng cảnh hôn trên phim

Ngoài đời, tôi ghét tiểu tam

- Lần trở lại màn ảnh nhỏ này, Mai Phương đóng nhân vật phản diện, tại sao chị lại nhận lời vào vai diễn chắc chắn bị ném đá này?

Vai diễn trước đây của tôi trong Yêu hơn cả bầu trời là một vai hiền lành, dễ thương. Chính vì vậy, khi nhận được lời mời của nhà sản xuất, tôi cũng muốn thử sức trong vai diễn mới.

Thực ra vai Yến trong Đừng làm mẹ cáu cũng là một cơ duyên với tôi. Nhà sản xuất nói rằng có một vai tiểu thư xinh đẹp, giàu có ở nước ngoài về gặp và yêu lại người yêu cũ. Tôi thấy cũng hay nên nhận lời. Nhưng thật ra khi đi quay, tôi mới biết đó là một vai phản diện. Đây cũng là một trải nghiệm đáng thử.





- Không khác dự đoán, nhân vật của Ngô Mai Phương trên phim bị chửi khá nhiều, chị có đọc những bình luận đó?

Tôi đọc được rất nhiều bình luận khán giả vì ghét nhân vật mà chửi lây sang cả mình. Lúc đầu, tôi cũng khá sốc nhưng sau này đã quen dần với việc đó. Có lẽ khán giả quá nhập tâm vào bộ phim nên vậy. Một bộ phim khiến khán giả cảm thấy hay, suy nghĩ và bàn tán tức là đã thành công phần nào.

Tôi là một phần của bộ phim nên việc mọi người bàn tán về mình là chuyện bình thường. Những hành động hay khuôn mặt trên phim cũng vẫn là mình bên ngoài nên không tránh được việc bị ghét lây. Tôi cũng thấy vui vì phim đã có hiệu ứng khá tốt trong mắt khán giả.

Ngô Mai Phương chia sẻ hình ảnh vui vẻ khi quay những cảnh cuối của phim.



- Lần đầu nhận lời đóng vai phản diện mà chính Mai Phương cũng ghét, khó khăn của chị là gì?

Thật sự đây là vai diễn mà bản thân tôi cũng ghét. Tôi chưa có kinh nghiệm với những tình huống như vậy nên gặp khá nhiều khó khăn. Để vào vai, tôi phải hạ khoảng 5 tông giọng nên lời thoại không được tự nhiên lắm. Từ biểu cảm, khuôn mặt, tôi cũng phải cố gắng để đúng tinh thần của Yến - một cô gái nhẹ nhàng, thảo mai, mật ngọt. Ngoài đời, tính cách tôi trái ngược với Yến. Tôi tưng tửng, thẳng thắn. Tôi đã phải xem phim về “tiểu tam” để lấy kinh nghiệm diễn xuất từ các đàn chị.

- Đây không phải lần đầu chị đóng cặp với Bình An nhưng lại ở một tâm thế khác, hẳn cũng không dễ dàng?

Đây là lần thứ 2 tôi hợp tác với anh Bình An. Hai anh em trao đổi với nhau nên không gặp nhiều khó khăn như lần đầu. Khi là diễn viên, dù chính diện hay phản diện, điều quan trọng các diễn viên phải có sự tương tác khi thoại. Trước kia, tôi với anh Bình An gặp nhau trong vai chính diện nên giờ tôi phải học lại hoàn toàn cách tương tác. Với vai Yến, tôi không chỉ hỏi ý kiến anh Bình An mà cả những người xung quanh và đạo diễn để thoại tốt nhất có thể.

Ngô Mai Phương chia sẻ hình ảnh vui vẻ khi quay những cảnh cuối của phim.



- Có diễn viên bị đồn có tình cảm khi đóng cặp với Bình An, chị có sợ vợ anh ấy ghen?

Tôi và Phương Nga - vợ Bình An chơi với nhau ngoài đời vì hai chị em từng dẫn Bữa trưa vui vẻ. Đám cưới của họ tôi cũng dự. Ngoài đời, tôi thân với Phương Nga hơn cả Bình An. Những cảnh tình cảm trong phim này của chúng tôi cũng bình thường, quá ít so với những vai tiểu tam khác nên tôi không có gì phải sợ bị vợ bạn diễn ghen cả.

