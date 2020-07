Vì sao lỗ chân lông trên da mặt càng ngày càng to?

BSCKI. Nguyễn Thị Lan Hương, trưởng khoa Y học Cổ truyền, BV Da liễu Hà Nội cho biết: Cấu tạo da mặt chúng ta có khoảng hơn 20.000 lỗ chân lông (cấu tạo gồm các nang lông và tuyến bã nhờn) như một cầu nối giữa cơ thể và môi trường bên ngoài với chức năng bài tiết mồ hôi và bã nhờn. Bình thường các lỗ chân lông sẽ có kích thước nhỏ, khó nhận thấy. Tuy nhiên, nếu không chăm sóc và bảo vệ đúng cách chúng sẽ ngày càng giãn to, khiến da kém mịn màng.

Các chuyên gia da liễu đã chỉ ra rất nhiều nguyên nhân khiến tình trạng lỗ chân lông trên da mặt chúng ta bị giãn to. Đầu tiên có thể kể đến nguyên nhân do gen di truyền và giới tính. Nhiều nghiên cứu cho thấy, người có bố mẹ da dầu, da nhờn thường có khả năng thừa hưởng loại da này cao.

Mặt khác, nam giới thường có cấu tạo lỗ chân lông to hơn và tiết nhiều dầu hơn nữ giới. Nữ giới ở những giai đoạn thay đổi hormon khác nhau cũng khiến da có nhiều thay đổi về tình trạng lỗ chân lông.

Nguyên nhân thứ hai là do độ tuổi. BS. Lan Hương nhấn mạnh đây được coi là nguyên nhân chính làm lỗ chân lông to. Theo đó, theo thời gian, người càng lớn tuổi thì da càng mất đi độ săn chắc và đàn hồi, điều này khiến lỗ chân lông vì thế mà cũng bị kéo to ra.

Nguyên nhân thứ ba do cấu tạo của da. Bình thường, các tuyến bã nhờn tiết ra một lượng dầu nhất định trên da mặt để bảo vệ da khỏi tác động của vi khuẩn và nấm gây hại. Do lượng bã nhờn và dầu bị tiết ra quá nhiều khiến bụi bẩn dễ dàng bám dính lại, các chất này có tích tụ khiến lỗ chân lông càng ngày càng nở to ra, thậm chí gây nên mụn trứng cá. Điều này lý giải vì sao đa số người có cấu tạo da nhờn và dầu thường có lỗ chân lông to hơn người da thường và da khô.

Nguyên nhân thứ tư do tác động ánh nắng mặt trời. Do tính chất công việc, thói quen không sử dụng kem chống nắng hay việc che chắn cho da mặt khi ra nắng khiến da bị tổn thương, mất nước, mất tính đàn hồi. Da trở nên dày hơn và lỗ chân cũng giãn nở ra.

Nguyên nhân thứ năm, theo BS. Lan Hương là do thói quen trang điểm thường xuyên và chăm sóc da không đúng cách. Cụ thể, chị em thường trang điểm đậm, nhiều lớp mỹ phẩm trên da thường xuyên trong một thời gian dài cùng với việc tẩy trang không kỹ là nguyên nhân chính khiến dầu, bã nhờn, bụi bẩn, tế bào chết tích tụ quá lâu làm cho lỗ chân lông bị bít, tắc lâu ngày có thể tạo thành mụn đầu đen, mụn trứng cá. Các nốt mụn phát triển làm tăng kích thước lỗ chân lông, dần dần da yếu đi và lão hóa rất nhanh

“Thói quen nặn mụn không đúng cách có thể khiến vi khuẩn và chất bẩn xâm nhập, khiến lỗ chân lông bị viêm nhiễm nặng to hơn và hình thành các vết sẹo rỗ”, BS. Lan Hương chỉ ra nguyên nhân thứ 6 khiến lỗ chân lông to.

Nguyên nhân cuối cùng là do chế độ ăn uống, sinh hoạt không điều độ. Thói quen thường xuyên thức khuya, ngủ không đủ giấc; chế độ ăn không hợp lý (ăn nhiều đồ cay, nóng, thức ăn chứa nhiều dầu, mỡ…) cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe làn da và gây tăng kích thước lỗ chân lông da mặt.

Để thu nhỏ lỗ chân lông trên da mặt, các chuyên gia da liễu lưu ý bạn cần phải thực hiện đúng quy trình làm sạch da nhằm giảm đi hiện tượng tích tụ và tiết bã nhờn cũng như ngăn ngừa vi khuẩn, bụi bẩn bám dính khiến da nổi mụn.

BS. CKI Trần Thị Thu Hương, Phó khoa Phẫu Thuật Laser, BV Da liễu Hà Nội cũng lưu ý, rửa mặt đúng cách luôn luôn là ưu tiên số 1 để có làn da đẹp. Theo đó, bạn cần phải lựa chọn loại sữa rửa mặt phù hợp với loại da và tình trạng da hiện tại của mình. Nếu bạn có làn da dầu thì nên sử dựng sữa rửa mặt dành riêng cho da dầu nhờn vì có khả năng làm sạch sâu lỗ chân lông và có chất kháng khuẩn để ngăn ngừa mụn.

Nếu da bạn là da hỗn hợp thì có thể lựa chọn sữa rửa mặt theo tình trạng da hiện tại của bạn là mụn, nám hay loại sữa rửa mặt dành cho mọi loại da khi da bình thường....Còn nếu bạn đi ra ngoài đường khói bụi nhiều, thì nên lựa chọn loại sữa rửa mặt chống ô nhiễm môi trường, vì có thể loại bỏ được bụi mịn cũng như vi khuẩn có hại trên da. Khi bạn làm sạch sâu được bụi bẩn và bã nhờn trong lỗ chân lông rồi, thì tức lỗ chân lông của bạn cũng sẽ dần được se khít.

Ngoài việc làm sạch da thì bạn cần kiểm soát lượng dầu nhờn tốt hơn: bằng cách sử dụng các loại nước cân bằng, cung cấp đủ độ ẩm cho da để da không tăng tiết bã nhờn, từ đó giúp lỗ chân lông được se khít hơn…

Huyền Anh