- Vậy còn chồng Mai Phương thì sao, anh ấy có ghen?

Tôi phải nói chuyện với chồng trước khi đóng phim. Chồng tôi không phải người ghen tuông mù quáng mà biết suy xét tình hình. Thỉnh thoảng, anh ấy có trêu tôi nhưng không có vấn đề gì cả. Chúng tôi đã quy định đặt ra giới hạn là không đóng cảnh nhạy cảm và cảnh hôn. Nếu tôi không phá vỡ quy tắc thì mọi điều anh ấy đều thông cảm.

Nữ MC ngày càng nhuận sắc sau khi kết hôn.







Chồng giỏi giang, giúp tôi làm việc nhà

- Người ta thấy Mai Phương ngày càng nhuận sắc sau khi kết hôn. Có phải đây là minh chứng cho việc chị đã lấy đúng người?

Mọi người cũng hay khen tôi xinh hơn trước khi lấy chồng. Tôi thấy mình vẫn vậy nhưng có lẽ do tâm lý thoải mái nên gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Hiện tại, tôi cũng thấy mình không hề sai lầm khi bước vào cuộc hôn nhân này. Có lẽ, khi lấy đúng người đúng thời điểm, tôi cảm thấy hạnh phúc nên xinh hơn đó.

Sau 1 năm kết hôn, chúng tôi đang rất vui vẻ, tận hưởng khoảnh khắc của hai vợ chồng son. Tôi cũng mong cả hai sẽ cùng nhau vun đắp để cuộc hôn nhân mãi như vậy.

- Chị không chia sẻ hình ảnh ông xã nhiều, nhiều người thắc mắc anh ấy có phải đại gia?

Tôi không chia sẻ hình ảnh ông xã vì chồng là người nội tâm, không thích sử dụng hay xuất hiện trên mạng xã hội.

Bản thân tôi cũng là người phần nào được mọi người chú ý nên anh ấy không muốn hình ảnh của mình bị bàn ra tán vào. Tôi tôn trọng điều đó. Chúng tôi đều hỏi ý kiến nhau trước khi đăng tải hình ảnh của đối phương lên mạng xã hội. Việc tôn trọng như vậy sẽ khiến cuộc sống hôn nhân lâu bền hơn.

Chồng tôi không phải đại gia mà chỉ là một người giỏi giang. Anh ấy vẫn thường xuyên giúp tôi làm việc nhà.

Sau kết hôn, Mai Phương nóng bỏng hơn.







- Ông xã Mai Phương có kiểm soát vợ trong cách ăn mặc?

Trước khi lấy chồng, tôi rất ít khi đăng ảnh sexy vì cảm thấy hơi nhạy cảm. Sau khi kết hôn, tôi không ngại việc đó nữa. Người ta hay có câu “phụ nữ là món trang sức cho đàn ông bên cạnh mình”. Tôi nghĩ, chồng mình sẽ thích và tự hào bởi vợ luôn biết làm đẹp và yêu bản thân. Chồng tôi không ghen tuông hay khó chịu khi vợ đăng ảnh sexy trên mạng xã hội. Nhiều khi anh ấy còn là người chụp những bức hình như vậy cho tôi mà.

- Vào vai 'trà xanh' lần này, Mai Phương có thêm bí kíp gì để đối phó với các cô gái giống như nhân vật trên phim mình đảm nhận?

Vào vai Yến, tôi nhận ra nhiều cách xử lý tình huống trong hôn nhân. Nhiều chàng trai tốt nhưng những cô gái bất chấp, sẵn sàng lao vào một mối quan hệ không đúng. Họ nhẹ nhàng, đáng thương khiến người đàn ông khó kìm lòng. Tôi thấy mình không nên cáu giận với chồng nhiều mà nên nhẹ nhàng, hâm nóng tình cảm với nhau. Nhưng bản chất tôi nghĩ vẫn là ở tính cách người đàn ông.

Hàn Triệt